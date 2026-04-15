Uno de los conductores acusados del pique mortal en los túneles de la M-30 no comparece en el juicio y está en busca y captura

Francisco M., uno de los conductores acusados del pique mortal de la M-30 en el que falleció un conductor ajeno, no ha comparecido en la sesión de este miércoles del juicio en el que se enfrenta hasta a 15 años de prisión. Los hechos se remontan al 25 de julio de 2021, cuando Francisco M., al volante de un BMW, y Rafa M. que conducía un Fiat, comenzaron un “pique”, en palabras de la fiscalía, que les llevó a una velocidad superior a la permitida por los túneles de la M-30 de Madrid. En la carrera, acabó falleciendo el doctor Juan López.
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Me encanta que ahora, hasta que un subser no se presente a juicio directamente este relacionado con política (y como todo el FachaPack)
El Paquito, que es del BMW, el que puso las largas y comenzó el pique, el que se dio a la fuga y luego al rato llamó, el que luego tenía que ir a las 4 de la tarde a declarar y apareció a las 6, el que iba drogado pero "no se pudo confirmar que entre las 11.30 que fue el accidente y las 6 de la tarde no se hizo TRES diferentes tipos de droga, así que tarari".
Del que menos datos sabemos en las dos noticias que han salido por meneame.
Qué sorpreson.