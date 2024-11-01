edición general
11 meneos
348 clics
Nintendo publica las primeras fotos oficiales de Link y Zelda en la película de acción real de The Legend of Zelda

Nintendo publica las primeras fotos oficiales de Link y Zelda en la película de acción real de The Legend of Zelda  

Nintendo acaba de publicar las primeras fotos de la película de acción real de The Legend of Zelda, en las que aparecen los protagonistas en plena acción. Son las primeras imágenes oficiales de Bo Bragason (Zelda) y Benjamin Evan Ainsworth (Link) con sus trajes, y llegan justo cuando Nintendo ha anunciado el inicio de la producción. Las fotos muestran a esta encarnación de Zelda vistiendo una túnica similar al de su atuendo en Breath of the Wild. La versión de Link de Ainsworth, por su parte, se parece al de Twilight Princess

| etiquetas: nintendo , the legend of zelda , link , bo bragason , benjamin evan ainsworth
9 2 0 K 144 ocio
13 comentarios
9 2 0 K 144 ocio
Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Asi de primeras falta inclusividad. Yo siempre pensé que Link era samoano
2 K 41
Khadgar #3 Khadgar
#1 De toda la vida ha sido Hyliano. A mi o me ponen un actor de Hyrule o me quedo en casa. ¬¬
7 K 77
Gandark_S1rk #7 Gandark_S1rk
#3 otro caso de inclusion forzada
0 K 11
baycorps #10 baycorps
#3 Los dos me la cogéis con la mano.
(Alguien tenia que decirlo...)
1 K 10
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Yo solo pensaba que era mudo. Y un poco tonto.
3 K 22
Pacman #9 Pacman
#1 un vandalo, eso es lo que es. El terror de los alfareros
1 K 15
#13 wendigo
#1 A mi con que sea mudo :troll:

Saludos
0 K 10
Malinke #4 Malinke
¿Y cuánto me van a pagar por descargarlas?
0 K 11
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#4 -200 Euros.

10 por los dineros que no ganan, y 190 por el traumita que les causas a los que han puesto los dineros, que se cortan las venas cada vez que alguien que no pagaría un duro por verla en el cine, la ve a mala gana en su casa sin pagar.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Hey! Listen!
0 K 11
#11 silzul
#8 "...Dale, zelda, dale
Pasáme la trifuerza que tengo hambre
Traéme una botella de zora grande
Que me están esperando las prietas en gerudo valley y yeee..." {0x1f3b6} {0x1f3b5} {0x1f3b6}
0 K 7
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Link bueno pero Zelda no...
0 K 7
Kafkarudo #12 Kafkarudo
Ufffff!! que alivio, pensé que iba a ser un negro lesbiano.
0 K 6

menéame