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Uno de los conductores acusados del pique mortal en los túneles de la M-30 no comparece en el juicio y está en busca y captura

Uno de los conductores acusados del pique mortal en los túneles de la M-30 no comparece en el juicio y está en busca y captura

Francisco M., uno de los conductores acusados del pique mortal de la M-30 en el que falleció un conductor ajeno, no ha comparecido en la sesión de este miércoles del juicio en el que se enfrenta hasta a 15 años de prisión. Los hechos se remontan al 25 de julio de 2021, cuando Francisco M., al volante de un BMW, y Rafa M. que conducía un Fiat, comenzaron un “pique”, en palabras de la fiscalía, que les llevó a una velocidad superior a la permitida por los túneles de la M-30 de Madrid. En la carrera, acabó falleciendo el doctor Juan López.

| etiquetas: madrid , m-30
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7 comentarios
6 2 0 K 62 actualidad
sotillo #1 sotillo
Le han dicho que mejor que se escape que sus mentiras no van a colar
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woody_alien #2 woody_alien
No sé por qué pero tengo la extraña sensación de que el fugado lleva pulsera con la bandera patria y es de los que cuando le preguntas por los juicios del fiscal general o Begoña responde que "hay que respetar las decisiones judiciales". Solo es una sensación.
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KoLoRo #3 KoLoRo *
#2 Pues que peli más buena te has montado xD

Me encanta que ahora, hasta que un subser no se presente a juicio directamente este relacionado con política xD (y como todo el FachaPack)
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masde120 #6 masde120
#3 En todas y cada una de las noticias de meneame están estos personajes diciendo que cualquier delincuente es facha. En su cabeza solo hay una cosa.
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vilgeits #5 vilgeits
#2 Esta clarisimo que tiene que ser alguien de derechas, todos sabemos que alguien con pensamiento de izquierdas es imposible que cometa delitos, se equivoque o se aparte del camino de la moral y la verdad absolutas.
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KoLoRo #4 KoLoRo
Pues solo por eso, yo le metía +5 años más y sin opción a reducir condena, por gilipollas.
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Andreham #7 Andreham
EPAAAA!!!!

El Paquito, que es del BMW, el que puso las largas y comenzó el pique, el que se dio a la fuga y luego al rato llamó, el que luego tenía que ir a las 4 de la tarde a declarar y apareció a las 6, el que iba drogado pero "no se pudo confirmar que entre las 11.30 que fue el accidente y las 6 de la tarde no se hizo TRES diferentes tipos de droga, así que tarari".

Del que menos datos sabemos en las dos noticias que han salido por meneame.

Qué sorpreson.
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menéame