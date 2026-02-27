edición general
OpenAI recauda 110.000 millones de dólares en una de las mayores rondas de financiación privada de la historia [Eng]

OpenAI ha recaudado 110.000 millones de dólares en financiación privada, según anunció la compañía el viernes por la mañana, dando comienzo a una de las mayores rondas de financiación privada de la historia. La nueva financiación consiste en una inversión de 50.000 millones de dólares por parte de Amazon, así como 30.000 millones de cada una por parte de Nvidia y SoftBank, sobre una valoración pre-money de 730.000 millones de dólares.

Gry #4 Gry *
A continuación han anunciado que van a contratar servicios de Amazon por 50.000 millones y gastar 30.000 en GPUs de Nvidia. :shit:
Torrezzno #7 Torrezzno
#4 exacto
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#4

Y encima .. será verdad. :-D
#11 DenisseJoel *
#4 Es un puto chiste. Ni siquiera es una burbuja, porque en la burbuja entra dinero de fuera. Aquí ellos se lo guisan y ellos se lo comen.

Literalmente solo creen que estemos yendo hacia la AGI los que la venderían. Es como un producto que solo tiene valor para sus fabricantes, pero apenas lo tiene para sus supuestos consumidores.
Mangione #15 Mangione
#11 Capitalismo de amiguetes, pero sin mariconadas, ¿eh?  media
woody_alien #1 woody_alien *
Primero decían IA, IA, nos vamos a forrar. Cuando explote la burbuja cantarán Iä! Iä! Cthulhu fhtagn!
3 K 47
sotillo #12 sotillo
#1 Hombre yo creo que a nadie se les escapa quien paga todo esto y quien va a pagar cuando explote, los ricos solo se divierten y seguro que alguno salda gritando que es un héroe que roba a los pobres para dárselo a los ricos
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿Podemos estar ante uno de los mayores pufos de la historia?
Priorat #6 Priorat
Pues si no empieza a monetizar seriamente, seguramente será la última gran ronda de financiaciación que veremos.

La ventaja de todo esto es que se va a cargar a Google, a Amazon, y a todo el Big Tech de EE.UU.
2 K 30
masde120 #9 masde120 *
En este caso, sí que se puede llamar y ser burbuja. Cabe la posibilidad de que realmente el trabajo lo acabe haciendo la IA, los salarios se conviertan en tokens que reciban dos o tres tecnologicas y entonces estas inversiones saldrán espectaculares para ellos y ruina para muchos otros. Cabe la otra posibilidad, que no tengan la calidad suficiente para que ocurran, o que la politica y regulación no lo permita, o que la tecnología de la competencia sea mejor y consiga casi regalar el producto. Entonces estas inversiones se irán a casi cero.
En cualquier caso hay drama
pip #5 pip
Son gente muy valiente porque el día que salgan a bolsa yo no me atreveré ni con una acción. Es más, temo bastante que se peguen la hostia y arrastren consigo todo lo demás.
#2 Nicolae79
Me parece bastante divertido cómo se pasan el dinero entre ellos, y cómo los trabajadores vemos cada vez menos y menos de ese dinero.
Mangione #8 Mangione *
Los milmillonarios apostando al todo o nada.

Pero hay que agradecerles una cosa: el quitarse la puta careta de una vez por todas y demostrar que todo y todos les importa un puto carajo y que lo único que quieren es poder absoluto, cueste lo que cueste.
Aunque sea a costa de arruinar a la humanidad entera.

Tomen nota, que luego cuando vengan las guillotinas no haya dudas de qué las afiló.
sotillo #14 sotillo
Nada que no superen con el siguiente
