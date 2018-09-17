edición general
Pedro Sánchez propondrá una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos" en 60 días

Pedro Sánchez propondrá una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos" en 60 días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que va a presentar una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos". En un acto en la Casa de América de Madrid y arropado por casi todos sus ministros, Sánchez ha anunciado que su intención es que esa reforma entre en vigor en sólo 60 días. Y también ha dicho esperar que cuente con el apoyo de toda la Cámara.

#4 Alcalino
Que os apostais a que PP y VOX votan en contra solo porque la ha propuesto el PSOE?
#9 Ludovicio
#4 Solo por eso, si :troll:

La verdad, me sorprendería para bien que llegue a proponerlo realmente.

EDIT: El envío es un troleo.
Como imaginaba, no ocurrió.
#15 MenéameParaLosFascistas
#4 Que la corrupción política se juzgue en tribunales controlados al 100% por políticos interesa a los políticos corruptos.
Dudo mucho que si votan en contra sea para llevar la contraria al PSOE.
#16 HeilHynkel
#4

Y Junts ... por si las moscas no queden con el culo al aire.
#21 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Más bien Pedro Sánchez cambió de opinión y no presentó la propuesta :troll:

Es lo que tiene no leerse las noticias
#23 Dene
#4 no... no van a votar "no" porque lo proponga el POSE
van a votar NO porque su culo peligrará
#26 Marcus78
#4 seria la excusa perfecta, ya que no los veo votando en contra de sus intereses
#3 janatxan
¡Ay que me da! xD xD xD
#11 angelitoMagno
Noticia de 2018. Antigua.
#1 tu1tero
Con esta propuesta se van a retratar muchos.
#6 Macnulti_reencarnado
#1 si, sobre todo el perro y sus secuaces, tras 8 años de gobierno. Imagino que han estado ocupados con la ley mordaza.
#14 obmultimedia
#6 La ley mordaza lleva muchas enmiendas transversales que dificultan su derrogacion.
#22 Macnulti_reencarnado
#14 tu sectarismo si que es transversal.
#25 guillersk
#14 claro claro y en 7 años no da tiempo
#17 aPedirAlMetro
#6 En tu cabeza sonaba de puta madre afirmar que "el perro y sus secuaces" , que son quienes emitirian esta reforma, serian quienes saldrian retratados ...

La realidad es que tu afirmación es una mongolada.
Ese es tu nivel.

No sé, quizás lo entiendes con algo de retraso, quizás no, a quien le importa!
#18 Garbns
#1 sí... han pasado 8 años desde la noticia, retratadísimos están xD (y ojo que tienes razón)
#24 guillersk
#1 ¿ Y ? Va a cambiar el sentido de tu voto?
#5 Paltus
¿Pero esto no hace mucho más peligroso el lawfare?
#7 Macnulti_reencarnado
#5 es del 2018. Ni caso.
#13 mstk
#5 Sin los aforamientos los de podemos se habrían comido dos años de prisión preventiva.
#2 DotorMaster
Una reforma de la Constitución debería ser una reforma a fondo, con la dificultad que eso tendría para ponerse de acuerdo, y nunca una reforma superficial o cosmética que lo único que hace es aplazar lo inevitable, que es la reforma profunda.
#10 tu1tero
Recordemos: Año 2013 PP + PSOE + NACIONALISTAS rechazan eliminar el aforamiento.
#8 pitercio
¿Sacar a los aforrados del supremo de pollo? :troll: Eso no pasará.
#27 elTieso
¿Incluimos al rey? :troll: ¡A los dos!
#28 arturios
A mi, con que se cumpliese con la Constitución tal y como se firmó, con todos sus defectos, con concordato y con los borbones incluidos, yo firmaría, pero ni eso oiga...

Y los aforamientos fue un blindaje para proteger a los políticos en general de la extrema derecha.
#30 Toponotomalasuerte
Y para acabar con la monarquía???

Esto es para señalar a los pepesunos y voxemitas votando en contra.
#19 Lamantua
Pedro diciendo una vez más cosas de izquierdas… :troll:
#12 CharlesBrowson
y aun aqui haciendo gargaras con el meato infecto de este personaje
#20 Oliram
Ya me la colaron
