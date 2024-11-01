·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10340
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
4677
clics
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
3983
clics
Mapas y vídeos del ataque militar de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Irán
4519
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
3777
clics
Lanzamientos de misiles balísticos iraníes filmados desde Baréin
más votadas
475
Epstein decía que si Trump se ve arrinconado bombardearía Irán
409
Hace 30 años creó un reproductor para la universidad: hoy su app tiene más de 6.000 millones de descargas y sigue gratis y sin anuncios
495
Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán en vez de condenar el ataque de EEUU e Israel
379
No es Kabul en 2021, es una escuela iraní "bombardeada" en 2026
396
Las autoridades iraníes elevan a 148 las niñas muertas en el bombardeo israelí de una escuela en el sur del país
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
53
clics
Pakistán bombardea Kabul y le declara una “guerra abierta” a Afganistán
La comunidad internacional pide diálogo mientras los combates se extienden a lo largo de la frontera entre ambos países.
|
etiquetas
:
pakistan
,
kabul
,
afganistan
,
guerra
8
2
0
K
107
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
107
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
woody_alien
Nooooo, pobrecitos, que ahora son los talibanes buenos.
1
K
15
#3
pirat
#1
A mí el preparao siempre me ha recordado a bacharelasad
0
K
9
#5
Toponotomalasuerte
#3
y crees que se parece tanto como para terminar igual?
0
K
11
#8
pirat
#5
No he dicho eso, pretendía sugerir que no se si es peor no hacer nada o aclamar una intervención extranjera.
Al menos, no se reclamaba en la calle "el retorno del rey" que sufrimos impuesto.
0
K
9
#4
ElenaCoures1
#1
No. Buenos no creo que nadie les haya alabado
Y con Assad que era un dictador de mierda, también se reunían
Como con Gadafi o con Fidel Castro
Pero de reunirse a decir que son buenos, hay un trecho
1
K
14
#2
nemeame
Otra guerra que va a tener que ir a detener Trump. Ya ha cogido la caja de cerillas y el bidón de gasolina y va de camino...
1
K
11
#6
Toponotomalasuerte
los talibanes de Afganistán están entreteniendo a Pakistán mientras bombardea irán. Para que no le moleste. Cuando acabe con irán ya para lo de Pakistán.
0
K
11
#7
porquiño
Seguimos para Bingo!
0
K
10
#9
HartzBaltz
Vaya que casualidad, el fuerte contrataque de Ukrania a Rusia y el lio pakistan- afganistan ocurren justo en dias previos al bombardeo de Iran. Y algo va a suceder mas al centro de Asia.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al menos, no se reclamaba en la calle "el retorno del rey" que sufrimos impuesto.
Y con Assad que era un dictador de mierda, también se reunían
Como con Gadafi o con Fidel Castro
Pero de reunirse a decir que son buenos, hay un trecho