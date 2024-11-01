El nuevo licor de pistacho del Mercadona no tiene pistacho

El sector sabe que el consumidor medio se siente atraído por la novedad, lo que está de moda y lo llamativo, y rara vez va a detenerse a leer la etiqueta con los ingredientes, impresos en un tamaño, casi siempre, diminuto. Y luego tenemos casos como el del Licor crema de pistacho Royal Swan, novedad de Mercadona este año. La botella destaca por su llamativo color verde brillante casi fosforito, y en el frente de la etiqueta aparece una imagen de dos pistachos con su cáscara medio abierta. Pues bien, resulta que este licor no tiene pistacho.
| etiquetas: mercadona , pistacho , licor
www.reddit.com/r/BeAmazed/comments/1hh8oo2/in_japan_there_is_a_law_req
Espero que tengan un margen de tolerancia, si no tiene que haber un desperdicio de comida por no dar el calibre exacto curioso.
CC
#22
Chocolate con pistacho
Turron Dubai, con pistacho y a precio de cojón de mosquito
golosinas con pistacho
What!
Que yo no me quejo. A mi me encantan los pistachos desde que era niño... y además son muy sanos. Pero es la nueva moda. Pero oye, si hay mas productos siempre mejor para ir probando. Solo espero que los que sean buenos no los terminen retirando del mercado al terminar la moda.
ahi tiene que haber un tiempo de desarrollo, pruebas, diseño...
Y es que es brutal, todo a la vez.
La producción mundial de pistacho lleva además años aumentándose y en general en España se tira de importación (no tienes mas que ver cuando compras pistacho que la mayoría es de Irán o EEUU) aunque en España se está produciendo y aumentando también. Hace unos 5-6 años le pidieron alquilar a mi familia parte de su terreno para plantar pistachos, y desde entonces ahí están.
PD "Según la legislación vigente establecida en la Unión Europea, las bebidas con un grado alcohólico adquirido superior en volumen al 1,2 por 100 no están obligadas a enumerar los ingredientes, algo que sí es obligatorio con la gran mayoría de productos alimenticios" ¿Perdona? ¿pero porque?
Mercadona cada vez peor.
Hasta los huevos de tanto quejica.
Esto va por los comentarios de aquí y no por la noticia, obviamente. Debería ser ilegal poner dibujos de pistachos en algo que no los tiene.
En fin. Ya paro
Pistacho con chocolate, turrón, helado o licor: puaj, una porquería.