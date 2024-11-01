edición general
¿Qué pasa si conduces un coche viejo todos los días?

#2 EISev
Yo conduzco uno no tan viejo y ya me miran raro en el parking de la oficina porque casi todo el mundo tiene coche de renting de la empresa subvencionado y no entienden que siga manteniendo mi pelotilla.

#3 asola33
De acuerdo en todo pero, donde yo vivo, hay una zona de bajas emisiones y te multan cada vez que pasas delante de una cámara.

#7 capitan.meneito
#3 una de las desventajas, sí.

#4 asola33
Creo que alarga mucho el video.

#9 blak
Bastante carca el tipo

#1 capitan.meneito

#5 Cincocuatrotres
Te ahorras una pasta y es mucho más ecológico que comprarte uno nuevo, tiene muchas ventajas un coche viejo, no te tienes que preocupar si le haces un rallote o si lo llevas no muy limpio, vamos que no sufres por el coche, tú dominas.

#8 Raziel_2
#5 Será todo lo ecológico que quieras tu que sea, si miras para otro lado. Puedes volver a echarle gasolina con plomo para que sea el culmen del ecologismo.

#6 aitkiar
Ojo que el tío es un pieza. Tiene otro vídeo "arreglando" los frenos del renault 11 y acaba diciendo que el coche no está para pasar la ITV pero para conducir vale. Y lo remata con que acaba ya el video que hace calor y el coche no tiene aire acondicionado.


