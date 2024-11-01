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Pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse. La realidad es muy diferente: cada vez lo ofrecen menos empresas

Pensábamos que el teletrabajo había llegado para quedarse. La realidad es muy diferente: cada vez lo ofrecen menos empresas

El teletrabajo alcanzó su pico en 2021 con el 21% de las ofertas de empleo publicadas con opción a trabajar en remoto. En 2025, el porcentaje de ofertas con teletrabajo cayó al 11%, encadenando cuatro años de descensos que ya apuntan a una tendencia estructural. Cuando la pandemia obligó a millones de españoles a trabajar desde casa, muchos pensaron que nada volvería a ser igual. Las empresas habían demostrado que era posible y los empleados habían comprobado que preferían hacerlo a perder horas de su vida en atascos o en transporte público.

| etiquetas: teletrabajo , empresas
9 2 0 K 91 actualidad
19 comentarios
9 2 0 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
#13 username
El teletrabajo solo cuando al capital le interesa.

Debíamos haber dejado de trabajar cuando la pandemia, ya verías que risas.
2 K 33
Connect #2 Connect
Y luego está la de cantidad de trabajadores que ni perdían horas en atascos ni nada, que un día se encontraron trabajando en el comedor de casa como podían y solos, y a la que pudieron han empezado a pedir que querían volver a la oficina. Nada como un buen espacio de trabajo y en compañía. Trabajar solo no es fácil y en las viviendas actuales, cada vez más pequeñas y en muchos casos compartidas con más gente, pues no es fácil encontrar el sitio para trabajar. A veces no es solo un portátil y un…   » ver todo el comentario
1 K 28
#5 MetalAgm *
#2 El teletrabo te permite irte a otra casa mas barata y mas grande... no tienes que seguir en tu zulo teletrabajando... si eso no se ve es que faltan neuronas en muchas cabezas...
"Es acceso a la impresora, a papeleos, poder preguntar a alguien con solo levantar la mirada"
¿Impresora? Documentos digitales estan hoy a la ultima y que encima te permiten encontrar texto rapido con "Cntrl+F"...
Papeleo: justo trabajos teletrabajables con digitalizacion... habia un…   » ver todo el comentario
9 K 68
Nómada_sedentario #11 Nómada_sedentario
#2 está claro que, en aquellos trabajos con posibilidad en remoto, lo mejor para los empleados sería "no obligar-no prohibir". Quien quiera ir a la oficina que vaya y quien quiera trabajar desde casa que lo haga. Quizá un día a la quincena o al mes sería recoemndabke pasarse oor la oficina para recordar que se trata de una organización y nunca está de más mantener vínculos fisicos con compañeros. Otra cuestión es que no haya incentivos económicos sólo por quedarse en casa o sólo por…   » ver todo el comentario
1 K 24
tul #4 tul
como dure mucho el bloqueo de ormuz veremos como vuelve
1 K 27
#6 MetalAgm
#4 Por un lado, espero que el combustible suba a 5€/litro para ver si de una puta vez se fuerza el teletrabajo de verdad y no la tonteria de que cada vez mas empleados tengan que irse a vivir mas y mas lejos para que el jefe este contento de ver culos y escotes todos los dias en la oficina...
2 K 27
#3 nach_et
"Cabe destacar que los datos que aporta el estudio de Infojobs hace referencia a nuevas ofertas de empleo, no a los puestos que ya existían y se han mantenido durante estos años. Al observar ambos fenómenos encontramos tendencias opuestas. Mientras las empresas recortan las opciones de teletrabajo en sus nuevas vacantes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) destacan que el número real de empleados que teletrabajan en España ha seguido creciendo."

Osea, sensacionalista
2 K 26
#1 vGeeSiz *
Si no me ofreces teletrabajo, no trabajo para ti, fácil y sencillo.

Los trabajadores tenemos más fuerza de la que pensamos, siempre y cuando se negocien las condiciones individualmente y no caigamos en sindicalismos y demás
5 K 23
inventandonos #7 inventandonos *
#1 Me gustaría pensar como tú, pero me temo que manda la ley de la oferta y la demanda. Si un lado tiene más capacidad de negociación, el otro pasará por el aro. Y la narrativa ahora que mismo parece estar ganando con los despidos es la de las empresas :-(

edit: Llevo como 12 años tele trabajando, por si alguno se piensa lo contrario
2 K 34
#9 vGeeSiz
#7 y yo llevo 5 años. Si eres un trabajador cualificado, créeme que la empresa hará lo que esté en su mano para tenerte
1 K 20
#12 MetalAgm
#1 Como dice #7, las empresas aun siguen manejando el cotarro de que si no quieres presencialismo, hay otros tantos CV en la mesa esperando ser contratados en presencial... esa es la excusa que le ponen a mi pareja en su trabajo cuando la jefa le dice "a ver, yo puedo darte teletrabajo porque no quiero que te vayas y trabajas bien y tu trabajo te permite teletrabajar 100%, pero claro, si voy a la direccion a decir que te cambien a teletrabajo, me van a decir que porque tu si cuando ahi…   » ver todo el comentario
1 K 24
Anfiarao #8 Anfiarao
#1 jajaja sin sindicalismos dice.

Así nos va a los currantes....
7 K 91
#10 vGeeSiz
#8 si, sin sindicalismos
0 K 10
#15 MetalAgm *
#8 Donde trabaja mi pareja, suspendieron todos los controles tecnicos de oficinas, no aprobaron ni uno en el informe tecnico (ni espacio minimo entre mesas ni puestos, ni cableado de ordenadores recogido, ni limpieza de cajas entre medias, ni luz natural suficiente, etc etc)... el sindicato asociado CC.OO se le informó sobre ello y dijo "bueno, pues ya informaremos al responsable"... pues ahi siguen, sin pasar nada ni cambiar nada... seguramente informaría a la Comunidad de Madrid, pero esa oficina es dependiente de la comunidad de Madrid asi que no se van a tirar piedras sobre su propio tejado... asi que pasando... ¿por que no informa al ministerio de trabajo y/o a Europa? Pues con estos sindicatos vamos jodidos...
0 K 11
Anfiarao #17 Anfiarao
#15 supongo que no hace falta que te diga que hay sindicatos y sindicatos.
0 K 13
#18 MetalAgm
#17 Si, pero curiosamente en donde trabaja mi pareja, UGT y CCOO son los que se reparten el pastel, prohibiendo o poniendo trabas a otros sindicatos a que salgan elegidos o se presenten siquiera en las elecciones sindicales... son o ellos o nadie, tienen el monopolio en muchas empresas y administraciones publicas...
0 K 11
Anfiarao #19 Anfiarao
#18 en eso te doy toda la razon
0 K 13
Benzo #14 Benzo *
#1 Es justo al revés, los trabajadores tienen fuerza cuando actúan colectivamente.
1 K 24
#16 jaramero
#1 eso es mentira.

Las empresas no buscan trabajadores con talento, sólo alguien que encaje en el perfil y cumpla con algunos objetivos, ya que siempre ponen de más para crear ilusión de fracaso y frustración en el currito y no sea consciente de su sobreexplotación.

Un ejemplo del fracaso individual es que ya no hay pagas de beneficios para los trabajadores.

La negociación colectiva da fuerza para establecer una base, que si tienes un título universitario no te contraten con una categoría…   » ver todo el comentario
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menéame