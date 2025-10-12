·
Varios detenidos por lanzar piedras, bengalas y sillas contra la Ertzaintza cuando protegía un acto de la Falange en Vitoria
Los jóvenes intentaron boicotear la concentración del partido de ultraderecha que celebraba el Día de la Fiesta Nacional.
#2
Deviance
Acto de falange en Vitoria ..... tela marinera
3
K
43
#4
frg
#2
Sí, la pregunta es por qué han autorizado y protegido un acto de semejantes trozos de mierda.
2
K
26
#11
Tito_Keith
#2
porque saben que los van a proteger. Los anti disturbios son compañeros, coño!
y de paso salen en la tele, win win
1
K
12
#3
jonolulu
Antifascistas, más bien
1
K
29
#7
Kantinero
#_1
Son los que hay ahora, los antiguos crían malvas en las cunetas asesinados por basuras humanas no mejores que los etarrras
0
K
12
#13
alcama
#12
No como cuando fusilaba la falange, claro, que ocurrió anteayer
1
K
11
#15
Txikitos13
#13
la diferencia es que aun sigue habiendo mucho desaparecido asesinado por la falange
0
K
6
#17
Cntrl
#13
Me suena más bien que al de la falange lo fusilaron esos seres de luz
0
K
6
#8
Txikitos13
#6
tienes razon , no hay nada mejor que fusilar como la falange!!
1
K
9
#9
alcama
#8
bueno, estos proetarras eran más de tiro en la nuca. Y no hace mucho
2
K
10
#12
Txikitos13
#9
teniendo en cuenta que ETA desaparecio en el 2011 ... Igual hace mas de lo que os gustaria
0
K
6
#14
Cntrl
Después dicen que los de derechas son los violentos
0
K
6
#1
alcama
Proetarras en su habitat
10
K
-75
#5
Txikitos13
#1
claro porque todo aquel que va en contra de la falange es etarra ????????
5
K
59
#6
alcama
#5
Hombre, comportante como un borroka sí que te acerca a ser proetarra
4
K
-3
#10
Veelicus
#5
don't feed the troll
0
K
14
#16
Cntrl
#1
Y ladrones .. les quitaban las sillas y las mesas a los bares y restaurantes
0
K
6
17 comentarios
17
comentarios)
y de paso salen en la tele, win win