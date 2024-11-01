edición general
La Patrulla Sirius, la unidad con trineos de perros que protege Groenlandia de la que se burla Trump

Compuesta por 12 hombres y unos 69 perros, la Sirius hace labores de vigilancia en 16.000 km de costa deshabitada.

YeahYa #1 YeahYa
Sería muy de peli de Hollywood que un ejército extranjero inexperto entrara en un país con unas condiciones climáticas devastadoras y acabara cazado por 12 hombres que conocen el territorio y se mueven en trineo.
#2 PendergastAloysius
#1 Sería de sketch de los Monty Python, más bien.
