OpenAI recauda 110.000 millones de dólares en una de las mayores rondas de financiación privada de la historia [Eng]

OpenAI ha recaudado 110.000 millones de dólares en financiación privada, según anunció la compañía el viernes por la mañana, dando comienzo a una de las mayores rondas de financiación privada de la historia. La nueva financiación consiste en una inversión de 50.000 millones de dólares por parte de Amazon, así como 30.000 millones de cada una por parte de Nvidia y SoftBank, sobre una valoración pre-money de 730.000 millones de dólares.