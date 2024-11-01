Pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse. La realidad es muy diferente: cada vez lo ofrecen menos empresas

El teletrabajo alcanzó su pico en 2021 con el 21% de las ofertas de empleo publicadas con opción a trabajar en remoto. En 2025, el porcentaje de ofertas con teletrabajo cayó al 11%, encadenando cuatro años de descensos que ya apuntan a una tendencia estructural. Cuando la pandemia obligó a millones de españoles a trabajar desde casa, muchos pensaron que nada volvería a ser igual. Las empresas habían demostrado que era posible y los empleados habían comprobado que preferían hacerlo a perder horas de su vida en atascos o en transporte público.
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Debíamos haber dejado de trabajar cuando la pandemia, ya verías que risas.
"Es acceso a la impresora, a papeleos, poder preguntar a alguien con solo levantar la mirada"
¿Impresora? Documentos digitales estan hoy a la ultima y que encima te permiten encontrar texto rapido con "Cntrl+F"...
Papeleo: justo trabajos teletrabajables con digitalizacion... habia un… » ver todo el comentario
Osea, sensacionalista
Los trabajadores tenemos más fuerza de la que pensamos, siempre y cuando se negocien las condiciones individualmente y no caigamos en sindicalismos y demás
edit: Llevo como 12 años tele trabajando, por si alguno se piensa lo contrario
Así nos va a los currantes....
Las empresas no buscan trabajadores con talento, sólo alguien que encaje en el perfil y cumpla con algunos objetivos, ya que siempre ponen de más para crear ilusión de fracaso y frustración en el currito y no sea consciente de su sobreexplotación.
Un ejemplo del fracaso individual es que ya no hay pagas de beneficios para los trabajadores.
La negociación colectiva da fuerza para establecer una base, que si tienes un título universitario no te contraten con una categoría… » ver todo el comentario