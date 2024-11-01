edición general
2 meneos
4 clics
Pablo Iglesias carga contra Motos e Iker Jiménez y pide una ley para vetarlos

Pablo Iglesias carga contra Motos e Iker Jiménez y pide una ley para vetarlos

Pablo Iglesias ha tachado a Iker Jiménez de "mentiroso" y Pablo Motos, de "machista" y ha pedido una ley para prohibir que sean presentadores en televisión

| etiquetas: pablo iglesias , censura , tve
2 0 0 K 18 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 18 actualidad
carakola #1 carakola
Lo de esta gente va más allá de mentirosos o machistas. Son campañas organizadas. Y lo mismo pasa con Risto, Nacho Abad o AnaRosa. Que se revisen las licencias. No nos pueden poner mierda de manera tan descarada.
1 K 23
Quel #2 Quel
¿ Censurar al que no te gusta ? Eso suena muy fascista.
1 K 13
Druidaferal #3 Druidaferal
#2 también lo suena aceptar dinero de una dictadura Islamica que masacran su gente, como irán
0 K 6

menéame