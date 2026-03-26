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El Pentágono está sopesando la posibilidad de redirigir al Oriente Medio armas destinadas inicialmente a Ucrania (Eng)

El Pentágono está sopesando la posibilidad de redirigir al Oriente Medio armas destinadas inicialmente a Ucrania, ya que la guerra en Irán está agotando las reservas de algunas de las municiones más críticas del ejército estadounidense, según informó el jueves el Washington Post, citando a tres personas familiarizadas con el asunto. Las armas que podrían redirigirse incluyen misiles interceptores de defensa aérea adquiridos a través de una iniciativa de la OTAN puesta en marcha el año pasado, en virtud de la cual los países socios compran armas

| etiquetas: ucrania , eeuu , irán , armas , otan , zelensky , trump , rusia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pero si Trump ya ganó la guerra hace semanas. Menuda estupidez.
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sotillo #6 sotillo
#2 Y además sopesar, será pesar por que ya llevan tiempo mandando a Israel todo lo que pueden
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#7 mstk
#2 Y no es Ayatolá porque no quiere.
1 K 18
Suigetsu #5 Suigetsu
O sea misiles que hemos pagado todos los países de la OTAN a empresas de EEUU para regalarselos a Ucranía van a retrasar las entregas para usarlas en su guerra con Irán...
Es que no sé porque coño le seguimos haciendo el juego a EEUU la verdad. Somos retrasados.
5 K 63
#4 jriguera
Entonces la OTAN ha pagado material militar que estaba destinado a Ucrania (en teoria para uso defensivo) a otro conflicto para uso ofensivo (la naturaleza de la OTAN es defensiva, bueno, eso dicen). Eso significaría que la OTAN estaría aportando recursos para una guerra?
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Ays los interceptores....
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suppiluliuma #1 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Ya está otra vez EEUU actuando contra Rusia! ¡Es intolerable! :troll:
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Oestrimnio #8 Oestrimnio
Cuando dicen que "están sopesando la posibilidad" es que ya las tienen empaquetadas y de camino a Medio Oriente.
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#9 omega7767
#8 si no las han usado ya
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pitercio #10 pitercio *
#9 que no las esperen más, que no van a llegar, quieren decir, que dejen de ir a la oficina de correos y de refrescar la página de seguimiento.
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menéame