Pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse. La realidad es muy diferente: cada vez lo ofrecen menos empresas

El teletrabajo alcanzó su pico en 2021 con el 21% de las ofertas de empleo publicadas con opción a trabajar en remoto. En 2025, el porcentaje de ofertas con teletrabajo cayó al 11%, encadenando cuatro años de descensos que ya apuntan a una tendencia estructural. Cuando la pandemia obligó a millones de españoles a trabajar desde casa, muchos pensaron que nada volvería a ser igual. Las empresas habían demostrado que era posible y los empleados habían comprobado que preferían hacerlo a perder horas de su vida en atascos o en transporte público.