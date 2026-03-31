El Pentágono se ha negado a reafirmar el compromiso de defensa colectiva de la OTAN (ING)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó reafirmar el compromiso de EEUU con la defensa colectiva de la OTAN y señaló que la decisión dependerá de Donald Trump. Criticó a aliados europeos por no apoyar a EEUU en la guerra contra Irán. Sus palabras generan preocupación, ya que debilitan la alianza y podrían alentar a Rusia a poner a prueba el principio de defensa mutua (Artículo 5).