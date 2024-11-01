·
3
meneos
15
clics
La Patrulla Sirius, la unidad con trineos de perros que protege Groenlandia de la que se burla Trump
Compuesta por 12 hombres y unos 69 perros, la Sirius hace labores de vigilancia en 16.000 km de costa deshabitada.
|
etiquetas
:
groenlandia
,
perros
,
trineos
3
0
0
K
31
actualidad
2 comentarios
#1
YeahYa
Sería muy de peli de Hollywood que un ejército extranjero inexperto entrara en un país con unas condiciones climáticas devastadoras y acabara cazado por 12 hombres que conocen el territorio y se mueven en trineo.
2
K
35
#2
PendergastAloysius
#1
Sería de sketch de los Monty Python, más bien.
0
K
7
