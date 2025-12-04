Óscar Puente propone viajar de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa"

Durante la entrevista, Puente ha propuesto una nueva modalidad de viaje que pasa por ir de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace que es vender tren sin asiento". La propuesta no está siendo valorada solo desde Transportes, sino también desde la operadora pública Renfe: "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos"