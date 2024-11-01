edición general
La nuclear es la tecnología que más inercia proporciona y la que mejor regula la tensión  

Con más de 35 años a los mandos de los centros de control de REE, Duvison informó en la comisión del Senado que las centrales nucleares “tienen la constante de inercia más grande del sistema (del orden de 6 o 7 segundos)”. Regulan la tensión con una variación de la reactiva “que es la mayor de todos los generadores”. Tienen potencia de cortocircuito. "Tienen todo lo que el sistema necesita y donde deberían de fomentar una mayor contribución es en su flexibilidad en cuanto a potencia activa, como se hace en Francia"

HeilHynkel #6 HeilHynkel
Se le olvida mencionar que en caso como el famoso apagón que sufrimos todos, por motivos de seguridad la nuclear se para con lo que toda la inercia se va a tomar por el saco.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Seguro que en meneame hay gente más experta que un ingeniero que ha desarrollado su carrera profesional en Red Eléctrica desde su creación en 1985.
Comenzó como operador en el Centro de Control Eléctrico (Cecoel).
Después fue jefe del Departamento del Cecoel.
Después jefe del Departamento de Servicios para la Operación y director de Operación.
Y durante los últimos años, ha sido subdirector general de Operación y Mercados.
www.congresoenergiasrenovables.es/ponente/miguel-duvison/?cn-reloaded=

Y todo sin leer la noticia ni ver el vídeo
janatxan #1 janatxan
Y la mas jodida de manejar si hay un desastre. No gracias.
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
Y carísima, que es algo que se les olvida a los defensores de esta energía
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Lo caro es tener que utilizar gas para regular la tensión.
O simplemente para generar energía.
#7 Setis
Y la que más sobrecostes tiene.
MisturaFina #4 MisturaFina *
Si vale pero los residuos nucleares que? Ah perdona, cierto que ahora la han catalogado como energia verde. Manda huevos!
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Los residuos nucleares se clausuran en un AGP, por si no lo sabias.

No se dejan en cualquier parte  media
