Varios detenidos por lanzar piedras, bengalas y sillas contra la Ertzaintza cuando protegía un acto de la Falange en Vitoria

Los jóvenes intentaron boicotear la concentración del partido de ultraderecha que celebraba el Día de la Fiesta Nacional.

Deviance #2 Deviance
Acto de falange en Vitoria ..... tela marinera
frg #4 frg
#2 Sí, la pregunta es por qué han autorizado y protegido un acto de semejantes trozos de mierda.
Tito_Keith #11 Tito_Keith
#2 porque saben que los van a proteger. Los anti disturbios son compañeros, coño!
y de paso salen en la tele, win win
jonolulu #3 jonolulu
Antifascistas, más bien
Kantinero #7 Kantinero
#_1 Son los que hay ahora, los antiguos crían malvas en las cunetas asesinados por basuras humanas no mejores que los etarrras
alcama #13 alcama
#12 No como cuando fusilaba la falange, claro, que ocurrió anteayer
Txikitos13 #15 Txikitos13
#13 la diferencia es que aun sigue habiendo mucho desaparecido asesinado por la falange
#17 Cntrl
#13 Me suena más bien que al de la falange lo fusilaron esos seres de luz
Txikitos13 #8 Txikitos13
#6 tienes razon , no hay nada mejor que fusilar como la falange!!
alcama #9 alcama
#8 bueno, estos proetarras eran más de tiro en la nuca. Y no hace mucho
Txikitos13 #12 Txikitos13
#9 teniendo en cuenta que ETA desaparecio en el 2011 ... Igual hace mas de lo que os gustaria
#14 Cntrl
Después dicen que los de derechas son los violentos :wall:
alcama #1 alcama
Proetarras en su habitat
Txikitos13 #5 Txikitos13
#1 claro porque todo aquel que va en contra de la falange es etarra ????????
alcama #6 alcama
#5 Hombre, comportante como un borroka sí que te acerca a ser proetarra
Veelicus #10 Veelicus
#5 don't feed the troll
#16 Cntrl
#1 Y ladrones .. les quitaban las sillas y las mesas a los bares y restaurantes
