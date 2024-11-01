OTAN defenderá Groenlandia tras amenazas de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este lunes en Vilna, la capital de Lituania, que Groenlandia forma parte de Dinamarca y será defendida contra cualquier amenaza por la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por este territorio autónomo danés. «Sólo puedo decir que Groenlandia es como las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Y dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN», dijo Wadephul.