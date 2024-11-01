"No quiero morir por Israel": las dudas sobre la estrategia de Trump para Irán se extienden entre las tropas (EN)

La posibilidad de una operación terrestre estadounidense en Irán está creciendo, pero un miembro del servicio familiarizado con las tropas en la región dijo al HuffPost que la perspectiva sería "un desastre absoluto"
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En realidad vas a morir para que los megarricos de tu país sigan siendo megarricos y sigan controlando el comercio mundial con su moneda, cosa que necesitan a toda costa para seguir siendo megarricos y mantener el poder necesario para mandar a la guerra a pringados como tú y seguir retroalimentando sus fuentes de ingresos.
Y cuando Israel esté amortizado, que lo dudo a corto plazo, algo nuevo inventarán.
Ir de matón contra el débil desde el aire es fácil, como un videojuego donde apuntas, disparas y te vas.
La cosa cambia cuando hay que enviar tropas a un país que juega de tú a tú. Ahi empiezan a asomar los
principiosmiedos.