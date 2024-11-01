edición general
OTAN defenderá Groenlandia tras amenazas de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este lunes en Vilna, la capital de Lituania, que Groenlandia forma parte de Dinamarca y será defendida contra cualquier amenaza por la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por este territorio autónomo danés. «Sólo puedo decir que Groenlandia es como las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Y dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN», dijo Wadephul.

| etiquetas: otan , defensa , groenlandia , amenazas , eeuu
14 comentarios
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
¿Noticia del 28 de diciembre?
7 K 115
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 xD xD xD son unos cachondos estos de EMT
2 K 48
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#3 De hoy y de la agencia EFE
0 K 20
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
OTAN defenderá a Dinamarca de los dueños de la OTAN? Me pare que perro no come perro.
5 K 46
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Pues no es EMT...
1 K 31
jm22381 #9 jm22381
La OTAN son los padres es EEUU
1 K 28
Gry #7 Gry
Para que la OTAN actúa hace falta una votación unánime de sus países miembros y me da que más de uno estaría en contra de declararle la guerra a los EEUU.
0 K 14
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
Las cosas se demuestran, sobre todo con el matón naranja. No hay narices de movilizar material bélico y ponerlo en alerta como aviso. Es lo único que entiende el imbécil de Trump.
0 K 13
#13 BurraPeideira_
Y parecía imposible un gobierno más incompetente que el de Scholz...
Le faltó decir que cuando acabasen con EE.UU. iban a ir a por Rusia y a por China.
Es patético que a estas alturas intenten convencer a alguien de que la OTAN es algo más que una forma de legitimar desde la sumisión el imperialismo americano.
1 K 13
Malinke #10 Malinke
Igual vuelve con lo de Groenlandia para por si no lo hace, que se diga «menos mal, lo de Venezuela pasa, pero con Europa, no.»
O tantear a ver como se expresa la UE y dejarlo ahí «en posibles».
0 K 11
alehopio #12 alehopio
Yo veo una jugada cómplice:
- el imperio se anexiona Groenlandia
- los restantes miembros de la OTAN declaran que es inadmisible
- el imperio se retira de la OTAN
- la nueva OTAN entra en Ucrania para evitar que pierda la salida al mar

De esta manera, el imperio usaría a sus colonias para atacar a su enemigo.
0 K 11
aupaatu #1 aupaatu
Igual también ble interesa Australia.
0 K 9
Spirito #4 Spirito
Y le pedirán ayuda a Rusia para poder defenderse del Tío Sam, ¿A que sí?
0 K 9
#14 Tiranoc
Lo que obliga a EE. UU. a participar en la defensa de la sobera...nía de...
0 K 7

