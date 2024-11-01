OTAN defenderá Groenlandia tras amenazas de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este lunes en Vilna, la capital de Lituania, que Groenlandia forma parte de Dinamarca y será defendida contra cualquier amenaza por la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por este territorio autónomo danés. «Sólo puedo decir que Groenlandia es como las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Y dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN», dijo Wadephul.
son los padreses EEUU
Le faltó decir que cuando acabasen con EE.UU. iban a ir a por Rusia y a por China.
Es patético que a estas alturas intenten convencer a alguien de que la OTAN es algo más que una forma de legitimar desde la sumisión el imperialismo americano.
O tantear a ver como se expresa la UE y dejarlo ahí «en posibles».
- el imperio se anexiona Groenlandia
- los restantes miembros de la OTAN declaran que es inadmisible
- el imperio se retira de la OTAN
- la nueva OTAN entra en Ucrania para evitar que pierda la salida al mar
De esta manera, el imperio usaría a sus colonias para atacar a su enemigo.