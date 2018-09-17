Pedro Sánchez propondrá una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos" en 60 días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que va a presentar una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos". En un acto en la Casa de América de Madrid y arropado por casi todos sus ministros, Sánchez ha anunciado que su intención es que esa reforma entre en vigor en sólo 60 días. Y también ha dicho esperar que cuente con el apoyo de toda la Cámara.