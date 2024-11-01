Neonazis fundan el partido Noviembre Nacional y registran su sede en el mismo domicilio que Núcleo Nacional

Presentada ante el registro del Ministerio del Interior como una organización de ámbito territorial "nacional", Enrique Lemus, uno de los fundadores del movimiento Núcleo Nacional, ha inscrito de manera oficial un nuevo partido político, al que ha denominado Noviembre Nacional. El nombre elegido para esta formación se podría haber planteado en alusión a las protestas que en el 2023 se celebraron a las puertas de la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.