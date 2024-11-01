edición general
Pedro Sánchez critica que el rey emérito haga "loas" a Franco en sus memorias: "Es doloroso"

Pedro Sánchez critica que el rey emérito haga "loas" a Franco en sus memorias: "Es doloroso"  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que le resultan "especialmente dolorosas" las "loas" del rey emérito Juan Carlos I en sus memorias a Francisco Franco, sobre todo cuando aún hay familiares que están buscan en "cunetas" los restos de víctimas del franquismo

ewok #3 ewok
Eso el padre, pero el hijo es parecido. En enero decían que el Felipe VI no iba a los actos para conmemorar los 50 años del fin del franquismo "por problemas de agenda". Lleva 11 meses con problemas de agenda.
jacm #5 jacm
Horrible que el rey emérito elogie a un dictador fascista que ha sido el mayor asesino de españoles.
Horrible, asqueroso y grave.
Todavía no hemos recuperado la legalidad previa al golpe fascista de 1936, esto es La República.
Delay #1 Delay *
#2 _3605
El ciudadano Capeto es una puta basura franquista.
#4 crissis
Es muy doloroso, te lo dice alguien que no vivió el franquismo.

Por otro lado, notición de 5 líneas que no hace referencia alguna a esas supuestas loas. He visto twits con más info.
#6 vituwaf
Es asqueroso. Esto no es tolerable. Se debe impedir al parásito que hable sobre política.
