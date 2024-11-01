Pablo Iglesias. Hay que ilegalizar a Vox

Hay que ilegalizar a VOX. VOX es un partido político Violento, que está lleno de Odio y Xenófobia y que no tiene un organigrama democratico como partido, donde su líder hace y desace a su antojo, convirtiendo el partido en su cortijo personal, financiándose de manera ilegal. Por lo tanto, según la Ley de Partidos políticos, no tien cabida en la vida democrática de este país.