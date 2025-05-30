El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.
| etiquetas: parlamento europeo , ue-mercosur , tjue
No es justo para los productores locales que tengan que competir contra gente que no sigue las prácticas de la UE, luego tocará llorar por el desmantelamiento de sectores clave. Se ha aprendido poco de la pandemia y crisis de suministros.
No puede ser que Holanda, que no produce una mierda, sea el mayor exportador de frutas y verduras de la UE porque tiene via libre de importación desde Sudáfrica, entre otros.
policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/co
Todo esto ya se habló de cuando el acuerdo con Marruecos, por cierto. Las empresas exportadoras tendrán que certificar que cumplen con los estándares europeos (eso viene explicado en mi anterior enlace)
Hacer que venga aún más sin tener controlado lo anterior, derivará en mayor descontrol.
Lo que venga de fuera tienen que pasar doble control, en local y después en la frontera. Y ojo, si tu negocio es exportar plátanos a la UE, ¿te la vas a jugar a hacer algo raro, que te pillen y que te retiren la certificación?
No tiene sentido hacer dialéctica sobre algo que empíricamente ya está ocurriendo.
Como suponía, los enemigos habituales de Europa votando en comandita. Unos, marionetas de Putin, y los otros, marionetas de Trump.
¿Quién ha votado en cada sentido?
