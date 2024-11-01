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Pablo Iglesias. Hay que ilegalizar a Vox

Pablo Iglesias. Hay que ilegalizar a Vox

Hay que ilegalizar a VOX. VOX es un partido político Violento, que está lleno de Odio y Xenófobia y que no tiene un organigrama democratico como partido, donde su líder hace y desace a su antojo, convirtiendo el partido en su cortijo personal, financiándose de manera ilegal. Por lo tanto, según la Ley de Partidos políticos, no tien cabida en la vida democrática de este país.

| etiquetas: pablo , iglesias , vox , ilegalizar
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
A buenas horas. Ahora mismo está más cerca la ilegalización de cualquier partido de izquierda
4 K 69
Supercinexin #5 Supercinexin *
A ver, con la Ley de Partidos en la mano, todo lo que dice es cierto y ya lo puse yo en otro comentario y algún que otro licenciado en Derecho me lo ha comentado también: a Vox se le podría ilegalizar, efectivamente.

Otra cosa es que los jueces quisieran, que por supuesto iba a ser que NO.

De todos modos, edito y añado, se supone que esto es Democracia y que todos los partidos son legítimos y blablabla... o eso es lo que pretendemos al menos, o sea que lo que sobra es la Ley de Partidos, que se creó expresamente para un determinado partido de una determinada comunidad autónoma vasca.
3 K 57
#8 guillersk
no tiene un organigrama democratico como partido, donde su líder hace y desace a su antojo, convirtiendo el partido en su cortijo personal

No tengo claro de que partido habla el amado lidl
5 K 54
vicus. #2 vicus.
VOX propone ilegalizar partidos políticos plenamente democráticos y toda asociación, sindical o colectiva que tenga que ver con políticas progresistas, es una regresión en el sistema actual y la vuelta a las formas dictatoriales de pasado reciente. Por lo tanto, hay que ilegalizar al que viene a ilegalizar la vida colectiva de este país. Porque estos sujetos fascistoides se aprovechan del sistema para echarlo abajo, con la condescendencia del PP.
2 K 49
duende #17 duende
#2 ¿Quieres decir que VOX propone lo mismo que Pablo Iglesias?
0 K 13
beltzak #4 beltzak
Yo como ex votante de un partido ilegalizado en España no creo que sea lo más adecuado.

Si un diputado de Vox o cualquier otro comete un acto reprobable, sancionable o delictivo que se actúe en consecuencia.

Si tienen que cambiar la legislación en la que se permite decir lo que te da la puta gana en la cámara pues que lo cambien.

Ya de paso, que cambien las condiciones de las dietas, los gastos y las deducciones por vivienda, transporte y demás beneficios fiscales que son indignos del siglo XXI. Ya vale de vivir del pueblo por la puta cara.
2 K 28
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
:popcorn: a ver quien queda
1 K 18
#11 vGeeSiz
mmmmmm ilegalizar partidos, lo mismo que propone VOX xD xD xD

Al final estos personajes acaban por asomar la patita siempre
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Ilegalizar partidos... wow...
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Kantinero #13 Kantinero
No hace falta, dejadles que se destruyan entre ellos
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Battlestar #15 Battlestar
Si no pusiera "VOX" en la entradilla no sería capaz de decir de qué partido me está hablando :troll:
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hazardum #6 hazardum
Asi solo les haría mártires, la verdad, ya no creo que sea la solución.

Vox era un partido irrelevante que no iba a sacar nada nunca, pero algunos partidos empezaron con esto de "alarma antifascista", creo que el primero fue el PSOE de Andalucía y luego ya otros partidos más a la izquierda, por lo que Vox empezó a estar en todos lados, TV, etc, y por desgracia, en esto de la política funciona lo de "que hablen de mi todo lo que sea, aunque sea muy mal", y empezó a…   » ver todo el comentario
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#9 jaramero
#6 a vox le empezaron a llegar billetes desde diferentes países para desestabilizar la democracia española. Como pasó con otros partidos fascistas en Europa.

Al principio era vagascal solo en una plaza subido a un banco con un megáfono, ignorado por los viandantes, pero salió en todas las tvs.

Y meses después empezaron a estar en grandes auditorios y a hacer actividades varias cubiertas en tv con todo lujo de detalles, como aquella donde uno de ellos, un civil, hacía prácticas de tiro en instalaciones del ejército, algo ilegal.

Es vox ahora el partido con más funcionarios?
1 K 15
hazardum #10 hazardum
#9 Si, que les financian también agentes externos, tiene toda la pinta.
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Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
Yo creo que primero el PP y luego el Partido Español ( ni es socialista ni es obrero), después.
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#16 egon_
Este señor no es santo de mi devoción, pero en este caso estoy totalmente de acuerdo con él.

No podemos ponernos de perfil ante actitudes de ciertos partidos políticos que van en contra de los derechos humanos y del orden moral y ético que debe tener una democracia para con sus ciudadanos.

VOX cruza constantemente la línea, y parece que bajo el paraguas de la libertad de expresión tenemos que soportar y respetar opiniones que no deberían tener cabida en nuestra sociedad.
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menéame