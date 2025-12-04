Óscar Puente propone viajar de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa"

Durante la entrevista, Puente ha propuesto una nueva modalidad de viaje que pasa por ir de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace que es vender tren sin asiento". La propuesta no está siendo valorada solo desde Transportes, sino también desde la operadora pública Renfe: "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos"
Ventajas:
- Te garantizas ir del punto A al punto B. No es poca cosa, ya que a veces el tren va completo y tienes que estar sí o sí: vuelos, reuniones, eventos, etc. Si no tienes el tren, la alternativa es un bus nocturno o pernoctar. Personalmente prefiero ir de pie o en el bar un… » ver todo el comentario
Puente es gilipollas integral
O cambiemos de medio. Ten suerte si te quieres sentar en la linea 6 o la 8 del metro de Madrid. Y hay viajes en esas lineas que pueden ser facilmente 20 0 30 minutos. Acelerando y frenando.