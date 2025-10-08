edición general
26 meneos
57 clics
El 'olvido' de Ayuso en Leganés: retiran el cartel de una obra para adjudicarse un logro financiado por el Ministerio de Sanidad

El 'olvido' de Ayuso en Leganés: retiran el cartel de una obra para adjudicarse un logro financiado por el Ministerio de Sanidad

El PP retira el cartel de obra: Ayuso y el Alcalde de Leganés se cuelgan la medalla del Centro de Salud Mental. Te contamos quién pagó de verdad el proyecto

| etiquetas: pp , ayuso , leganés , ministerio de sanidad
22 4 2 K 183 Madriléame
7 comentarios
22 4 2 K 183 Madriléame
fareway #1 fareway
Madrid eligió a una desequilibrada. La sujeta hace lo único que puede hacer, es decir, roba, manipula, amenaza, miente, insulta y pone el cazo a fin de mes. ¿Culpable/s?
3 K 52
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Poco roba, manipula, amenaza, miente, insulta y pone el cazo pa lo guapa que es.
0 K 13
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
Joder, hay que ser cutre.
1 K 23
#6 concentrado
Y da igual, pronto lo quitará, pero cuando haya elecciones lo sacará como suyo. Y mayoría absoluta porque..... (es dudo escribirlo, así que imaginarlo).
0 K 15
pitercio #3 pitercio
Poco roba para lo propensa a engordar que es.
0 K 13
Pasoto #7 Pasoto
Ayuso creó al ser humano y descubrió Plutón. Y si no lo sabéis es por qué no estabais allí. :troll:
0 K 9
#4 Jodere *
El PP es la segunda asociación maléfica llena de hijos de fruta del país y mas en el Madrid de Ayuso y Almeida.
Antes de preguntéis la primera es Vox, formada por toda la escoria de lo peor del PP. :clap:
0 K 6

menéame