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En el nombre del padre: una teoría sobre el prejuicio de Netanyahu contra España
El politólogo Ignacio Molina señala que, más allá del actual choque con el Gobierno de Pedro Sánchez, Netanyahu y su familia siempre han contado con una visión negativa de España
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netanyahu
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genocida
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granada
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actualidad
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actualidad
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relacionadas
#1
Stathamdepueblo
Me alegro de darle mala impresión
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#2
Poplíteo
#1
Endeluego.
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82
#12
reivaj01
#1
Caerle bien a un genocida es para hacérselo mirar.
Ojalá y reviente de una vez.
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#29
Joker_2O
#12
No es solo el, es la sociedad Israelí, esta podrida, fascismo en estado puro campando a sus anchas.
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#46
C.Nutrio
#29
Eso es. Ojalá revienteN.
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#15
kh4os
#1
todos los judíos que he conocido me han comentado que España echó a los judíos. Lo estudian y tienen prejuicios contra los españoles.
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#18
Stathamdepueblo
#15
deberían hablar del reino de Castilla
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46
#39
kh4os
#18
no le pidas peras al olmo, no dan para más, se creen elegidos por Dios.
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#20
LaStDot
*
#15
espérate que no les dé por reivindicar que España es la tierra prometida, entonces sí que estaríamos jodidos.
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#34
UNX
#20
Estaríamos jodidos porque tendríamos a un montón de patriotas de pulseritas dispuestos a venderles medio país por unos cuantos sobres.
1
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#37
kh4os
#20
España fue uno de los lugares en los que se pensó para crear el estado de Israel.
0
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#22
RamonMercader
#15
bueno, eso podrían decirlo basicamente a cualquiera de cualquier nacionalidad de europa
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#38
romanillos
#15
después de que los echaran de Francia, Inglaterra y norte de Europa...
1
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16
#40
kh4os
*
#38
me pregunto por qué históricamente los han echado de tantos lugares
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K
28
#49
C.Nutrio
*
#15
#40
Porque todo el mundo es malo menos ellos.
Son como aquel chiste de un conductor que mientras va conduciendo, pone la radio y escucha "
atención a los conductores que circulen por la autovía A-52, tengan precaución porque hay un conductor circulando en dirección prohibida
“. Y él dice "
¿Uno? ¡Si van todos!
"
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#8
MiguelDeUnamano
*
Juzgar a todo un pueblo por hechos ocurridos siglos antes: mal.
Juzgar a un estado por crímenes cometidos en la actualidad: antisemitismo.
Pero ahí están, socios comerciales y militares de "el mundo libre", invitados en todos los fregaos culturales y deportivos cuando deberían ser perseguidos por sus crímenes.
10
K
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#27
MiguelDeUnamano
#8
Hostias, que me he colado. "Juzgar a todo un pueblo por hechos ocurridos siglos antes:
mal
bien.
Lo siento mucho,
no
sí volverá a ocurrir.
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#6
pitercio
Es basura criminal perturbada. No le debe faltar ni una obsesión.
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#17
Io76
#6
Ojala fuese él el único en Israel así, por desgracia el odio y el sadismo contra sus vecinos lo han extendido a la inlensa mayoría de la población.
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K
26
#14
RoterHahn
*
#10
Correcto, por eso digo que el odio a la supuesta raza judia del padre del genocida israelí, es falsa, pues como mucho habia odio a su religion.
Si no, junta a un judio etiope, judio marroqui, judio eslavo... y verás el parecido.
#11
3
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40
#25
sisi
*
#14
Yo creo que el error es creer que toda la sociedad Española es así. El odio a lo judío, a sido algo mas relacionado con la derecha y el fascismo que se esfuerza en odiar lo diferente y lo de fuera, que a la izquierda que ha intentado siempre ser mas integradora. Lo del contubernio masónico-judio es algo del falangismo, no de los grupos de izquierda.
Pero sigue habiendo un poso de racismo en la sociedad Española: sigue habiendo moros, panchitos, morenos,gitanos..Y los que pueden prefieren…
» ver todo el comentario
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K
33
#7
Sergio_ftv
*
Si no le gustas a un nazi genocida, pues muy bien, mejor imposible y dice muchas cosas buenas de nosotros. Seguro que Ayuso y resto de derechas le están prepatando algún premio al personaje despreciable de Netanyahu.
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#24
Nómada_sedentario
Pero es absolutamente irrelevante la opinión de Netanyahu sobre España. Lo que deberían importar son sus actos, y ha dejado bien claro que es un miserable asesino genocida.
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#3
Kantinero
La explicación tiene base, ahora con la perspectiva de la historia y viendo en lo que se han convertido los judíos sionistas, bien expulsados estuvieron.
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29
#5
RoterHahn
#3
La explicacion para mi no tiene base, pues presuponen que el odio es a la raza judia, cuando no existe raza judia.
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#10
chocoleches
#5
A los judíos se les echó de España por su religión, Si te convertías te podías quedar
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#16
ChukNorris
#10
Los famosos marranos …
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#41
asola33
#10
Y en los juicios de la inquisición, si te arrepentias, no te ejecutaban. O sea que la inquisición no era tan mala.
Esto me lo decía un cura en clase de religión. (uno que tiene cierta edad)
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11
#47
Asimismov
*
#10
#30
... y jurabas lealtad a los reyes de Castilla y Aragón. Los judíos y hebreos no juraron ni obediencia ni fidelidad porque su religión se lo prohíbe
En caso contrario te expulsaban fueses o no judío, hebreo, moro morisco, holandés o sueco.
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12
#11
sisi
*
#5
Existe un odio bien documentado hacia todo lo relacionado con lo judío, que se ha prolongado hasta fechas bastante recientes. En Mallorca, por ejemplo, todavía existe el apelativo de "xueta", relacionado con ser descendiente de judíos. Tenían su propio barrio, sus propios comercios y, en muchos casos, solo se casaban entre ellos, ya que socialmente estaba mal visto relacionarse con el resto y por supuesto a los que no eran judíos relacionarse con ellos. No habií por desgracia…
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K
39
#13
JohnnyQuest
*
#_10
#11
La teoría de Netanyahu es Que el odio a la religión era innato a la sociedad “española” de esa época, no por católica, no por motivos políticos (centralización monárquica), no por europea… sino por española.
Vamos, otra racistada. Esencialismos. Como ellos eran así, pues nosotros seguiremos siendo así… lo de siempre en los nacionalismos. Incapacidad de analizar a otros fuera de las fantasías de espíritus nacionales/culturales.
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#35
tremolantepenacho
#11
Hablar de racismo contra los judíos cuando estos invaden y bombardean territorios vecinos solo porque profesan otra religión es bastante absurdo. Claro que hubo antijudaismo en España hace siglos pero por suerte la religión ahora miso es practicamente para la gran mayoría de españoles. Respecto a los chuetas, algunos de esos apellidos (Fuster o Llopis, por ejemplo) son comunes en Valencia y no suponen ningún estigma. No dudo que en el siglo XVII tuvieran problemas pero si los tuvieron en el siglo XX (que lo dudo bastante) sería más por su autoexclusión que por odio de la población en general. Que parece querer olvidarse que los primeros xenófobos son los judíos que tienen sus propias normas para decidir quein es judío y quien no.
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9
#42
chatOGT
#11
no tienes que irte a algo tan específico. Simplemente con saber qué son los marranos basta.
Marrano = cerdo = judio converso
es.wikipedia.org/wiki/Marrano_(judeoconverso)
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#50
Asimismov
#42
por extension los marranos eran los españoles en el extranjero. Se decía de los Borgia en Roma y todos los estados pontificios.
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12
#30
vilgeits
Deben odiar a todo el mundo.
Expulsiones de judios:
Antigua Roma: 49-50
Reino Visogodo: 616
Al Andalus: 1146
Francia (1182, 1306, 1321, 1394)
Inglaterra (1290): 400 años expulsados
Archiducado de Austria: 1421
Parma: 1488
Ducado de Milan: 1490
Lituania: 1495
España (1492)
Portugal (1497)
Reino de Navarra: 1498
Condado de Provenza: 1500
Margraviato de Brandeburgo: 1510
Tunez: 1535
Reino de Napoles: 1541
Genova: 1550 y 1567
Baviera: 1554
Estados Pontificios: 1569 y 1593
Oran: 1669
Viena y Baja Austria: 1670
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K
29
#31
Poplíteo
#30
Es que es una normal sencilla de la interacción social: si hay que interaccionar partiendo de la base de que eres mejor que yo, no quiero jugar contigo, y prefiero que te vayas a tomar por culo.
Les va a pasar siempre, salvo que consigan quedarse solos, que es el plan que tienen.
1
K
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#23
Razorworks
A ver si revienta pronto.
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#33
borre
Tendrá algún trauma con alguna moza española, o mozo. De ahí que a la mínima salte contra el país jeje.
P.D: Lo que dice
#23
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#4
Metabarón
Vade retro Satana
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#9
Iruñakis
Se vaya tomar por culo el y todos quienes le sigan…
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#44
UNX
Promueven una tesis que casualmente casa bien con el sionismo: los judíos no están seguros en ninguna parte salvo en su propio estado. Curiosamente, los sionistas están empeñados en hacer que Israel sea de todo menos seguro.
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#21
Sabaoth
*
Este tío necesita prolongar el estado de guerra contra no importa quién sea para evitar que lo metan en la cárcel.
Todo lo demás es hacer que todo el mundo mire el dedo…
Situación equivalente a Trump, que si no hubiera ganado las elecciones ya estaría en la trena.
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#48
asola33
*
Ahora hay quien, para defender a España de los ataques de los genocidas judíos, defiende la inquisición, los reyes católicos y toda la carcundia antigua del Imperio. España ha tenido siempre gobiernos injustos y no hay que negarlo ni defenderlos.
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#26
Mangione
Oh, la opinión de un genocida.
Espera que consulto mi escala de relevancia... si, sí... aquí lo dice claro:
Que me importa un cagardo de tres picos.
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#45
asola33
No se puede negar que España, y otros países de Europa les expulsaron. Ellos solo quieren hacer lo mismo.
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#43
asola33
Mi padre, de niño, en semana Santa salían a "matar jueus". Iban con palos golpeando cosas que hicieran ruido. Era un juego para los niños pero no deja muy bien a aquella sociedad.
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#19
almadepato
La avaricia y el poder les mantiene en ese punto. Se debería atacar su punto de flotación, su dinero. Su red de manipulación social ha llegado a unos límites insostenibles. La historia nos ofrece situaciones parecidas, y ninguna acaba bien.
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#36
Tecar
Este personaje es un psicópata de libro al que tampoco hay que presumirle muchas luces.
España expulsó a los judíos en 1492, pero es que no fue la primera, ya Inglaterra y los territorios germánicos e italianos también los expulsaron, Portugal hizo lo propio y Francia lo hizo hasta cuatro veces, sin embargo España ha mantenido una impronta antisemita debido a la supuesta "Leyenda negra" orquestada por los enemigos del imperio que aún hoy pervive en muchos cabezahuecas como este personaje.
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#28
WhosYourDaddy
No podría importarme menos.
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#32
Emotivo
En Occidente nunca han sido mal vistos, y menos en España, pero se lo están ganando a pulso.
Me gusta el nombre de David, pero no me gusta el de Netanyahu.
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Ojalá y reviente de una vez.
Son como aquel chiste de un conductor que mientras va conduciendo, pone la radio y escucha "atención a los conductores que circulen por la autovía A-52, tengan precaución porque hay un conductor circulando en dirección prohibida“. Y él dice "¿Uno? ¡Si van todos!"
Juzgar a un estado por crímenes cometidos en la actualidad: antisemitismo.
Pero ahí están, socios comerciales y militares de "el mundo libre", invitados en todos los fregaos culturales y deportivos cuando deberían ser perseguidos por sus crímenes.
malbien.
Lo siento mucho,
nosí volverá a ocurrir.
Correcto, por eso digo que el odio a la supuesta raza judia del padre del genocida israelí, es falsa, pues como mucho habia odio a su religion.
Si no, junta a un judio etiope, judio marroqui, judio eslavo... y verás el parecido.
#11
Pero sigue habiendo un poso de racismo en la sociedad Española: sigue habiendo moros, panchitos, morenos,gitanos..Y los que pueden prefieren… » ver todo el comentario
La explicacion para mi no tiene base, pues presuponen que el odio es a la raza judia, cuando no existe raza judia.
Esto me lo decía un cura en clase de religión. (uno que tiene cierta edad)
En caso contrario te expulsaban fueses o no judío, hebreo, moro morisco, holandés o sueco.
Vamos, otra racistada. Esencialismos. Como ellos eran así, pues nosotros seguiremos siendo así… lo de siempre en los nacionalismos. Incapacidad de analizar a otros fuera de las fantasías de espíritus nacionales/culturales.
Marrano = cerdo = judio converso
es.wikipedia.org/wiki/Marrano_(judeoconverso)
Expulsiones de judios:
Antigua Roma: 49-50
Reino Visogodo: 616
Al Andalus: 1146
Francia (1182, 1306, 1321, 1394)
Inglaterra (1290): 400 años expulsados
Archiducado de Austria: 1421
Parma: 1488
Ducado de Milan: 1490
Lituania: 1495
España (1492)
Portugal (1497)
Reino de Navarra: 1498
Condado de Provenza: 1500
Margraviato de Brandeburgo: 1510
Tunez: 1535
Reino de Napoles: 1541
Genova: 1550 y 1567
Baviera: 1554
Estados Pontificios: 1569 y 1593
Oran: 1669
Viena y Baja Austria: 1670
Les va a pasar siempre, salvo que consigan quedarse solos, que es el plan que tienen.
P.D: Lo que dice #23
Todo lo demás es hacer que todo el mundo mire el dedo…
Situación equivalente a Trump, que si no hubiera ganado las elecciones ya estaría en la trena.
Espera que consulto mi escala de relevancia... si, sí... aquí lo dice claro:
Que me importa un cagardo de tres picos.
España expulsó a los judíos en 1492, pero es que no fue la primera, ya Inglaterra y los territorios germánicos e italianos también los expulsaron, Portugal hizo lo propio y Francia lo hizo hasta cuatro veces, sin embargo España ha mantenido una impronta antisemita debido a la supuesta "Leyenda negra" orquestada por los enemigos del imperio que aún hoy pervive en muchos cabezahuecas como este personaje.
Me gusta el nombre de David, pero no me gusta el de Netanyahu.