«Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía

La Policía Nacional descubrió durante una redada realizada la madrugada de este domingo en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés, a 27 menores que habían sido presuntamente encerrados en un cuarto de la discoteca New One para evitar que el operativo los localizara. Una de las jóvenes consiguió llamar a su padre, miembro del cuerpo policial, quien acudió de inmediato al lugar y comunicó la situación a sus compañeros. Fue entonces cuando los funcionarios hallaron a los 27 adolescentes hacinados...

3 comentarios
Pertinax #1 Pertinax *
Los de la discoteca, obviamente mal, y que les crujan y bien, pero soy el padre de alguno de los menores, que no me creo que estuviesen allí, sin saber que era ilegal, y la que le espera en casa es pequeña.
2 K 34
#2 solojavi
#1 Estaba prohibido pero habían encontrado la forma de entrar, todos hemos sido niños y bastaba con que nos prohibieran algo para hacerlo más apetecible. Lógicamente hay que echarles la bronca pero hay que ser conscientes de que los realmente culpables son los adultos que lo permiten (sé que has comenzado poniendo precisamente eso pero me da pena la poca libertad de acción que les estamos dejando a nuestros hijos).
1 K 26
Pertinax #3 Pertinax
#2 Los culpables son los de la discoteca, obviamente. Que no se me malinterprete. Pero ellos merecen chancla.
0 K 18

