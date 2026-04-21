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Sí, el Partido Andalusí se presenta en 2026 por primera vez a las elecciones andaluzas: en 2023 se presentaron a las municipales de Algeciras

Sí, el Partido Andalusí se presenta en 2026 por primera vez a las elecciones andaluzas: en 2023 se presentaron a las municipales de Algeciras

Los principios de la formación, según su página web, son “el humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”. La fotografía de varios integrantes del partido sosteniendo una bandera de Andalucía con unas palabras en árabe que significan ‘No hay más vencedor que Alá’, que acompaña a los contenidos difundidos, la subió a Facebook el 2 de mayo de 2026 Dris Mohamed Amar, su presidente.

| etiquetas: partido , andalusi , islam
3 1 0 K 51 politica
21 comentarios
3 1 0 K 51 politica
jonolulu #5 jonolulu
#2 Se refiere a los colegios del Opus
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Andreham #1 Andreham
¿Se pueden presentar partidos políticos que explicitamente (implicitamente ya lo hace PPSOEVOX) segregan por religión?

El Constitucional se lo va a pasar pipa lol
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Cuñado #2 Cuñado
#1 ¿Qué significa que "segregan por religión"?
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Andreham #7 Andreham
#2 Creo que el propio nombre del partido demuestra por dónde van los tiros.

Porque "el humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano" también lo firma el PP o VOX cambiando "humanismo islámico" por "humanismo cristiano". Palabras son.
1 K 19
jonolulu #10 jonolulu
#7 PP y Vox tienen de humanistas lo que yo de astrólogo
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Cuñado #11 Cuñado
#7 De toda esa frase creo que las únicas palabras que firman PP o Vox son los artículos y las conjunciones.
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Ovlak #13 Ovlak
#11 Estatutos nacionales del PP:
El Partido Popular se define como una formación política de centro reformista al servicio de los intereses generales de España que:
Tiene a la persona como eje de su acción política e institucional y el progreso social como uno de sus objetivos.
En contacto con la sociedad, se ocupa de atender las
preocupaciones de las personas y las familias y propone
soluciones a sus problemas reales.
Se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental
Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le
son inherentes.
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Cuñado #15 Cuñado
#13 xD Los huevazos del PP. Nunca decepcionan.
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#19 Martillo_de_Herejes *
#13 A ver qué coño dirías si aparece, pongamos, vox (que es el comodín para estas cosas) con una bandera española con el lema "No hay más vencedor que Dios".

No hace falta que contestes... Llevamos tiempo suficiente para saber de qué pie cojeamos la mayoría.
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Ovlak #12 Ovlak
#7 Si sólo eso es el argumento, ¿qué hacemos con todos los partidos autodenominados como democristianos que se presentan a lo largo y ancho del continente?
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#20 Martillo_de_Herejes
#7 A mí, lo que me cruje es eso de que no hay más vencedor que Alá.
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Gry #3 Gry
#1 Creo que pueden segregar por lo que les de la gana.
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#4 tropezon
#1 Nuestra constitución no es laica.
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#9 soberao
#1 Supongo que es lo mismo que el partido de la alemana Merkel, la Unión Democráta Cristiana, pero desde el punto de vista del Islam.
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#21 Martillo_de_Herejes
#1 Te aseguro que yo fui a un colegio del opus siendo mi familia más atea que Richard Dawkins y Bertrand Russell juntos.
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#17 imaginateca
#16 No, ninguno lo ha hecho, lo que son las cosas.
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#18 Martillo_de_Herejes
#16 Esos, por muy de misa diaria que sean, no lo harán.
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#14 Martillo_de_Herejes
La que se montaría si un partido de ultraderecha se presentara con una bandera con el lema "No hay más vencedor que Dios".
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#16 mstk
#14 ¿VOX, falange, España2000?
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Chepacoletariado #6 Chepacoletariado
Para pegarse un tiro el nivel que estamos llegando en este país
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jonolulu #8 jonolulu
#6 Ánimo
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menéame