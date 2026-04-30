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¿Qué pasará con los 2,7 millones de personas pendientes de la renovación del alquiler?

¿Qué pasará con los 2,7 millones de personas pendientes de la renovación del alquiler?

El mercado de la vivienda de alquiler en España vive una situación inédita de inseguridad jurídica después de la derogación por parte del Congreso de los Diputados del real decreto-ley del Gobierno que permitía una prórroga extraordinaria y obligatoria de hasta dos años en los contratos de arrendamiento.

| etiquetas: alquiler , ley , anulación
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
#4 slender_1
Qué va a pasar? Que los fondos buitre tienen (aún más) la sartén por el mango.
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txirrindulari #5 txirrindulari
#4 no solo los fondos, cualquier propietario con ganas de lucrarse
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#9 Nouveau
#5 sigo alucinando cuando la gente se piensa que un propietario se forra con los alquileres. El beneficio real ronda el entre el 2 y el 4%. Ligeramente por encima de la inflación.

Menos criticar a los caseros y más al gobierno. Que destinen todos los impuestos de alquileres, IVA de compra de vivienda nueva y impuestos de transmisión patrimonial a la creación de VPO.

Y que conste que solo tengo una vivienda en propiedad.

Abrir los ojos de una vez. La culpa es de toda la clase dirigente, no de los caseros.
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#14 username *
#9 si heredas el piso del yayo y lo pones a 1200 al mes, eso es un 2%? O un 4%?
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#15 Nouveau *
#14 sigue siendo un 2-4%.

Para heredar el piso del yayo has tenido que pagar ITP, lo has tenido que reformar y adecuar las instalaciones (luz/agua).

El inmueble tiene un valor de mercado y el benefició es sobre el valor patrimonial menos impuestos, derramas y amortizaciones.

Yo prefiero meter los ahorros en fondos/acciones. Me dan una rentabilidad más alta y menos dolores de cabeza.
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#21 jfgaliza *
#15 normalmente los pisos se heredan de los padres, no de los abuelos, y en la mayoría de comunidades queda exento. Lo que tienes que muchas veces toca pagar es la plusvalía.
Si hay tanta gente invirtiendo, no es que sean gilipollas, es porque la rentabilidad es más alta que lo que te da un indexado del SP500 (es decir, por encima de un 10%).
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txirrindulari #19 txirrindulari
#9 muchos caseros tienen la casa pagada hace décadas, pero se termina el contrato y te suben 500e de golpe, como en el mercado actual lo pueden pedir, lo tomas oo lo dejas. . . De pobrecitos los caseros nada, menudas luchas para que arreglen algo que se cae de viejo
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#20 jfgaliza
#9 lo que dices es literalmente falso:
- Usas el valor "de mercado" falso de los pisos: los pisos no se están vendiendo a ese valor, si no a uno muy inferior.
- Muchos de los pisos de pequeños propietarios son herencias o comprados hace muchos años con un valor que ni llega al 25% de su valor actual.
- Los grandes propietarios los han comprado en los últimos 10 años por un valor inferior al 50% del valor actual.
La mayoría de los casos están obteniendo beneficios reales entre un 10% y…   » ver todo el comentario
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Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#5 poner el cazo a final de mes es maravilloso. Deberías probarlo.
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ostiayajoder #10 ostiayajoder
Ha salido la de Junts en la tele diciendo q ellos han propouesto:

-Construir muchiiiiiisimos pisos públicos. Gastar mucho más en vivienda, ha dicho.
-Desgravar el alquiler del IRPF (así se puede subir el alquiler más aun)
-Bajar impuestos por todos lados.

Conclusion: Gastar mucho más y recaudar mucho menos. Esa es la solución q da la subnormal esta.
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oceanon3d #18 oceanon3d
#10 Y la del PP exactamente lo mismo. Están haciendo cálculos del daño puede que ser que los millones de perjudicados no sean tan gilipollas como para volver a votarlos de nuevo y ofrecen castillos en el aire.
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nopolar #1 nopolar
Libertad para el rentismo, todos al chabolismo.
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reivaj01 #11 reivaj01
#1 Próximamente en YouTube habrá tutoriales de:
.- Colocar tejado de uralita para resguardarnos de la lluvia.
.- Cómo sellar las esquinas para que no entre el aire exterior
.- Reciclar materiales de vertedero para levantar paredes
.- Incrustación de piedras en la entrada para evitar el barro
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#13 username
#11 ya hay mil youtubers contando como viven en coches y furgonetas
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txirrindulari #3 txirrindulari *
La derecha esta brindando porque graciaa a ellos los ciudadanos estarán más descontentos, más crispados con el Gobierno.
Parafraseando a Montoro (todo un unicornio) dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros
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#2 concentrado
Que el casero hará lo que le salga de los mercados que tiene ahí colgados.
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#16 Comorr
#2 simplemente ha hecho lo que pone en el contrato
Si el y el inquilino quieren pueden seguir aumentando esos dos años
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ixo #12 ixo
¿Qué pasará? Pues que votarán en masa en las próximas elecciones a quienes les van a dejar en la puñetera calle, no vaya a ser que vengan los comunistas y les quiten las casas. ?( :roll: :palm:
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ostiayajoder #8 ostiayajoder
Eres un puto pesado con tu chorrada de 'tened hijos'.

Encima unos ladrillos infumables...

Dios, q agonías....
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#7 To_lo_loco
Como dijo una peperra valenciana, hija de un ladrón con mucha suerte en la lotería:
¡Que se jodan!
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#6 BoosterFelix
La solución es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando capitalismo, monarquía, cuentas en Suiza, horas extras no pagadas, migajas, precariedad y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos…   » ver todo el comentario
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menéame