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El Pentágono se ha negado a reafirmar el compromiso de defensa colectiva de la OTAN (ING)

El Pentágono se ha negado a reafirmar el compromiso de defensa colectiva de la OTAN (ING)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó reafirmar el compromiso de EEUU con la defensa colectiva de la OTAN y señaló que la decisión dependerá de Donald Trump. Criticó a aliados europeos por no apoyar a EEUU en la guerra contra Irán. Sus palabras generan preocupación, ya que debilitan la alianza y podrían alentar a Rusia a poner a prueba el principio de defensa mutua (Artículo 5).

| etiquetas: pentágono , negar , reafirmar , compromiso , defensa , otan
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6 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
Felipe_Cestos #2 Felipe_Cestos *
Entonces, ¿ya no hay que apoquinar el 5%? :-D
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jm22381 #5 jm22381
#2 Ya cuando dijimos que nos acercaríamos paulatinamente hasta 2028 justo el año que acaba el mandato del zanahorio estaba claro que no lo íbamos a cumplir.
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azathothruna #6 azathothruna
#5 Ironicamente, aqui tambien se cumple:
Hombre blanco habla con lengua de serpiente.
Pero esta vez hacia el Zanahorio :troll:
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azathothruna #1 azathothruna
O sea, que quiere carne de cañon, no aliados.
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
El Rutte anda llorando por las esquinas, su daddy le ignora
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#3 Tronchador.
Trump es agente doble de Putin.
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menéame