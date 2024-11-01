edición general
8 meneos
11 clics
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026

Es la previsión con el dato provisional de IPC de noviembre, que deja una inflación media del 2,7% en el último año

| etiquetas: pensiones , ipc
6 2 0 K 93 actualidad
13 comentarios
6 2 0 K 93 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
si los suelos públicos NO se actualizan conforme a la inflación y las pensiones SÍ, ¿alguien me puede explicar por qué el Estado NO garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a sus empleados y SÍ a los pensionistas? ¿justicia social o gerontocracia? ¿qué queremos?
1 K 23
#6 encurtido
#1 Porque los pensionistas deciden más las elecciones que los empleados públicos. Las prioridades del sistema: Pensionistas > funcionarios > empleados por cuenta ajena > autónomos.

También, que para subir a todos, habría que recortar de otras partidas. Habrán calculado qué es peor electoralmente, si no subir tanto a los funcionarios o reducir algún servicio público.
4 K 51
Barney_77 #9 Barney_77
#6 Exacto, porque los pensionistas son la base del electorado del PSOE. No se hace nada en este pais sin el calculo politico detras. Todo se hace de ciclo electoral a ciclo electoral. No hay prevision ni planes a largo plazo. Este pais es un asco y todos los politicos de aqui son igual de cortoplacistas.
1 K 27
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Llegas tarde ya con ese comentario, se firmo ayer la actualización de los sueldos de los empleados públicos, ademas con carácter retroactivo de este año.
0 K 20
Barney_77 #10 Barney_77
#3 Por debajo de la inflacion para este ejercicio y para el siguiente.
0 K 15
#7 lordban
Patada para adelante y que le explote el problema a otro. Tampoco es que se pueda hacer mucho más en democracia, los jubilados son el grupo de votantes más importante, y van a seguir votando para estrangular a los jóvenes y endeudar al país. Esta actualización debería ser solo para las pensiones bajas, las altas deberían congelarse, no hay dinero.
1 K 15
#12 Borgiano
#7 Amén.
0 K 8
angelitoMagno #13 angelitoMagno
Que raro, ¿pero no estaban a punto de quebrar?
0 K 13
#2 poxemita
son más.
0 K 13
#5 poxemita
#2 esto era para #_1, que me tendrá bloqueado.
0 K 13
sat #8 sat
Maldito Perro Sanxe.
0 K 11
Foxdie #4 Foxdie
Más que la mayoría de los sueldos en España xD xD xD xD
0 K 7
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Los pensionistas fachas votando al PP- VOx.
0 K 7

menéame