Una nutricionista pone el grito en el cielo por la dieta de Trump: "es un milagro que siga vivo"

Trump es conocido por su afición a la comida chatarra. La revista británica House & Garden asegura que su desayuno se basa en huevos y tocino, seguido de comidas basadas en sándwiches con pastel de carne. Y la cena es aún más calórica: dos hamburguesas y un pequeño batido de chocolate. A esto se suman alimentos como pollo frito, filetes, pizza con queso, galletas Oreo y helado. Todos estos alimentos suelen ir acompañados de unas 12 latas diarias de Coca-Cola Light. "Si algo le pasa a en los próximos años, probablemente será un ataque cardíaco".
| etiquetas: alimentacion , comida chatarra , donald trump , nutricionista
Pero si que es un puto milagro que siga vivo, y que tenga esa lucidez a su edad con el tute que se pega. Pero gente así, que va medio dopado para tirar, se apagan de repente. Ese no se presentará a una reelección, no porque la constitución no lo permita, si no porque o no estará, o estará tan mal que apenas podrá sostenerse en pie
"Aquí comemos los adultos"