Netanyahu recibe a Buxadé en Jerusalén para agradecer a Patriotas por Europa su "firme" y "constante" apoyo a Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recibido este domingo en Jerusalén al jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, para agradecer a Patriotas por Europa --grupo en el que se encuadra la formación de Santiago Abascal-- su "firme" y "coherente" apoyo a Israel.

etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , vox , buxadé
23 comentarios
Comentarios destacados:      
Milmariposas
E S C O R I A {0x1f4a9} {0x1f4a9} {0x1f4a9}
15
ansiet
#3 Ratas genocidas y lameculos hijos de puta.
Mierda de Vox.
0
Tkachenko
Joder, que puto asco
13
Andreham
Es curioso como fascistas y neonazis van a Israel a congeniar con "judíos" y estos los reciben con los brazos abiertos.

A lo mejor la comunidad judía debería de renegar de estos judíos de Vichy...
7
makinavaja
#5 Si el Furher levantara la cabeza.... :troll: :troll: :troll: :troll:
0
Piscardo_Morao
Un voto a VOX es un voto a favor del genocidio.
3
DonNadieSoy
Toneladas de caspa.
4
Verdaderofalso
El lado bueno de la historia xD
1
lib_free
Creo que forma parte de una campaña internacional de busca de apoyos y probablemente a cambio entregaran información sensible para que partidos ultra conservadores ganen votos a cambio de apoyo incondicional a Israel. Al menos es lo que parece. También invitaron a Silvia Orriols.
No olvidemos que Steve Bannon asesoró a VOX en sus inicios y que forman parte de un proyecto global aunque algunos no lo quieran ver.

cronicaglobal.elespanol.com/politica/20260114/netanyahu-invita-silvia-
2
Pitchford
Ahora los judíos son los buenos... Como cambian las cosas con el tiempo..
1
lib_free
#7 el odio une más que el amor.
3
Nusku
#7 No sé si Netanyahu conoce el pasado falangista de Jorgito.
1
A.more
La ida también está por allí. Escoria unida
1
cKr1
Un judío recibiendo a un nazi. Qué mundo este.
1
Tkachenko
#13 un sionazi recibiendo a un nazi. No lo veo raro.
2
security_incident
Jaja. Como lo tendrán de claro en Vox que mandan a un segundas a reunirse con Netanyahu. No sé si a Bibi le va a gustar mucho que no viniera Santi.

Venga ahí. A cabalgar contradicciones
0
XtrMnIO
"Patriota" es "cipayo" en la facholengua.
1
Asimismov
Me guardo esta foto para poder subirla en otros comentarios y post.
0
Otrebla8002
Los de Abascal sacando pecho del genocidio ajeno. Y a la vez rezando en misa.
0
juanitro
Y se ponen a la derecha de Netanyahu, jajota ... Parguelas.
0
Alcalino
Guardad esa foto, que no se olvide

Difundidla, ponedla en el estado del WhatsApp

Que la gente conozca con quién se juntan los patriotas
0
meroespectador
Van a maniobrar para derrocar el gobierno de España para poner a los sátrapas de VOX sino al tiempo. Hay que estar atentos a todo, harán lo que sea para culpar al gobierno.
0
Nasser
Toda la caca junta
0

