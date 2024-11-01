·
14
meneos
58
clics
El Gobierno y los sindicatos cierran un acuerdo para que el sueldo de los funcionarios suba un 11% hasta 2028
El alza será del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026, año en que concederá otro 0,5 adicional de subida siempre que la inflación sea igual o superior al 1,5%.
|
etiquetas
:
acuerdo gobierno
,
sindicatos
,
2025
,
funcionarios
compartir
#2
Otrebla8002
Parece que allanan el terreno para las posibles elecciones.
3
K
34
#4
Feindesland
*
#1
Si lo gordo es para 2027, es que va a haber elecciones.
edit. No te había visto,
#2
1
K
29
#6
aupaatu
*
#2
Y no van a bajar los impuestos, que es lo que gusta en las campañas populistas.
Ni van a montar una estación en Marte para el 2099
0
K
9
#16
rafaLin
#2
¿Perdiendo el voto de los funcionarios con la esperanza de que les voten los del PP y VOX? No parece una estrategia electoral muy inteligente.
0
K
10
#19
Olepoint
#2
Uno de los motivos por el que España ha aguantado mejor la crisis que el resto de Europa ha sido el consumo interno, el consumo interno depende de que exista un tejido social sano, con el suficiente dinero para permitirse gastos que no sean básicos (sanidad, vivienda, energía, educación). La consecutivas subidas del SMI (intentadas frenar siempre por la CEOE, PP y VOX) son una de las causas de esta mejora de la economía española.
Si la riqueza que se genera en España no se reparte (por medio de salarios actualizados) no se puede crear un tejido social sano. Una de las principales tareas del Estado es repartir dicha riqueza generada.
0
K
7
#1
srskiner
*
Como siempre por debajo de la inflación.
Encima lo gordo para el 27, que lo pague otro.
ah, y la diferencia entre la propuesta del gobierno y el final de la negociación es de un 0,5 % en 4 años. Menudo paripé de negociación.
2
K
28
#5
JoseRvValjean
#1
Como funcionario que soy de la administración central, este pacto es lo más inteligente que podíamos firmar, fiarlo todo a unos presupuestos imposibles o a un futuro gobierno que dada mi antigüedad en estas casas de casi 30 años y más de la mitad con gobiernos del PP, puedo decir que si de ellos dependiera ahora estaría cobrando poco más que el salario mínimo, por otro lado la gente desconoce que estás subidas son genéricas para todo el mundo pero solo es una base en la que dependiendo donde trabajas hay diferentes negociaciones y convenios colectivos por casa uno de los departamentos, en el mío se firmó uno hace 5 años que acaba de terminar.
1
K
10
#8
srskiner
#5
pues a mi como funcionario que soy me parece un paripé , llevamos perdiendo poder adquisitivo décadas y con una inflación del copón se acepta sin mas lo que dice el gobierno porque cuando gobierna la izquierda en la administración no hay sindicatos.
En cuanto a la comparativa con el PP el acuerdo del 17, el último del PP, fue mucho mejor, en proporción a la inflación que este, se subía algo más de un 8% en 3 años cuando la inflación de los años 15 a 17 había sido de 0, 1,5 y 2,6. Ahora se…
» ver todo el comentario
1
K
20
#9
RegiVengalil
*
#7
#8
vergonzoso, absolutamente.
Los empleados públicos cobran ya 1.050 euros más de media al mes que los del sector privado
www.google.com/amp/s/www.vozpopuli.com/economia/los-empleados-publicos
0
K
7
#10
vGeeSiz
#9
es como si cobras 2000€ pero pagas facturas y demás por valor de 2500€. Mientras haya dinero en la caja ahorrado o te presten todo ok...pero y cuando no haya? y cuando te pidan ese dinero de vuelta?
La gente no es capaz de ver el PROBLEMÓN que esto supone
0
K
10
#12
srskiner
#9
espero que no seas de los que leen sobre la brecha de género y preguntan si el cálculo se realiza por las mismas funciones.
0
K
10
#15
chavi
#9
Si, lo del sector privado es una puta verguenza.
Toda la razón.
0
K
12
#18
O.OOЄ
#8
Te copio y pego como lo ha vendido el sindicato CSIF a los afiliados. Abro comillas...
CSIF logra que el Gobierno abone, al fin, la subida de 2025 con efectos retroactivos y un incremento salarial del 11,4% hasta 2028, recuperando así un 2,9% de poder adquisitivo
Después de meses de protestas en solitario y bloqueo de la negociación, CSIF consigue elevar las nóminas y mejorar las condiciones laborales, pese al bloqueo presupuestario, la incertidumbre política y las limitaciones…
» ver todo el comentario
0
K
10
#14
chavi
*
#5
Mucho mejor hubiera sido un 3% el primer año y 2,5% revisable otros dos.... Y sería en principio "un 8".
0
K
12
#11
chavi
#1
Si, no entidendo que el 4% sea en 2027 y este año esté por debajo de la inflación...
Estos sindicatos...
0
K
12
#3
kaos_subversivo
Menuda mierda de subida
1
K
21
#13
charly-brown
Con eso lo único que se hace es casi compensar la inflación. Este año la vida habrá subido un 2.5%? Creo que todos nos hemos dado cuenta que ni de coña. Evidentemente 11% suena a mucho. Pero un 11% en 3 años, suena a 3% y pico y eso es nada más que la inflación.
No me están subiendo el sueldo, me están intentando compensar la inflación creada por ellos mismos.
No voy a decir, lo que pienso de los sindicatos. Me echarían de este foro.
Según IPC, si mi sueldo hubiera sido en 2015 10.000€ a día de hoy en 2025 debería de haber subido un 26.7%, es decir, 12.700€.
Ha subido en esa proporción mi sueldo? NO. Entonces me están engañando, me están bajando el sueldo.
1
K
17
#7
vGeeSiz
España, el único país donde los funcionarios cobran más que los que aportan para pagar sus sueldos. Es absolutamente vergonzoso que les suban el sueldo a todos y por igual
Luego que si compra de votos o no se qué.
La dictadura de la democracia, puesto que nadie se va a atrever a meterle mano a esto ni a las pensiones, vamos camino al fracaso a medio y largo plazo
2
K
15
#17
chavi
#7
los funcionarios cobran más que los que aportan para pagar sus sueldos
Tu no aportas más que un funcionario.
Si quieres más salario, habla con tu Jefe. El gobierno solo tiene competencia sobre el SMI y estas 2 legislaturas se está portando en ese aspecto.
0
K
12
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
