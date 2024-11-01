edición general
10 meneos
54 clics
Pepe, detenido por matar a un ladrón en Barcelona, en libertad después de diez días en la cárcel

Pepe, detenido por matar a un ladrón en Barcelona, en libertad después de diez días en la cárcel

A las diez de la mañana de este jueves 16 de abril, trasladado por una ambulancia, que lo había recogido antes de la prisión de Brians, Pepe, el vecino de 66 años del Bon Pastor, ha entrado en el aparcamiento de la Ciutat de la Justícia, donde están los calabozos. El 5 de abril, el Domingo de Resurrección, le clavó una puñalada a un joven magrebí que, supuestamente, le intentó robar una cadena de oro. El ladrón murió allí mismo. Él se entregó a los Mossos.

| etiquetas: matar , ladrón , barcelona , libertad
8 2 2 K 38 Sucesos
16 comentarios
8 2 2 K 38 Sucesos
Comentarios destacados:    
Sawyer76 #1 Sawyer76
Me alegro de que esté en libertad y hay que ser miserable para haber tenido en la cárcel a un minusválido por defenderse de un puto chorizo.
6 K 84
Connect #3 Connect
#1 La Ley dice que ante un homicidio, al autor se le ha de meter en prisión. Seguramente en ese estado, habrá estado en enfermería y bien tratado. Hasta le habrán hecho una revisión médica y todo. Y al final ha salido rápido. En homicidios, aunque sea en defensa propia, es muy raro salir hasta el juicio. Es ahí donde se demuestra que es defensa propia.

De todas maneras este caso es un marronazo enorme para la Generalitat. A ver donde metes a un señor en estas condiciones en una prisión. Ni lo puedes tener en enfermería permanentemente, ni tienes celdas habilitadas para un tipo minusválido en silla de ruedas con respirador. Seguramente necesita una atención diaria.
1 K 24
#6 Bravok1
#1 No pierdas la oportunidad de expulsar odio por cada uno de tus poros y de hacer apología del asesinato eh. No sea que no duermas por la noche o algo.

"le clavó una puñalada a un joven magrebí que, supuestamente, le intentó robar una cadena de oro."

Supuestamente....
1 K 0
Sawyer76 #7 Sawyer76
#6 No pierdas la oportunidad de expulsar odio por cada uno de tus poros y de hacer apología del asesinato eh. No sea que no duermas por la noche o algo.

Ya hay que ser indigente intelectual para escribir tamaña gilipollez. Ala, suerte con lo tuyo, lumbrera.
0 K 12
#8 Bravok1
#7 A llorar a la llorería facha ok, aquí no nos des la chapa con tu mierda y tus lloriqueos, gracias.
0 K 7
Sawyer76 #11 Sawyer76
#8 Vale, un retrasado mental al ignore.
0 K 12
#9 usuarioeliminado
#6 Me encantaría entender cómo siempre sabéis más que el propio juez y estáis aquí, en Menéame, comentando.
0 K 7
#12 Bravok1
#9 mmm....bueno, nadie ha declarado saber más que el juez... pero nos molestamos en leer el artículo antes de comentar tal vez...? Has probado?

"La Fiscalía ha pedido un arresto domiciliario con posibilidad de salir de casa para ir al médico y hacer gestiones; el juez ha decretado la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido. "
0 K 7
#15 tpm1
#6 Basta para ver tu historial de comentarios para ver que habló de putas la tacones.
0 K 11
#16 Bravok1
#15 tpm1...imagino de que son las siglas... Me importa muchísimo tu opinión. Gracias por compartirla.
0 K 7
eaglesight1 #2 eaglesight1
Más miedo da si se piensa que le puede pasar a cualquiera.
2 K 39
#10 casicasi
#2 ¿Que te apuñalen o que te roben?
0 K 10
#14 Pixmac
Un texto neutral y nada sesgado. Parece escrito por el abogado de la defensa.
1 K 32
alfre2 #4 alfre2
Vaya ejemplo
0 K 11
#13 Bravok1
Venga, ve por la sombra eh.
0 K 7

menéame