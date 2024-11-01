edición general
10 meneos
53 clics
Pakistán bombardea Kabul y le declara una “guerra abierta” a Afganistán

Pakistán bombardea Kabul y le declara una “guerra abierta” a Afganistán

La comunidad internacional pide diálogo mientras los combates se extienden a lo largo de la frontera entre ambos países.

| etiquetas: pakistan , kabul , afganistan , guerra
8 2 0 K 107 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 107 actualidad
woody_alien #1 woody_alien
Nooooo, pobrecitos, que ahora son los talibanes buenos.  media
1 K 15
#3 pirat
#1 A mí el preparao siempre me ha recordado a bacharelasad
0 K 9
#5 Toponotomalasuerte
#3 y crees que se parece tanto como para terminar igual?
0 K 11
#8 pirat
#5 No he dicho eso, pretendía sugerir que no se si es peor no hacer nada o aclamar una intervención extranjera.
Al menos, no se reclamaba en la calle "el retorno del rey" que sufrimos impuesto.
0 K 9
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
#1 No. Buenos no creo que nadie les haya alabado
Y con Assad que era un dictador de mierda, también se reunían
Como con Gadafi o con Fidel Castro
Pero de reunirse a decir que son buenos, hay un trecho
1 K 14
nemeame #2 nemeame
Otra guerra que va a tener que ir a detener Trump. Ya ha cogido la caja de cerillas y el bidón de gasolina y va de camino...
1 K 11
#6 Toponotomalasuerte
los talibanes de Afganistán están entreteniendo a Pakistán mientras bombardea irán. Para que no le moleste. Cuando acabe con irán ya para lo de Pakistán.
0 K 11
porquiño #7 porquiño
Seguimos para Bingo!
0 K 10
HartzBaltz #9 HartzBaltz
Vaya que casualidad, el fuerte contrataque de Ukrania a Rusia y el lio pakistan- afganistan ocurren justo en dias previos al bombardeo de Iran. Y algo va a suceder mas al centro de Asia.
0 K 10

menéame