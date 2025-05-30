edición general
22 meneos
33 clics
El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

| etiquetas: parlamento europeo , ue-mercosur , tjue
18 4 0 K 175 actualidad
15 comentarios
18 4 0 K 175 actualidad
Comentarios destacados:    
pedrario #3 pedrario
Lo que más me molesta de estos acuerdos es que se cuelen productos que están prohibidos en la UE >www.elespanol.com/enclave-ods/historias/20260117/pacto-mercosur-podria

No es justo para los productores locales que tengan que competir contra gente que no sigue las prácticas de la UE, luego tocará llorar por el desmantelamiento de sectores clave. Se ha aprendido poco de la pandemia y crisis de suministros.
5 K 59
Imag0 #4 Imag0
#3 La clásica táctica de entre col y col, lechuga.
0 K 13
Raziel_2 #5 Raziel_2 *
#3 A mi tambien me molesta, acuerdos por firmar aparte, el distinto trato que obtienen ciertos países de la UE en sus importaciones de perecederos.

No puede ser que Holanda, que no produce una mierda, sea el mayor exportador de frutas y verduras de la UE porque tiene via libre de importación desde Sudáfrica, entre otros.
2 K 34
#6 Vamohacalmano
#5 Es responsabilidad de todo español de bien odiar a cualquier cosa o ser que salga de Holanda.
0 K 6
#8 nitonito
#6 Ya puestos de Francia también :troll:
0 K 6
Battlestar #9 Battlestar
#6 Incluido Van Gogh?
0 K 10
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#3 Los productos que se importen a la UE deben seguir las normas de la UE. Como es lógico, un producto prohibido en la UE seguirá está prohibido en la UE, por mucho que venga desde otro sitio.
policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/co

Todo esto ya se habló de cuando el acuerdo con Marruecos, por cierto. Las empresas exportadoras tendrán que certificar que cumplen con los estándares europeos (eso viene explicado en mi anterior enlace)
1 K 30
pedrario #11 pedrario
#10 La teoría es bonita, la realidad es que lo que está llegando, ya lo incumple en muchos casos.

Hacer que venga aún más sin tener controlado lo anterior, derivará en mayor descontrol.
1 K 13
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#11 La teoría también dice que en España se hacen controles, y aún así hay gente que no los cumple:
www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/ganaderia/2025/05/30/ordenan-c

Lo que venga de fuera tienen que pasar doble control, en local y después en la frontera. Y ojo, si tu negocio es exportar plátanos a la UE, ¿te la vas a jugar a hacer algo raro, que te pillen y que te retiren la certificación?
0 K 16
pedrario #14 pedrario
#12 Outliers habrá siempre, lo relevante es la proporción. El enlace que he pasado muestra que hay un volumen significativo que ya se cuela, y que uno de los grandes problemas es que no hay medios para inspeccionar los volúmenes que se manejan. Cuando se incremente ese volumen en grandes magnitudes, será más difícil aún.

No tiene sentido hacer dialéctica sobre algo que empíricamente ya está ocurriendo.
2 K 29
angelitoMagno #13 angelitoMagno
La propuesta de 'judicializar' el pacto ha tenido numerosos respaldos de la derecha radical y de varios partidos de izquierdas. Por ejemplo, Vox y Podemos eran partidarios de esa vía
www.20minutos.es/internacional/parlamento-europeo-aprueba-llevar-tjue-

Como suponía, los enemigos habituales de Europa votando en comandita. Unos, marionetas de Putin, y los otros, marionetas de Trump.
1 K 30
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Aun no han subido a la web el listado de votaciones, pero entre quienes han pedido la paralización del tratado está Hermann Tertsch y gente del partido de Marinne Le Pen.
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-10-2026-0061_EN.html
1 K 30
#7 Vamohacalmano
#2 Normal, son nacionalistas.
0 K 6
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

¿Quién ha votado en cada sentido?
0 K 16

menéame