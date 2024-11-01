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"No quiero morir por Israel": las dudas sobre la estrategia de Trump para Irán se extienden entre las tropas (EN)

"No quiero morir por Israel": las dudas sobre la estrategia de Trump para Irán se extienden entre las tropas (EN)

La posibilidad de una operación terrestre estadounidense en Irán está creciendo, pero un miembro del servicio familiarizado con las tropas en la región dijo al HuffPost que la perspectiva sería "un desastre absoluto"

| etiquetas: eeuu , irán , sionismo , israel , guerra
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
#4 Tecar
Es que en realidad no vas a morir por Israel, Israel es una entelequia, el tonto necesario en todo este escenario, el poli malo de la película.
En realidad vas a morir para que los megarricos de tu país sigan siendo megarricos y sigan controlando el comercio mundial con su moneda, cosa que necesitan a toda costa para seguir siendo megarricos y mantener el poder necesario para mandar a la guerra a pringados como tú y seguir retroalimentando sus fuentes de ingresos.
Y cuando Israel esté amortizado, que lo dudo a corto plazo, algo nuevo inventarán.
12 K 107
#6 perica_we
#4 los megarricos esos son de israel....
4 K 51
Herumel #8 Herumel
#6 Has dicho Roschlid?
2 K 40
#7 lordban
#4 ¿El hecho de que muchos de esos megarricos sean judíos, algunos sionistas conocidos, qué cabida tiene en ese razonamiento tuyo? ¿Y que megarricos como Bill Gates, que en su momento era el TOP1, tuviera trapos sucios en manos de un supremacista judío como encaja también?
4 K 48
#1 lordban
"No quiero morir por Israel" no es dudas sobre la estrategia, es repulsión a ser carne de cañón para los intereses de un país extranjero. The great noticing lo llaman, darse cuenta de que son títeres de Israel.
7 K 58
pitercio #9 pitercio
Cuando asesinan inocentes con superioridad abrumadora e impunidad permanente no ponen tantos obstáculos. No es que de repente hayan descubierto nosequé principio, es que siempre han sido unos mierdas.
3 K 51
neo1999 #13 neo1999
#5 Es lo que bien dice #9.
Ir de matón contra el débil desde el aire es fácil, como un videojuego donde apuntas, disparas y te vas.
La cosa cambia cuando hay que enviar tropas a un país que juega de tú a tú. Ahi empiezan a asomar los principios miedos.
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Sinfonico #3 Sinfonico
La orografía de Irán no es la más propicia para enviar tropas, dudo que lo hagan, pero si lo hacen les va a costar muchas vidas.
2 K 35
#10 Setis
Los soldados deberían llevar en su bolsillo fotos de aquello por lo que luchan. Por tanto, fotos de Epstein, fotos del logotipo de Shell, BP, ExxonMobil y Chevron, y fotos de las últimas encuestas de opinión sobre la popularidad del Trompo.
1 K 19
rusito #5 rusito *
Yo creo que el titular es otro: No queremos morir luchando por un estado genocida.
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neo1999 #11 neo1999
Y los europeos no queremos pagar el coste de la agresión de unos matones hacia un país soberano que no será perfecto, pero que no nos ha hecho ningún daño.
1 K 17
#12 jaramero
Por fin se dan cuenta
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menéame