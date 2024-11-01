La nieta de John F. Kennedy revela que padece un cáncer terminal y critica a su primo RFK, Jr. [Ing]

La nieta de John F. Kennedy ha revelado que padece un cáncer terminal y, en un artículo publicado el sábado en la revista «The New Yorker», ha escrito que uno de sus médicos le ha dicho que podría vivir aproximadamente un año más. Schlossberg señaló que las políticas de su primo, Robert F. Kennedy, Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos, podría perjudicar a pacientes con cáncer como ella. "Bobby recortó casi $500 mill. destinados a la investigación de vacunas de ARNm, una tecnología que podría utilizarse contra ciertos tipos de cáncer."