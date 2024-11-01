·
Las pensiones subirán un 2,7% en 2026
Es la previsión con el dato provisional de IPC de noviembre, que deja una inflación media del 2,7% en el último año
|
etiquetas
:
pensiones
,
ipc
6
2
0
K
93
actualidad
13 comentarios
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
si los suelos públicos NO se actualizan conforme a la inflación y las pensiones SÍ, ¿alguien me puede explicar por qué el Estado NO garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a sus empleados y SÍ a los pensionistas? ¿justicia social o gerontocracia? ¿qué queremos?
1
K
23
#6
encurtido
#1
Porque los pensionistas deciden más las elecciones que los empleados públicos. Las prioridades del sistema: Pensionistas > funcionarios > empleados por cuenta ajena > autónomos.
También, que para subir a todos, habría que recortar de otras partidas. Habrán calculado qué es peor electoralmente, si no subir tanto a los funcionarios o reducir algún servicio público.
4
K
51
#9
Barney_77
#6
Exacto, porque los pensionistas son la base del electorado del PSOE. No se hace nada en este pais sin el calculo politico detras. Todo se hace de ciclo electoral a ciclo electoral. No hay prevision ni planes a largo plazo. Este pais es un asco y todos los politicos de aqui son igual de cortoplacistas.
1
K
27
#3
Antipalancas21
Llegas tarde ya con ese comentario, se firmo ayer la actualización de los sueldos de los empleados públicos, ademas con carácter retroactivo de este año.
0
K
20
#10
Barney_77
#3
Por debajo de la inflacion para este ejercicio y para el siguiente.
0
K
15
#7
lordban
Patada para adelante y que le explote el problema a otro. Tampoco es que se pueda hacer mucho más en democracia, los jubilados son el grupo de votantes más importante, y van a seguir votando para estrangular a los jóvenes y endeudar al país. Esta actualización debería ser solo para las pensiones bajas, las altas deberían congelarse, no hay dinero.
1
K
15
#12
Borgiano
#7
Amén.
0
K
8
#13
angelitoMagno
Que raro, ¿pero no estaban a punto de quebrar?
0
K
13
#2
poxemita
son más.
0
K
13
#5
poxemita
#2
esto era para
#_1
, que me tendrá bloqueado.
0
K
13
#8
sat
Maldito Perro Sanxe.
0
K
11
#4
Foxdie
Más que la mayoría de los sueldos en España
0
K
7
#11
Estoeslaostia
Los pensionistas fachas votando al PP- VOx.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
También, que para subir a todos, habría que recortar de otras partidas. Habrán calculado qué es peor electoralmente, si no subir tanto a los funcionarios o reducir algún servicio público.