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Netanyahu se burla de las teorías sobre su muerte con el embajador de Estados Unidos: "Sí, Mike, estoy vivo" - video

Netanyahu se burla de las teorías sobre su muerte con el embajador de Estados Unidos: "Sí, Mike, estoy vivo" - video

Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó un video en X en el que, junto con el embajador de Estados Unidos Mike Huckabee, se burla de las recientes teorías conspirativas sobre su supuesta muerte. El presidente de Estados Unidos Donald Trump «Quería que viniera a ver cómo estabas», le dice Huckabee a Netanyahu con ironía, mientras ambos pasan por el despacho del primer ministro israelí. «Sí, Mike, estoy vivo», responde Netanyahu. «Vamos a darnos la mano usando cinco dedos en cada mano», añade más tarde el primer ministro israelí, refir

| etiquetas: netanyahu , vivo
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8 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
#2 Troylanas
Que ganas de que lo pille la parca
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millanin #4 millanin
#2 Yo preferiría que lo pillara un misilazo iraní.
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pitercio #5 pitercio *
Le están poniendo un huevo de ciclos de gpu al tema, pero el extra que han pillado no ha tenido mucho tiempo para ensayar contra el croma.
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#7 unaiur
No os parece que está también anaranjado? Estoy alucinando? Nos conquistan los reptilianos?
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Bombástico #1 Bombástico
Pero en este vídeo el anillo de su dedo es consistente en el tiempo o también parpadea entre un universo y otro?
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SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
¿Otro vídeo hecho con IA? Definitivamente está muerto. Eso, o es un mutante con dos conductos auditivos :troll:
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#8 MenéameApesta
#6 No lo sé. Hay un corte raro en el segundo 7 que no tiene mucho sentido, pero a saber. También creo que Israel podría hacer un deepfake indetectable para la inmensa mayoría de los mortales.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Uhmmmmm...
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menéame