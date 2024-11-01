«Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía

La Policía Nacional descubrió durante una redada realizada la madrugada de este domingo en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés, a 27 menores que habían sido presuntamente encerrados en un cuarto de la discoteca New One para evitar que el operativo los localizara. Una de las jóvenes consiguió llamar a su padre, miembro del cuerpo policial, quien acudió de inmediato al lugar y comunicó la situación a sus compañeros. Fue entonces cuando los funcionarios hallaron a los 27 adolescentes hacinados... Se puede leer en Modo lectura.