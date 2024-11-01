Nintendo publica las primeras fotos oficiales de Link y Zelda en la película de acción real de The Legend of Zelda  

Nintendo acaba de publicar las primeras fotos de la película de acción real de The Legend of Zelda, en las que aparecen los protagonistas en plena acción. Son las primeras imágenes oficiales de Bo Bragason (Zelda) y Benjamin Evan Ainsworth (Link) con sus trajes, y llegan justo cuando Nintendo ha anunciado el inicio de la producción. Las fotos muestran a esta encarnación de Zelda vistiendo una túnica similar al de su atuendo en Breath of the Wild. La versión de Link de Ainsworth, por su parte, se parece al de Twilight Princess
