El nuevo licor de pistacho del Mercadona no tiene pistacho

El nuevo licor de pistacho del Mercadona no tiene pistacho

El sector sabe que el consumidor medio se siente atraído por la novedad, lo que está de moda y lo llamativo, y rara vez va a detenerse a leer la etiqueta con los ingredientes, impresos en un tamaño, casi siempre, diminuto. Y luego tenemos casos como el del Licor crema de pistacho Royal Swan, novedad de Mercadona este año. La botella destaca por su llamativo color verde brillante casi fosforito, y en el frente de la etiqueta aparece una imagen de dos pistachos con su cáscara medio abierta. Pues bien, resulta que este licor no tiene pistacho.

44 comentarios
Skiner #3 Skiner *
Una estafa digna de ser denunciada por publicidad engañosa.
8 K 64
Asimismov #4 Asimismov
M'encabrona, m'encabrona.
4 K 52
nemeame #7 nemeame
Exigimos que le añadan un 0,1% de pistacho para que nos puedan seguir estafando de forma legal >:-(
6 K 49
Brill #6 Brill
Próximamente en Equipo de investigación. Ah, no , espera, que estos peces gordos. Mejor vamos a por la red de monedas de céntimo falsas.
4 K 45
#16 fzman
Comparo ahora con Japón. Esto, en Japón está prohibido. No puedes mostar una foto de algo que el producto no contiene. Hacerlo es ilegal. Van incluso más allá, y si enseñas una foto de un pistacho, no es sólo que dentro tenga que haber pistachos, sino que tienen que ser del mismo tamaño exacto que en la foto.
4 K 41
#44 Aaaa3
#16 "sino que tienen que ser del mismo tamaño exacto que en la foto."
Espero que tengan un margen de tolerancia, si no tiene que haber un desperdicio de comida por no dar el calibre exacto curioso.
0 K 6
SmithW6079 #11 SmithW6079
No hay suficiente producción de pistacho a nivel mundial para toda la mierda a la que le queréis poner pistacho
2 K 22
Doisneau #30 Doisneau
#25 Imaginate a mi, que fui a un evento de esos de Champion burguer y mis amigos se la pidieron. La mentalidad de masa con las modas es cusiosa como poco, a saber cual sera la siguiente modita, la anterior de las galletas lotus tambien me dio bastante grima
1 K 22
Pacman #33 Pacman
#30 Si, ahora han vuelto las dichosas galletas a su nicho habitual. Al lado de los cafés y como mucho en heladerias.

CC
#22
0 K 11
torkato #43 torkato
#30 Yo fui el año pasado a un Burger Fest donde tenían una hamburguesa con crema de pistacho y es de las mejores que he comido...
0 K 10
Pacman #13 Pacman
Pero ahora que pasa con los pistachos? Melospliquen...

Chocolate con pistacho
Turron Dubai, con pistacho y a precio de cojón de mosquito
golosinas con pistacho

What!
1 K 21
#19 Nebuchanezzar
#13 Tiene que ser algo coordinado porque es exagerado, pero exagerado lo que esta pasando con el puto pistacho ahora, es una campaña pagada pero vamos
1 K 17
Doisneau #20 Doisneau
#13 Y porque no has visto las hamburguesas con crema de pistacho :roll:  media
1 K 22
Pacman #25 Pacman
#20 Ostras, que asco me has dado o_o
0 K 11
torkato #22 torkato
#13 El pistacho está de moda ahora, como lo fue hace 2 años la galleta Lotus.

Que yo no me quejo. A mi me encantan los pistachos desde que era niño... y además son muy sanos. Pero es la nueva moda. Pero oye, si hay mas productos siempre mejor para ir probando. Solo espero que los que sean buenos no los terminen retirando del mercado al terminar la moda.
0 K 10
Pacman #27 Pacman
#22 Aunque sea moda. En dos días no se pone toda industria de acuerdo para lanzar a la vez todos los productos del mismo tipo.
ahi tiene que haber un tiempo de desarrollo, pruebas, diseño...
Y es que es brutal, todo a la vez.
0 K 11
#39 gershwin *
#13 pues el marketing.. se hizo viral el turrón Dubai... y normal.. te ponen un ingrediente caro un 1% y la gente compra el turrón a 10€ pues no es necesario coordinación... aprovechan la corriente.. lo del Dubai nace en 2021 , viral en 2023 y con los tiempos que dices 2025 en todos los lados #27
0 K 11
torkato #41 torkato
#27 La moda del pistacho no empezó ayer, llevan saliendo cosas nuevas con pistacho desde hace dos años mínimo por lo que tiempo han tenido para experimentar.

La producción mundial de pistacho lleva además años aumentándose y en general en España se tira de importación (no tienes mas que ver cuando compras pistacho que la mayoría es de Irán o EEUU) aunque en España se está produciendo y aumentando también. Hace unos 5-6 años le pidieron alquilar a mi familia parte de su terreno para plantar pistachos, y desde entonces ahí están.
0 K 10
#40 Anais33
#22 yo si me quejo, han subido un montón, ya no se pueden comprar, las modas los fastidian todo
0 K 7
Tachy #23 Tachy
Ni siquiera "puede contener trazas de pistacho".
2 K 20
#18 Nebuchanezzar *
Hasta los cojones de la fiebre del pistacho en absolutamente todo, pero hasta los cojones y más allá, parece que estemos viviendo en la idiocracia de verdad

PD "Según la legislación vigente establecida en la Unión Europea, las bebidas con un grado alcohólico adquirido superior en volumen al 1,2 por 100 no están obligadas a enumerar los ingredientes, algo que sí es obligatorio con la gran mayoría de productos alimenticios" ¿Perdona? ¿pero porque?
1 K 20
#24 LaMinaEnMiPuerta
#18 Está rico el pistacho. Pero sí, hay mucha imaginación sobre como usarlo.
0 K 10
#29 Nebuchanezzar
#24 Es un fruto seco sin mas, que ahora de repente porque a cuatro influencers imbéciles a los que les han pagado le de a todo el mundo por la fiebre del pistacho, es para hacérselo mirar como sociedad
0 K 6
#42 Anais33
#18 no os recuerda al vinagre de modena, los frutos rojos en los restaurantes, luego pasan
0 K 7
YSiguesLeyendo #38 YSiguesLeyendo
la gente es gilipollas pero eso no es nuevo: cuánto hace que venden como "café" productos sin cafeína o como "de chocolate" productos que sólo tienen un aditivo industrial con aroma a chocolate pero que no es chocolate?
0 K 18
mmlv #9 mmlv
Quién lo iba a suponer...
0 K 17
Jonesy #35 Jonesy
Y el Roig Arena no tiene arena. Vaya novedad
1 K 16
vicus. #1 vicus.
Seguramente tendrá orina Roig para regocijo de este..
0 K 15
Golan_Trevize #36 Golan_Trevize
Es que las modas son realmente el puto cáncer que dispara este tipo de fraudes y listos poniéndose las botas: el chocolate de Dubai es otro magnífico ejemplo de toda esta sinrazón.
0 K 14
#5 Suikoden
Y el nuevo bizcochón de pistacho solo tiene un...4 por ciento y no sabe a pistacho.
1 K 14
avalancha971 #32 avalancha971
Retirar el único Hummus decente del mercado e introducir productos de mierda como este.

Mercadona cada vez peor.
0 K 10
#14 kreator
#12 sacto
0 K 10
#2 kreator
Lo próximo será poner su foto en todo producto hacendado, como en los 50 en EEUU
0 K 10
Arkhan #34 Arkhan
#2 ¿Como la Esteban en su gazpacho y salmorejo?
0 K 11
Nylo #26 Nylo
Gente quejándose de que se venden cosas cuyo sabor no les atrae... ¡NO LO COMPRES!

Hasta los huevos de tanto quejica.

Esto va por los comentarios de aquí y no por la noticia, obviamente. Debería ser ilegal poner dibujos de pistachos en algo que no los tiene.
0 K 10
#37 KaborlllLLLONE *
#26 es meneame con su Vendetta cringe contra Mercadona, mientras es probablemente la compañía que más diversificación, beneficios y salarios ofrece con diferencia a sus empleados más humildes. No saben ni de lo que se quejan algunos. Todo eso mientras no paran de ir al super porque el resto de marcas son más caras y con calidad muy parecida. No quiero ser tópico. Pero es probable que sean los mismos que se ponen a trabajar de "malabarismos" de mierda en los semáforos y a tocar los cojones mientras se dan de alternos y se quejan del sistema capitalista.

En fin. Ya paro {0x1f601}
0 K 6
alpoza #10 alpoza
si lo pone es que lo lleva... no era asi la normativa?
0 K 9
Stieg #8 Stieg
Pistacho con cáscara: muy rico

Pistacho con chocolate, turrón, helado o licor: puaj, una porquería.
0 K 9
Moderdonia #15 Moderdonia
#8 Yo fui el que le di el pistacho cerrado a Mikel Erentxun.
5 K 44
Mr.Worthington #28 Mr.Worthington
#15 quieeeeen se lo iba a deciiiiirrrr
0 K 9
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
Pistacho es el nombre del creador.
0 K 8
#21 Cilantro
Mercadona usará pistachos para hacer cosas cuando los pistachos estén tirados de precio.
0 K 7

