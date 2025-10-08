·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
57
clics
El 'olvido' de Ayuso en Leganés: retiran el cartel de una obra para adjudicarse un logro financiado por el Ministerio de Sanidad
El PP retira el cartel de obra: Ayuso y el Alcalde de Leganés se cuelgan la medalla del Centro de Salud Mental. Te contamos quién pagó de verdad el proyecto
|
etiquetas
:
pp
,
ayuso
,
leganés
,
ministerio de sanidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fareway
Madrid eligió a una desequilibrada. La sujeta hace lo único que puede hacer, es decir, roba, manipula, amenaza, miente, insulta y pone el cazo a fin de mes. ¿Culpable/s?
3
K
52
#2
reivaj01
#1
Poco roba, manipula, amenaza, miente, insulta y pone el cazo pa lo guapa que es.
0
K
13
#5
yopasabaporaqui
Joder, hay que ser cutre.
1
K
23
#6
concentrado
Y da igual, pronto lo quitará, pero cuando haya elecciones lo sacará como suyo. Y mayoría absoluta porque..... (es dudo escribirlo, así que imaginarlo).
0
K
15
#3
pitercio
Poco roba para lo propensa a engordar que es.
0
K
13
#7
Pasoto
Ayuso creó al ser humano y descubrió Plutón. Y si no lo sabéis es por qué no estabais allí.
0
K
9
#4
Jodere
*
El PP es la segunda asociación maléfica llena de hijos de fruta del país y mas en el Madrid de Ayuso y Almeida.
Antes de preguntéis la primera es Vox, formada por toda la escoria de lo peor del PP.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Antes de preguntéis la primera es Vox, formada por toda la escoria de lo peor del PP.