El Patronato de Protección a la Mujer: la complicidad entre el Estado y las congregaciones religiosas para redimir a las jóvenes "descarriadas"

Aquella mañana despertó en Barcelona, como siempre, aunque esta vez acompañada de su madre y un médico del Opus Dei. Le dijeron que tenían que ponerle una vacuna contra la gripe. Al día siguiente, Consuelo García del Cid Guerra amaneció en Madrid, recluida. Solo tenía 16 años. Todavía no sabía que estaba en el reformatorio de las Adoratrices de Madrid. Ella es una de las decenas de miles de mujeres jóvenes que pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, activo desde el año 1941 hasta 1985.

#1 To_lo_loco
Pues esas monjas eran las que “cuidaban” y “educaban” a menores huérfanos/as y a las niñas que recibían “educación”.

Y así estamos como estamos, entre otras cosas.
Moixa #4 Moixa
Noticia dedicada a los jovencitos que dicen que con Franco se vivía mejor.
makinavaja #3 makinavaja
Y no olvidemos que el Patronato de Protección a la Mujer estuvo activo y funcionando hasta 1985, bien entrada la democracia... :-D :-D
rar #2 rar
#0 Mira a ver si no es más de lo mismo:

www.meneame.net/search?p=tags&q=patronato
