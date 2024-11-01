edición general
Una nutricionista pone el grito en el cielo por la dieta de Trump: "es un milagro que siga vivo"

Trump es conocido por su afición a la comida chatarra. La revista británica House & Garden asegura que su desayuno se basa en huevos y tocino, seguido de comidas basadas en sándwiches con pastel de carne. Y la cena es aún más calórica: dos hamburguesas y un pequeño batido de chocolate. A esto se suman alimentos como pollo frito, filetes, pizza con queso, galletas Oreo y helado. Todos estos alimentos suelen ir acompañados de unas 12 latas diarias de Coca-Cola Light. "Si algo le pasa a en los próximos años, probablemente será un ataque cardíaco".

8 comentarios
A saber la de chutes de a saber qué, que se debe meter cada noche antes de dormir y por la mañana.

Pero si que es un puto milagro que siga vivo, y que tenga esa lucidez a su edad con el tute que se pega. Pero gente así, que va medio dopado para tirar, se apagan de repente. Ese no se presentará a una reelección, no porque la constitución no lo permita, si no porque o no estará, o estará tan mal que apenas podrá sostenerse en pie
2 K 45
ewok #7 ewok
Milagro. El siguiente paso tras el Nobel de la Paz es hacerlo santo.
0 K 16
JackNorte #6 JackNorte
Sinceramente no se si es malo si puedes vivir hasta su edad comiendo asi, si es lo que te gusta , a mi comer como un pobre y encima que te siente mal siendo rico. xD ,. Absurdo, como cada una de sus politicas y decisiones.
0 K 12
pingON #8 pingON
En la cena con la corte británica deberían haberle puesto el menú infantil en una mesa aparte,

"Aquí comemos los adultos"
0 K 12
GEP_Gun #1 GEP_Gun *
mala hierba nunca muere, bicho malo nunca muere
0 K 9
mmpulido #2 mmpulido
Bueno, ya vemos que habla, come y hasta piensa como un niño pequeño al que no le han puesto límite.
0 K 9
Spirito #4 Spirito
¿Y zanahoria no come? o_o
0 K 8
#3 Bravok1
Bueno bueno eso de que "siga vivo"... Yo lo veo muerto por dentro hace un tiempo ya.
0 K 7

