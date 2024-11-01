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El partido alemán AfD ha pedido a Estados Unidos que retire sus 40.000 soldados del país [eng]

El partido alemán AfD ha pedido a Estados Unidos que retire sus 40.000 soldados del país [eng]

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha pedido a Estados Unidos que retire todas sus tropas del país europeo tras informes que sugieren que el presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando la retirada de los soldados estadounidenses. Hay cerca de 40.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, casi la mitad del total en Europa.

| etiquetas: geoestrategia , libertad , independencia , soberanía , ocupación
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
jm22381 #1 jm22381
Esto es como si Vox gritara "OTAN NO, bases fuera!" o_o
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
#1 "en este país no hay sitio para 2 grupos nazis" quieren decir
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jm22381 #5 jm22381
#4 Al menos se han dado cuenta. Los nuestros son tan tontos que ni a eso llegan.
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porto #10 porto *
#1 Es que ni siquiera tenemos una ultraderecha a nivel europeo. Nacionalcatolicismo casposo es lo que hay aquí.
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javibaz #3 javibaz
Esto no me lo esperaba de Alemania.
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#11 pascuaI
Hay 40.000 tropas estadounidenses en Alemania pero nos tenemos que creer que el país no está invadido y es libre en todo lo que hace :roll:
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DrEvil #12 DrEvil
Buah, ¿y ahora qué? ¿Hay que estar a favor de lo que diga la ultraderecha (¡alemana, nada menos!), o hay que estar en contra de las bases usanas?

Menudo lío.
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Andreham #8 Andreham
Una ciudad pequeña en Alemania pero luego ellos te miran con lupa y te preguntan mil cosas si quieres ir de turista a su país.
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#6 pozz
Partido aleman, obviando que son nazis.... curioso, envio realizado por un miembro de la chupipandi rusoplanista de mnm, esa que menea envios de panfletos de propaganda dirigida por un neonazi, entre otras muchas burradas. xD
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Skiner #2 Skiner
Esta gentuza no representan a nadie y por tanto lo que digan es irrelevante.
Sin embargo una declaración similar del canciller alemán desde el Bundestag, sería mucho más relevante.
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#7 pascuaI
#2 Es irrelevante porque no están en el gobierno, pero lo de que no representan a nadie no es así. Son el segundo partido, por delante de los "socialdemócratas", tuvieron 10M de votos (el 20%).
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Skiner #9 Skiner *
#7 Son un partido de oposición por tanto es irrelevante lo que digan.
Lo que tiene trascendencia son las declaraciones de los gobiernos de los paises.
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menéame