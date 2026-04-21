Sí, el Partido Andalusí se presenta en 2026 por primera vez a las elecciones andaluzas: en 2023 se presentaron a las municipales de Algeciras

Los principios de la formación, según su página web, son “el humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”. La fotografía de varios integrantes del partido sosteniendo una bandera de Andalucía con unas palabras en árabe que significan ‘No hay más vencedor que Alá’, que acompaña a los contenidos difundidos, la subió a Facebook el 2 de mayo de 2026 Dris Mohamed Amar, su presidente.
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El Constitucional se lo va a pasar pipa lol
Porque "el humanismo islámico, paritario, democrático, participativo, plural, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano" también lo firma el PP o VOX cambiando "humanismo islámico" por "humanismo cristiano". Palabras son.
El Partido Popular se define como una formación política de centro reformista al servicio de los intereses generales de España que:
Tiene a la persona como eje de su acción política e institucional y el progreso social como uno de sus objetivos.
En contacto con la sociedad, se ocupa de atender las
preocupaciones de las personas y las familias y propone
soluciones a sus problemas reales.
Se compromete con una clara vocación europeísta inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano de tradición occidental
Defiende la dignidad del ser humano y los derechos y libertades que le
son inherentes.
No hace falta que contestes... Llevamos tiempo suficiente para saber de qué pie cojeamos la mayoría.