Pepe, detenido por matar a un ladrón en Barcelona, en libertad después de diez días en la cárcel

A las diez de la mañana de este jueves 16 de abril, trasladado por una ambulancia, que lo había recogido antes de la prisión de Brians, Pepe, el vecino de 66 años del Bon Pastor, ha entrado en el aparcamiento de la Ciutat de la Justícia, donde están los calabozos. El 5 de abril, el Domingo de Resurrección, le clavó una puñalada a un joven magrebí que, supuestamente, le intentó robar una cadena de oro. El ladrón murió allí mismo. Él se entregó a los Mossos.
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De todas maneras este caso es un marronazo enorme para la Generalitat. A ver donde metes a un señor en estas condiciones en una prisión. Ni lo puedes tener en enfermería permanentemente, ni tienes celdas habilitadas para un tipo minusválido en silla de ruedas con respirador. Seguramente necesita una atención diaria.
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"le clavó una puñalada a un joven magrebí que, supuestamente, le intentó robar una cadena de oro."
Supuestamente....
Ya hay que ser indigente intelectual para escribir tamaña gilipollez. Ala, suerte con lo tuyo, lumbrera.
"La Fiscalía ha pedido un arresto domiciliario con posibilidad de salir de casa para ir al médico y hacer gestiones; el juez ha decretado la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido. "