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El obispo Munilla, sobre Trump: "Las palabras del papa han molestado a la fiera, como el agua bendita a la niña del exorcista"

El obispo Munilla, sobre Trump: "Las palabras del papa han molestado a la fiera, como el agua bendita a la niña del exorcista"

Uno de los prelados más ultras de la Iglesia católica arremete contra Trump tras su ataque a León XIV por la guerra de Irán

| etiquetas: obispo , munilla , trump , papa , ofensa , niña del exorcista
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5 comentarios
21 4 0 K 337 actualidad
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Llamen a un exorcista.
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shake-it #4 shake-it
Dos ratas peleando por un churro
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#3 surco *
Pues no se yo si es buen ejemplo, que al Chetos y a su colega Epstein fijo que les pone lo que hace " la cochina de su hija"....bueno y a Munilla igual también. No he dicho nada
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#5 carraxe *
Este tema nos está uniendo a los más comunes españolitos con la curia más ultra. Será que tenemos algo para defender en común, que es la humanidad.

A los sinvergüenzas a sueldo de los sionistas (PP, VOX, el partido del payaso de Puichdemont) espero que les pase factura
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menéame