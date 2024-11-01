·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5741
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
5726
clics
El cómico y la broma
3605
clics
Hemisferio occidental, 1941
3616
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
4004
clics
El silencio cómplice
más votadas
424
Seguir el rastro del dinero: por qué el obrero teme más a una feminista que a un fondo buitre que lo va a desahuciar
514
"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
388
"Mi madre murió ahogándose y agonizó durante seis días": las víctimas de las residencias le explican a Ayuso por qué están "frustradas"
357
La ofensiva ultracatólica eterniza la eutanasia de Noelia y su muerte digna: "Es añadir sufrimiento"
447
El tope a los alquileres en Navarra logra reducir los precios un 8,6% sin eliminar oferta
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
142
clics
¿Qué pasa si conduces un coche viejo todos los días?
¿Qué pasa si conduces un coche viejo todos los días?
|
etiquetas
:
coche viejo
,
ventajas
2
1
0
K
29
ocio
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
29
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
EISev
Yo conduzco uno no tan viejo y ya me miran raro en el parking de la oficina porque casi todo el mundo tiene coche de renting de la empresa subvencionado y no entienden que siga manteniendo mi pelotilla.
3
K
52
#3
asola33
*
De acuerdo en todo pero, donde yo vivo, hay una zona de bajas emisiones y te multan cada vez que pasas delante de una cámara.
1
K
28
#7
capitan.meneito
#3
una de las desventajas, sí.
0
K
10
#4
asola33
Creo que alarga mucho el video.
0
K
14
#9
blak
Bastante carca el tipo
0
K
11
#1
capitan.meneito
¿Qué pasa si conduces un coche viejo todos los días?
0
K
10
#5
Cincocuatrotres
Te ahorras una pasta y es mucho más ecológico que comprarte uno nuevo, tiene muchas ventajas un coche viejo, no te tienes que preocupar si le haces un rallote o si lo llevas no muy limpio, vamos que no sufres por el coche, tú dominas.
0
K
8
#8
Raziel_2
#5
Será todo lo ecológico que quieras tu que sea, si miras para otro lado. Puedes volver a echarle gasolina con plomo para que sea el culmen del ecologismo.
0
K
10
#6
aitkiar
Ojo que el tío es un pieza. Tiene otro vídeo "arreglando" los frenos del renault 11 y acaba diciendo que el coche no está para pasar la ITV pero para conducir vale. Y lo remata con que acaba ya el video que hace calor y el coche no tiene aire acondicionado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente