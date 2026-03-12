edición general
Opinión: yo voté por Donald Trump. Ya no lo reconozco [EN]

Millones de estadounidenses apoyaron a Trump por una sencilla razón: parecía real. Trump habló sin rodeos sobre temas que los políticos evitaban: la corrección política, el sesgo de los medios, las prácticas comerciales desleales y un sistema de inmigración que millones creían que se había ignorado. Incluso muchos críticos admitieron lo mismo: al menos sabíamos lo que realmente pensaba. La autenticidad le ayudó a ganar la presidencia. Donald Trump se presentó como el outsider que rompería el sistema. Hoy se parece más al sistema mismo

Gry #2 Gry
Para la primera legislatura igual cuela la excusa pero la segunda sabían exactamente a quien estaban votando. :-P
frankiegth #11 frankiegth *
#2. No, lo sabian. En su primera legislatura no estuvo tan desatado, hasta el final de su mandato, claro. Con las elecciones el cambio de gobierno costó vidas, y sin embargo pudo volver al presentarse. Eso es algo que no se puede entender.
'...Capitolio... 5 muertos tras el asalto al Congreso...'
www.bbc.com/mundo/55570755
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#2 anda que no lo vimos venir xD xD
themarquesito #3 themarquesito
As a young Republican who voted for Trump − even after being disappointed by his behavior in 2021 − I spent years defending him.

El intento de golpe de estado no le bastó para retirarle su apoyo de manera permanente, simplemente se sintió "decepcionado".
eltxoa #6 eltxoa
#3 Tienes que entender que los otros pusieron a pedo biden. :troll:

estaba complicada la elección. Y luego a Kamala DUI. Si esto no es indicador de decencia
jonolulu #4 jonolulu
Yo me encontré con un tipo con estética nazi, lanzando proclamas racistas, xenófobas y nazis y cuando empezó a hacer cosas nazis dejé de reconocerle
CaféDescafeinado #5 CaféDescafeinado
A los usanos las niñas muertas se la soplan, pero ahora que la guerra les toca el bolsillo igual deciden hacer confitura de naranja para calmarse :troll:
#10 DenisseJoel
La gente es responsable de lo que vota. Y de lo que no vota también.
Uge1966 #1 Uge1966
Al pato naranja se lo cargarán desde dentro. Pero más nos vale a todos que se den prisa... por favor... :-/
Cuñado #9 Cuñado
tl;dr: lo voté porque pensé "anda, un subnormal, como yo ¿qué podría salir mal?"
#15 Albarkas
Que se vayan a cagar por ahí...
No ha engañado a nadie. Lo que pasa ahora es que empiezan a ver las consecuencias de las locuras de éste montón de idiotas avariciosos que son capaces de pegarle fuego a todo con tal de enriquecerse personalmente.
#7 UNX
Si te tragaste la narrativa del pederasta naranja, igual es que no eres el cuchillo más afilado de la cocina.
#13 Garminger2.0 *
Donald Trump es un egocéntrico, bravucón y maleducado desde siempre, que había sido condenado ya antes de ser presidente por varios fraudes y por soborno, y que después de su primer mandato fue claro instigador del asalto al Capitolio, un amago de golpe de Estado. Casi nada. Además de eso está su cercana relación al mafioso pederasta de Epstein, varias denuncias con alguna condena por agresiones sexuales y el intento manipular resultados electorales. Sobra decir, aunque quizá muchos le votarían…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
Podría decírsele a este señor:
Pedazo de imbécil, gilipollas irresponsable, además de saber a quién votabas, si quieres vota a un despojo humano para alcalde de tu pueblo, pero gracias a estúpidos como tú, medio planeta está al borde de la crisis, y han muerto miles de personas. El resto del mundo lo que espera es que al menos salgáis tan trasquilados como los demás, a ver si aprendéis.
#12 sliana
Patético. Yo lo reconozco, no ha cambiado nada.
#8 lordban
Tampoco tenían alternativa, Trump consiguió hacerle opa hostil al partido republicano porque al menos tenía la retórica. Sin Trump solo tienen como opciones RINOs en los republicanos, la mayoría sionistas, y entre los demócratas o bien un neolib globalista o uno woke, depende de quién gane internamente en ese momento. Todos estos votantes sin representación seguirán votando a los nacionalistas de boquilla tipo Trump que se presenten hasta que salga uno que realmente lo sea.
