Netanyahu se burla de las teorías sobre su muerte con el embajador de Estados Unidos: "Sí, Mike, estoy vivo" - video

Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un video en X en el que, junto con el embajador de Estados Unidos Mike Huckabee, se burla de las recientes teorías conspirativas sobre su supuesta muerte. El presidente de Estados Unidos Donald Trump «Quería que viniera a ver cómo estabas», le dice Huckabee a Netanyahu con ironía, mientras ambos pasan por el despacho del primer ministro israelí. «Sí, Mike, estoy vivo», responde Netanyahu. «Vamos a darnos la mano usando cinco dedos en cada mano», añade más tarde el primer ministro israelí, refir