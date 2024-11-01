edición general
Page anuncia préstamos a interés 0 para comprar vivienda y cubrir "el 20% al que nunca llegan los bancos"

También plantean establecer un préstamo tipo cero para poder cubrir a los adquirientes de vivienda el 20% que no cubren los préstamos de los bancos, no se trata de un aval. Es préstamo tipo cero con unas condiciones extraordinarias de cadencia y de devolución.

ChatGPT #1 ChatGPT
Sigamos calentando el precio de vivienda, démosle acceso a hipotecas de 300.000 a gente que no puede pagar ni la entrada, porque jamás hemos experimentado en nuestras carnes qué conlleva eso…

Pero claro, hacer vivienda social es de jipis!
#13 Ethereum
#13 Ethereum
#1 y no social de fachas!
1 K 17
ChatGPT #15 ChatGPT
#13 nazis como poco
0 K 10
#2 hokkien
Me suena de algo. ¿Esto no acaba con una subida del 20%, o más, de los precios?
9 K 72
#6 bitonrino
#2 Exactamente, menuda panda de parasitos descerebrados que tenemos al mando, mas deuda, mas leña para burbujas insostenibles que se llevaran por delante a los mismos desgraciados de siempre mientras otros se llenan los bolsillos.
7 K 55
ostiayajoder #17 ostiayajoder
#6 no, bueno....


Lo dices como si ese no fuera su objetivo....
1 K 18
#7 cheosky
#3 goto #2
0 K 9
denocinha #16 denocinha
#2 A Page eso le da igual. Con que convenza a los incautos suficientes para decidir la votación, le vale
0 K 10
#18 Hynkel
#2 Aparte, la entrada del 20% está para algo muy importante. Para que tu inmovilizado sea siempre positivo. Para que el valor de la casa siempre sea mayor que la hipoteca que te queda por pagar.

Los precios de la vivienda ya han empezado a bajar. El que se hipoteque ahora corre el riesgo de comerse una caída del precio y meterse en un descubierto.
1 K 17
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Medidas para menores de 35 años. Porque como todo el mundo sabe, si no te has podido comprar un piso antes de los 35, pues ya te jodes.
3 K 37
Andreham #23 Andreham *
#8 Más específico aún.

Sabe perfectamente qué clase de Joven Bien puede acceder a una vivienda con menos de 35.

Muy PSOE.
0 K 7
Torrezzno #3 Torrezzno
Que se dejen de préstamos y quiten el ITP para la primera vivienda
#9 re10
#9 re10
#3 Mejor la primera vez de la primera vivienda y para ciertos niveles. de renta y manteniendo la vivienda durante unos 15 años. Que aquí siempre hay quien se busca la forma de pervertir el espíritu de la propuesta.
0 K 7
borteixo #12 borteixo
#9 en 15 años te pueden pasar muchas cosas en la vida.
1 K 18
ChatGPT #24 ChatGPT
#3 jajajaja, todo este tinglado está montado para que se lleven más impuestos gracias al disparatado coste de la vivienda, van a quitar el ITP? Ni en sueños
0 K 10
#11 Toponotomalasuerte
Titular real!!! Page apuesta por más vienda para que los bancos expropien y aumentarlos stocks de los fondos de inversión ofreciendo hipotecas altísimas a quien no puede pagarlas.

Lo de limitar precios, grabar inmovilizado y capar los beneficios metiéndoles la ostia fiscal del siglo... Eso no. Mejor seguir arruinando el pueblo.
1 K 19
ostiayajoder #19 ostiayajoder
#11 capar beneficios no: tienen q tenr PERDIDAS si tienen muchis pisos...

Un IBI en el q cada casa pague una progresion de IBIs, tipo:

La primera y la segunda 1 IB, la rercera 2 IBIs, la cuarta 3, la quinta 5, la sexta 8.... (1,1,2,3,5,8,13....)

O potencias de dos;

2, 4, 8, 16, 32....

Ya veras como NADIE tendria mas de 4 casas y si querian alquilar, de la ostia q seria, no podrian repercutirla a los inquilinos pq no van a tener oara oagarla y no van a poder tener el piso cerrado pq no iban a poder pagarlo ellos.
0 K 8
oricha_1 #21 oricha_1 *
#11 Page apuesta por más vienda para que los bancos expropien
No te expropian la casa si pagas todas tus cuotas o vendes, cuando no puedes pagar . SOlo digo

Lo de limitar precios. por ley , tiene el efecto contrario disminuye la oferta
grabar inmovilizado Los pisos vacios estan donde nadie los quiere, Nadie en su sano juicio tendria algo vacio ne un lugar pudiendo ganar dinero
y capar los beneficios metiéndoles la ostia fiscal del siglo. EL beneficio inmobiliario en el mejor e los casos esta en el 9% en los mejores casos del mercado, la media esta entre 3-6 % . Cargate los beneficios de quien se dedica a poner vivienda en el mercado. Veras lo que pasa  media
0 K 6
wildseven23 #22 wildseven23
#20 Uno de los fundadores de Google se llama Larry Page.
0 K 16
#14 eipoc
Estupendo, sigue siendo la vivienda.
0 K 11
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
En este tipo de envíos no sé que hacer, porque no sé si están a favor del fundador de Google o no.
0 K 10
oricha_1 #20 oricha_1
#5 Que tiene que ver el fundador de Google con el prestamo a la vivienda en Espana?
Pregunta seria
0 K 6
Lamantua #10 Lamantua
Se presenta por el Pp como candidato..?
0 K 9
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Bulardo programado al canto, sus señorías.
0 K 8
#25 UserNotFound_164 *
Albert Einstein: Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes
0 K 7

