El partido alemán AfD ha pedido a Estados Unidos que retire sus 40.000 soldados del país [eng]

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha pedido a Estados Unidos que retire todas sus tropas del país europeo tras informes que sugieren que el presidente estadounidense, Donald Trump, está considerando la retirada de los soldados estadounidenses. Hay cerca de 40.000 soldados estadounidenses estacionados en Alemania, casi la mitad del total en Europa.
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Menudo lío.
Sin embargo una declaración similar del canciller alemán desde el Bundestag, sería mucho más relevante.
Lo que tiene trascendencia son las declaraciones de los gobiernos de los paises.