Opinión: yo voté por Donald Trump. Ya no lo reconozco [EN]

Millones de estadounidenses apoyaron a Trump por una sencilla razón: parecía real. Trump habló sin rodeos sobre temas que los políticos evitaban: la corrección política, el sesgo de los medios, las prácticas comerciales desleales y un sistema de inmigración que millones creían que se había ignorado. Incluso muchos críticos admitieron lo mismo: al menos sabíamos lo que realmente pensaba. La autenticidad le ayudó a ganar la presidencia. Donald Trump se presentó como el outsider que rompería el sistema. Hoy se parece más al sistema mismo
'...Capitolio... 5 muertos tras el asalto al Congreso...'
El intento de golpe de estado no le bastó para retirarle su apoyo de manera permanente, simplemente se sintió "decepcionado".
estaba complicada la elección. Y luego a Kamala DUI. Si esto no es indicador de decencia
No ha engañado a nadie. Lo que pasa ahora es que empiezan a ver las consecuencias de las locuras de éste montón de idiotas avariciosos que son capaces de pegarle fuego a todo con tal de enriquecerse personalmente.
Pedazo de imbécil, gilipollas irresponsable, además de saber a quién votabas, si quieres vota a un despojo humano para alcalde de tu pueblo, pero gracias a estúpidos como tú, medio planeta está al borde de la crisis, y han muerto miles de personas. El resto del mundo lo que espera es que al menos salgáis tan trasquilados como los demás, a ver si aprendéis.