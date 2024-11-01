Page anuncia préstamos a interés 0 para comprar vivienda y cubrir "el 20% al que nunca llegan los bancos"

También plantean establecer un préstamo tipo cero para poder cubrir a los adquirientes de vivienda el 20% que no cubren los préstamos de los bancos, no se trata de un aval. Es préstamo tipo cero con unas condiciones extraordinarias de cadencia y de devolución.
Pero claro, hacer vivienda social es de jipis!
Lo dices como si ese no fuera su objetivo....
Los precios de la vivienda ya han empezado a bajar. El que se hipoteque ahora corre el riesgo de comerse una caída del precio y meterse en un descubierto.
Sabe perfectamente qué clase de Joven Bien puede acceder a una vivienda con menos de 35.
Muy PSOE.
Lo de limitar precios, grabar inmovilizado y capar los beneficios metiéndoles la ostia fiscal del siglo... Eso no. Mejor seguir arruinando el pueblo.
Un IBI en el q cada casa pague una progresion de IBIs, tipo:
La primera y la segunda 1 IB, la rercera 2 IBIs, la cuarta 3, la quinta 5, la sexta 8.... (1,1,2,3,5,8,13....)
O potencias de dos;
2, 4, 8, 16, 32....
Ya veras como NADIE tendria mas de 4 casas y si querian alquilar, de la ostia q seria, no podrian repercutirla a los inquilinos pq no van a tener oara oagarla y no van a poder tener el piso cerrado pq no iban a poder pagarlo ellos.
No te expropian la casa si pagas todas tus cuotas o vendes, cuando no puedes pagar . SOlo digo
Lo de limitar precios. por ley , tiene el efecto contrario disminuye la oferta
grabar inmovilizado Los pisos vacios estan donde nadie los quiere, Nadie en su sano juicio tendria algo vacio ne un lugar pudiendo ganar dinero
y capar los beneficios metiéndoles la ostia fiscal del siglo. EL beneficio inmobiliario en el mejor e los casos esta en el 9% en los mejores casos del mercado, la media esta entre 3-6 % . Cargate los beneficios de quien se dedica a poner vivienda en el mercado. Veras lo que pasa
Pregunta seria