Pérez Llorca: “Tenemos que rechazar a los Trump y a los Sánchez porque se parecen mucho”

“Parece ser que ahora tenemos que elegir entre Trump y él. A mí no me gusta ninguno de los dos, porque en el fondo son muy parecidos”, ha asegurado, en el contexto de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo, derivada del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y las represalias iraníes.

Supercinexin #3 Supercinexin
Hostia puta. Y el campeón mundial primer premio medalla de oro al Todos Iguales es para...... ¡JUANFRANSISCO PÉRES LLORCAAAA!!!! EL MOLT HONORABLE

jajajaj
#7 Eukherio
#3 A ver, que lo gracioso es que queda probado que hasta en el PP ya ven que la sumisión ante Trump no les da votos.
kinz000 #4 kinz000
Convoca elecciones capullo
jm22381 #2 jm22381
Claro, el fascista y el antifascista, igualitos... :roll:
vicus. #6 vicus. *
Cuando ya parece que el listón no se puede superar más, aparece, como siempre suele ser, algún "varón" del PP para doblar la apuesta, es increíble...Ahora resulta quel en el PP eran más de Kamala Harris y siempre ha apoyado a los Demócratas claramente por encima de los Republicanos liderados por Trump. Es que ya te tienes que reír. No me digáis que es genial...Menudo tonto han puesto a gobernar la Generalitat.
Alfon_Dc #9 Alfon_Dc
#6
Dudo que sea tan tonto, pero si que habla para sus votantes, que además de tener tragaderas, esos si, son muy,muy,muy.
#1 Galton
¡Lágrimas de facha everywhere! {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}
#13 detectordefalacias
De centro centrado:
Ni belicistas ni antibelicistas
Ni machistas ni feministas
Ni fascistas ni antifascistas...
#8 dsj
Si es que  media
#5 Suleiman
Hay que elegir a Mazón! xD
johel #10 johel
Aviso, no es el mundo today.
#11 okeil
La equidistancia del facha: repartamos mierda, que si no me va a tocar toda a mi. Y es que los fachas tienen una habilidad especial para que el segundo facha sea el que se coma todos el marrón ...
#12 jaramero
Pues sí que han engrandecido a Sánchez como para que le pongan como alternativa a Trump.

Perrosanxe el nuevo sherif del mundo libre 8-D
eldet #14 eldet
Es la táctica de Trump, cada acusación es una confesión
