OpenAI recauda 110.000 millones de dólares en una de las mayores rondas de financiación privada de la historia [Eng]

OpenAI ha recaudado 110.000 millones de dólares en financiación privada, según anunció la compañía el viernes por la mañana, dando comienzo a una de las mayores rondas de financiación privada de la historia. La nueva financiación consiste en una inversión de 50.000 millones de dólares por parte de Amazon, así como 30.000 millones de cada una por parte de Nvidia y SoftBank, sobre una valoración pre-money de 730.000 millones de dólares.
Y encima .. será verdad.
Literalmente solo creen que estemos yendo hacia la AGI los que la venderían. Es como un producto que solo tiene valor para sus fabricantes, pero apenas lo tiene para sus supuestos consumidores.
La ventaja de todo esto es que se va a cargar a Google, a Amazon, y a todo el Big Tech de EE.UU.
En cualquier caso hay drama
Pero hay que agradecerles una cosa: el quitarse la puta careta de una vez por todas y demostrar que todo y todos les importa un puto carajo y que lo único que quieren es poder absoluto, cueste lo que cueste.
Aunque sea a costa de arruinar a la humanidad entera.
Tomen nota, que luego cuando vengan las guillotinas no haya dudas de qué las afiló.