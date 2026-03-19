El PCE rechaza el nuevo envío de 1.000 millones a Ucrania y exige a Sánchez una rectificación inmediata de su política exterior

El Partido Comunista de España (PCE) ha expresado su “más firme rechazo” al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar otros 1.000 millones de euros al apoyo militar a Ucrania. Manifiesta, a través de un comunicado, que la decisión supone un error político y estratégico que “contribuye a la prolongación del conflicto, al aumento del sufrimiento humano y a la inestabilidad internacional”. El PCE sostiene que la única salida real y duradera a la guerra en Ucrania pasa por la vía política, el diálogo y la diplomacia...