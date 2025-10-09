edición general
Pasajeros entran en pánico cuando un avión de Ryanair aterriza a minutos de agotarse el combustible (ING)

Un avión de Ryanair se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de quedarse a pocos minutos de quedarse sin combustible durante un vuelo de Pisa, Italia a Glasgow, Escocia, el 3 de octubre.

Milmariposas #2 Milmariposas
Con Ryanair, vive la vida siempre al límite! Emoción asegurada...
#1 Suleiman
Es lo mejor viajar en Ryanair....
antesdarle #3 antesdarle
A ver si viajas con Ryanair es que te gusta el riesgo mientras suena la melodía de en los límites de la realidad. Todo puede pasar y está bien, es sentarse, disfrutar del espectáculo y sobretodo, dejarse sorprender.
