Pepe, detenido por matar a un ladrón en Barcelona, en libertad después de diez días en la cárcel

A las diez de la mañana de este jueves 16 de abril, trasladado por una ambulancia, que lo había recogido antes de la prisión de Brians, Pepe, el vecino de 66 años del Bon Pastor, ha entrado en el aparcamiento de la Ciutat de la Justícia, donde están los calabozos. El 5 de abril, el Domingo de Resurrección, le clavó una puñalada a un joven magrebí que, supuestamente, le intentó robar una cadena de oro. El ladrón murió allí mismo. Él se entregó a los Mossos.