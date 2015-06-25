Patxi López: "Me da pena que Felipe González ya no sea una referencia de los socialistas y lo sea de la derecha"

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha afeado a Felipe González que declare abiertamente su intención de no votar a los socialistas si se presenta Pedro Sánchez. "Me da mucha pena que haya dejado de ser una referencia para los socialistas de este país y sea una referencia para la derecha", ha dicho.
| etiquetas: patxi lópez , psoe , felipe gonzález
A mi no me molesta la obsesión de parte de la izquierda con González, me molesta lo que hay detrás. González no engañó absolutamente a nadie, su modelo desde el principio era una socialdemocracia liberal de centro-izquierda. Lo dejó claro en Suresnes y luego cuando dijo aquello de " o Marxismo o yo"
Si, vestía de pana y cantaba la internacional, pero hasta ahí. Todos sus ministros de economía eran bastante liberales y ganó 4 veces las elecciones. No 1, ni 2, ni 3, 4.
Una mierda de ser humano, vamos.
sociologiacritica.es/2015/06/25/felipe-gonzalez-psoe-discurso-ante-los
Conozco franquistas de toda la vida citándome como referencia a Felipe González
Y es por puto ego, nunca perdonará a Sánchez que se cargara a su delfina andaluza.
No. No solo no es de izquierdas si no que es un payaso y un sátrapa.