¿Qué pasará con los 2,7 millones de personas pendientes de la renovación del alquiler?

El mercado de la vivienda de alquiler en España vive una situación inédita de inseguridad jurídica después de la derogación por parte del Congreso de los Diputados del real decreto-ley del Gobierno que permitía una prórroga extraordinaria y obligatoria de hasta dos años en los contratos de arrendamiento.
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Menos criticar a los caseros y más al gobierno. Que destinen todos los impuestos de alquileres, IVA de compra de vivienda nueva y impuestos de transmisión patrimonial a la creación de VPO.
Y que conste que solo tengo una vivienda en propiedad.
Abrir los ojos de una vez. La culpa es de toda la clase dirigente, no de los caseros.
Para heredar el piso del yayo has tenido que pagar ITP, lo has tenido que reformar y adecuar las instalaciones (luz/agua).
El inmueble tiene un valor de mercado y el benefició es sobre el valor patrimonial menos impuestos, derramas y amortizaciones.
Yo prefiero meter los ahorros en fondos/acciones. Me dan una rentabilidad más alta y menos dolores de cabeza.
Si hay tanta gente invirtiendo, no es que sean gilipollas, es porque la rentabilidad es más alta que lo que te da un indexado del SP500 (es decir, por encima de un 10%).
- Usas el valor "de mercado" falso de los pisos: los pisos no se están vendiendo a ese valor, si no a uno muy inferior.
- Muchos de los pisos de pequeños propietarios son herencias o comprados hace muchos años con un valor que ni llega al 25% de su valor actual.
- Los grandes propietarios los han comprado en los últimos 10 años por un valor inferior al 50% del valor actual.
La mayoría de los casos están obteniendo beneficios reales entre un 10% y… » ver todo el comentario
-Construir muchiiiiiisimos pisos públicos. Gastar mucho más en vivienda, ha dicho.
-Desgravar el alquiler del IRPF (así se puede subir el alquiler más aun)
-Bajar impuestos por todos lados.
Conclusion: Gastar mucho más y recaudar mucho menos. Esa es la solución q da la subnormal esta.
.- Colocar tejado de uralita para resguardarnos de la lluvia.
.- Cómo sellar las esquinas para que no entre el aire exterior
.- Reciclar materiales de vertedero para levantar paredes
.- Incrustación de piedras en la entrada para evitar el barro
Parafraseando a Montoro (todo un unicornio) dejad que caiga España, que ya la levantaremos nosotros
Si el y el inquilino quieren pueden seguir aumentando esos dos años
Encima unos ladrillos infumables...
Dios, q agonías....
¡Que se jodan!
Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo aporófobos hacia vuestros propios padres, por haberos… » ver todo el comentario