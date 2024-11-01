Pedro Sánchez critica que el rey emérito haga "loas" a Franco en sus memorias: "Es doloroso"  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que le resultan "especialmente dolorosas" las "loas" del rey emérito Juan Carlos I en sus memorias a Francisco Franco, sobre todo cuando aún hay familiares que están buscan en "cunetas" los restos de víctimas del franquismo
Horrible, asqueroso y grave.
Todavía no hemos recuperado la legalidad previa al golpe fascista de 1936, esto es La República.
Por otro lado, notición de 5 líneas que no hace referencia alguna a esas supuestas loas. He visto twits con más info.