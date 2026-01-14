Netanyahu recibe a Buxadé en Jerusalén para agradecer a Patriotas por Europa su "firme" y "constante" apoyo a Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recibido este domingo en Jerusalén al jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, para agradecer a Patriotas por Europa --grupo en el que se encuadra la formación de Santiago Abascal-- su "firme" y "coherente" apoyo a Israel.
Mierda de Vox.
A lo mejor la comunidad judía debería de renegar de estos judíos de Vichy...
No olvidemos que Steve Bannon asesoró a VOX en sus inicios y que forman parte de un proyecto global aunque algunos no lo quieran ver.
Venga ahí. A cabalgar contradicciones
Difundidla, ponedla en el estado del WhatsApp
Que la gente conozca con quién se juntan los patriotas