Patxi López: "Me da pena que Felipe González ya no sea una referencia de los socialistas y lo sea de la derecha"

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha afeado a Felipe González que declare abiertamente su intención de no votar a los socialistas si se presenta Pedro Sánchez. "Me da mucha pena que haya dejado de ser una referencia para los socialistas de este país y sea una referencia para la derecha", ha dicho.

platypu #3 platypu
Si no votas a nuestro lider, eres un facha. FIN
Socavador #8 Socavador
#3 Hay que votar a quién tú digas para no ser un facha, claro.
JungSpinoza #4 JungSpinoza
Felipe siempre daba una de cal y una de arena ... :troll:
Vodker #16 Vodker
#4 mu fina esa... xD
#20 NireeN
#4 nunca marcaba empate en las quinielas.
wata #12 wata
A ver yo desconfiaría de alguien que lo puso ahí la CIA y que pasó de abogado laboralista a multimillonario sin darse cuenta. Y si encima va dando clases de socialismo... González engañó a muchos pero ahora trabaja sin mascara para lo que siempre ha trabajado, para el capital.
Ludovicio #5 Ludovicio
Felipe González es el gran traidor de la izquierda de este país.
Barney_77 #6 Barney_77
#5 A lo mejor es el PSOE el queja traicionado a la izquierda. Pero Pedro es tan guapo que le perdonamos todo ¿No?
#17 surco *
#5 #6#9
A mi no me molesta la obsesión de parte de la izquierda con González, me molesta lo que hay detrás. González no engañó absolutamente a nadie, su modelo desde el principio era una socialdemocracia liberal de centro-izquierda. Lo dejó claro en Suresnes y luego cuando dijo aquello de " o Marxismo o yo"
Si, vestía de pana y cantaba la internacional, pero hasta ahí. Todos sus ministros de economía eran bastante liberales y ganó 4 veces las elecciones. No 1, ni 2, ni 3, 4.
Lo que…   » ver todo el comentario
Ludovicio #21 Ludovicio
#6 Todo el PSOE lo es si. Pero González es la punta de lanza. El iniciador del PSOE como es hoy.

Una mierda de ser humano, vamos.
LázaroCodesal #19 LázaroCodesal
#5 Y no solo a la izquierda...a la humanidad. Es lo que tiene ser agente de la cia.
sociologiacritica.es/2015/06/25/felipe-gonzalez-psoe-discurso-ante-los
cocolisto #14 cocolisto
Habla mucho Felipe, menos de lo que más sabe y es experto , de la industria y aplicación de la cal viva.
#2 oscarcr80
Patxi Lòpez es Máximo Pradera en sus ratos libres?
banense #7 banense
PSOE izquierda? 8-D
Kmisetas #10 Kmisetas *
Si no me votas es que eres un fascista, y aún se preguntan porqué ya solo les vota su familia, charos y paniaguados.
mmlv #11 mmlv *
De la derecha no, de la ultraderecha

Conozco franquistas de toda la vida citándome como referencia a Felipe González xD
#13 chocoleches
Si saboteas al partido del que formas parte, lo normal es que te den una patada en el culo, demasiada paciencia están teniendo con él.

Y es por puto ego, nunca perdonará a Sánchez que se cargara a su delfina andaluza.
Ah_no_nimo #15 Ah_no_nimo
Patxi, que tu padre era intimo de Felipe, no vengas ahora a sorprenderte de que en este local se juega
#22 ezabarte
Ese no decía que no quería ser como Sandro Pertini en su senilidad? Tooda la vida mintiendo y manipulando, ascazo.
xaggy #1 xaggy
Pues echadle del partido ya, o es que sois un partido de derechas? ¬¬
Robus #18 Robus
#1 Lo que da pena es que se den cuenta ahora... :palm:
hormiga_cartonera #9 hormiga_cartonera *
Felipe fue de izquierda algo así como decir que los módems de 56k eran la ostia. Eran la ostia porque era lo que había. Si vienes de un golpe de estado, hasta González es de izquierdas. Pero es solo una anécdota.

No. No solo no es de izquierdas si no que es un payaso y un sátrapa.
