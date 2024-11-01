Pablo Iglesias. Hay que ilegalizar a Vox

Hay que ilegalizar a VOX. VOX es un partido político Violento, que está lleno de Odio y Xenófobia y que no tiene un organigrama democratico como partido, donde su líder hace y desace a su antojo, convirtiendo el partido en su cortijo personal, financiándose de manera ilegal. Por lo tanto, según la Ley de Partidos políticos, no tien cabida en la vida democrática de este país.
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Otra cosa es que los jueces quisieran, que por supuesto iba a ser que NO.
De todos modos, edito y añado, se supone que esto es Democracia y que todos los partidos son legítimos y blablabla... o eso es lo que pretendemos al menos, o sea que lo que sobra es la Ley de Partidos, que se creó expresamente para un determinado partido de una determinada comunidad autónoma vasca.
No tengo claro de que partido habla el amado lidl
Si un diputado de Vox o cualquier otro comete un acto reprobable, sancionable o delictivo que se actúe en consecuencia.
Si tienen que cambiar la legislación en la que se permite decir lo que te da la puta gana en la cámara pues que lo cambien.
Ya de paso, que cambien las condiciones de las dietas, los gastos y las deducciones por vivienda, transporte y demás beneficios fiscales que son indignos del siglo XXI. Ya vale de vivir del pueblo por la puta cara.
Al final estos personajes acaban por asomar la patita siempre
Vox era un partido irrelevante que no iba a sacar nada nunca, pero algunos partidos empezaron con esto de "alarma antifascista", creo que el primero fue el PSOE de Andalucía y luego ya otros partidos más a la izquierda, por lo que Vox empezó a estar en todos lados, TV, etc, y por desgracia, en esto de la política funciona lo de "que hablen de mi todo lo que sea, aunque sea muy mal", y empezó a… » ver todo el comentario
Al principio era vagascal solo en una plaza subido a un banco con un megáfono, ignorado por los viandantes, pero salió en todas las tvs.
Y meses después empezaron a estar en grandes auditorios y a hacer actividades varias cubiertas en tv con todo lujo de detalles, como aquella donde uno de ellos, un civil, hacía prácticas de tiro en instalaciones del ejército, algo ilegal.
Es vox ahora el partido con más funcionarios?
No podemos ponernos de perfil ante actitudes de ciertos partidos políticos que van en contra de los derechos humanos y del orden moral y ético que debe tener una democracia para con sus ciudadanos.
VOX cruza constantemente la línea, y parece que bajo el paraguas de la libertad de expresión tenemos que soportar y respetar opiniones que no deberían tener cabida en nuestra sociedad.