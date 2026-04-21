Sí, el Partido Andalusí se presenta en 2026 por primera vez a las elecciones andaluzas: en 2023 se presentaron a las municipales de Algeciras

Los principios de la formación, según su página web, son “el humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”. La fotografía de varios integrantes del partido sosteniendo una bandera de Andalucía con unas palabras en árabe que significan ‘No hay más vencedor que Alá’, que acompaña a los contenidos difundidos, la subió a Facebook el 2 de mayo de 2026 Dris Mohamed Amar, su presidente.