Óscar Puente propone viajar de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa"

Durante la entrevista, Puente ha propuesto una nueva modalidad de viaje que pasa por ir de pie en el tren: "Esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace que es vender tren sin asiento". La propuesta no está siendo valorada solo desde Transportes, sino también desde la operadora pública Renfe: "El presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción, en tránsitos que no sean muy largos"

tul #1 tul
y los sueldos de mas de 2500 euros tambien pero siempre nos toca la mierda
Aperitx #20 Aperitx
#1 Parece que preferimos ir sentados en horas punta y trayectos cortos a cobrar esos sueldos de más de 2500.
#7 Regreso *
Sí, es de lo más habitual en muchos países. Te venden el billete sin asiento y con un extra la reserva de asiento. Al subir te sientas si puedes en uno no reservado, y si no de pie. Tiene ventajas e inconvenientes.

Ventajas:
- Te garantizas ir del punto A al punto B. No es poca cosa, ya que a veces el tren va completo y tienes que estar sí o sí: vuelos, reuniones, eventos, etc. Si no tienes el tren, la alternativa es un bus nocturno o pernoctar. Personalmente prefiero ir de pie o en el bar un…   » ver todo el comentario
alcama #11 alcama
Y en la India van en el techo

Puente es gilipollas integral
#10 Nuisaint
Que interesante propuesta, la habrá pensado mientras va sentado en su coche oficial con chófer.
#2 AntonioWarrior
De pie? Viajan poco en cercanías.
mikelx #8 mikelx
#2 en cercanias mas que de pie tienes que ir colgado del techi para caber a según qué horas.
Veelicus #3 Veelicus
Eso es muy poco seguro, en caso de frenazo mas de uno acaba en el suelo con los huesos rotos.
MacMagic #13 MacMagic
Dime que no usas el transporte público sin decirme que no usas el transporte público.
litos523 #16 litos523
#13 ¿Cuantas veces te has sentado en un Cercanias? Digamos que viajas de Alcalá de Henares a Chamartin. Adivina cuantas veces me ha tocado hacerlo de pie, sujetito a los pasamanos.
O cambiemos de medio. Ten suerte si te quieres sentar en la linea 6 o la 8 del metro de Madrid. Y hay viajes en esas lineas que pueden ser facilmente 20 0 30 minutos. Acelerando y frenando.
MacMagic #19 MacMagic
#16 Yo he vuelto de Barcelona a casa estando embutido en el tren cual lata de sardinas. Por eso digo, que nunca ha ido en transporte público de vuelta de currar en horario de salida.
Mala #9 Mala
Hay taburetes plegables que caben en un bolsillo. :-O :-O
#4 poxemita
Él puede pensar en optimizar aún más viajando como el ADN de érase una vez la vida. Él se pide arriba.
HeilHynkel #17 HeilHynkel
Ahora yo no viajamos tanto, pero tenía un compañero que proponía vender billetes de cafetería. El muy jodido se sentaba solo para la salida y la para del tren, el resto del viaje (sobre una hora) se lo pasaba en la cafetería.
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
se va a ganar el premio al ministro más hijo de puta del año... y no quiere desaprovechar los últimos días!! de pie a 300 kilómetros por hora!! hijo de puta!
litos523 #14 litos523
#12 Hay vida mas allá de la alta velocidad. Por cierto, espero que nunca vayas al coche cafeteria o al baño o a estirar las piernas en un avion.
strike5000 #15 strike5000
De pie, sentado o tumbado a la bartola, lo importante y fundamental es que el tren llegue a su destino. Empieza por ahí y luego hablamos de la postura durante el viaje.
Elbaronrojo #18 Elbaronrojo *
Señor ministro, aún podemos hacerlo mejor y aprender de India o Bangladesh que los techos y laterales de los vagones los tenemos desaprovechados.  media
#5 cocococo
Que viaje él de pie y encima del techo.
#6 kondnado
Y en pelotas, para que vaya más ligero
menéame