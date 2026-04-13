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El obispo Munilla, sobre Trump: "Las palabras del papa han molestado a la fiera, como el agua bendita a la niña del exorcista"
Uno de los prelados más ultras de la Iglesia católica arremete contra Trump tras su ataque a León XIV por la guerra de Irán
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Llamen a un exorcista.
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Dos ratas peleando por un churro
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#3
surco
*
Pues no se yo si es buen ejemplo, que al Chetos y a su colega Epstein fijo que les pone lo que hace " la cochina de su hija"....bueno y a Munilla igual también. No he dicho nada
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#5
carraxe
*
Este tema nos está uniendo a los más comunes españolitos con la curia más ultra. Será que tenemos algo para defender en común, que es la humanidad.
A los sinvergüenzas a sueldo de los sionistas (PP, VOX, el partido del payaso de Puichdemont) espero que les pase factura
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A los sinvergüenzas a sueldo de los sionistas (PP, VOX, el partido del payaso de Puichdemont) espero que les pase factura