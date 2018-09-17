Pedro Sánchez propondrá una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos" en 60 días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que va a presentar una reforma exprés de la Constitución para "acabar con los aforamientos". En un acto en la Casa de América de Madrid y arropado por casi todos sus ministros, Sánchez ha anunciado que su intención es que esa reforma entre en vigor en sólo 60 días. Y también ha dicho esperar que cuente con el apoyo de toda la Cámara.
| etiquetas: pedro sánchez , afloramientos , ministros
La verdad, me sorprendería para bien que llegue a proponerlo realmente.
EDIT: El envío es un troleo.
Como imaginaba, no ocurrió.
Dudo mucho que si votan en contra sea para llevar la contraria al PSOE.
Y Junts ... por si las moscas no queden con el culo al aire.
Es lo que tiene no leerse las noticias
van a votar NO porque su culo peligrará
La realidad es que tu afirmación es una mongolada.
Ese es tu nivel.
No sé, quizás lo entiendes con algo de retraso, quizás no, a quien le importa!
Y los aforamientos fue un blindaje para proteger a los políticos en general de la extrema derecha.
Esto es para señalar a los pepesunos y voxemitas votando en contra.