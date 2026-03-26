El Pentágono está sopesando la posibilidad de redirigir al Oriente Medio armas destinadas inicialmente a Ucrania (Eng)

El Pentágono está sopesando la posibilidad de redirigir al Oriente Medio armas destinadas inicialmente a Ucrania, ya que la guerra en Irán está agotando las reservas de algunas de las municiones más críticas del ejército estadounidense, según informó el jueves el Washington Post, citando a tres personas familiarizadas con el asunto. Las armas que podrían redirigirse incluyen misiles interceptores de defensa aérea adquiridos a través de una iniciativa de la OTAN puesta en marcha el año pasado, en virtud de la cual los países socios compran armas