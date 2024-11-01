La nuclear es la tecnología que más inercia proporciona y la que mejor regula la tensión  

Con más de 35 años a los mandos de los centros de control de REE, Duvison informó en la comisión del Senado que las centrales nucleares “tienen la constante de inercia más grande del sistema (del orden de 6 o 7 segundos)”. Regulan la tensión con una variación de la reactiva “que es la mayor de todos los generadores”. Tienen potencia de cortocircuito. "Tienen todo lo que el sistema necesita y donde deberían de fomentar una mayor contribución es en su flexibilidad en cuanto a potencia activa, como se hace en Francia"