El nuevo licor de pistacho del Mercadona no tiene pistacho

El sector sabe que el consumidor medio se siente atraído por la novedad, lo que está de moda y lo llamativo, y rara vez va a detenerse a leer la etiqueta con los ingredientes, impresos en un tamaño, casi siempre, diminuto. Y luego tenemos casos como el del Licor crema de pistacho Royal Swan, novedad de Mercadona este año. La botella destaca por su llamativo color verde brillante casi fosforito, y en el frente de la etiqueta aparece una imagen de dos pistachos con su cáscara medio abierta. Pues bien, resulta que este licor no tiene pistacho.