edición general
13 meneos
13 clics
Neonazis fundan el partido Noviembre Nacional y registran su sede en el mismo domicilio que Núcleo Nacional

Neonazis fundan el partido Noviembre Nacional y registran su sede en el mismo domicilio que Núcleo Nacional

Presentada ante el registro del Ministerio del Interior como una organización de ámbito territorial "nacional", Enrique Lemus, uno de los fundadores del movimiento Núcleo Nacional, ha inscrito de manera oficial un nuevo partido político, al que ha denominado Noviembre Nacional. El nombre elegido para esta formación se podría haber planteado en alusión a las protestas que en el 2023 se celebraron a las puertas de la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

| etiquetas: noviembre nacional , partido politico , elecciones
10 3 0 K 140 actualidad
17 comentarios
10 3 0 K 140 actualidad
Comentarios destacados:    
Rogue #2 Rogue
No saben otras palabras que no empiecen con N
4 K 64
triste_realidad #6 triste_realidad
#2 El 'movimiento' Noviembre Necional fue el germen de Nucleo Nacional, donde confluyeron los ahora fundadores de este partido. Creo recordar que incluso el logotipo venía de Noviembre Necional, y después tuvieron que buscarse otro nombre que acoplar al logo.
Si, saben pocas mas con la N
0 K 7
Cantro #8 Cantro
#2 ni ni
0 K 11
Pyrefox #12 Pyrefox *
#2 Es que segun como los escribas se puede parecer bastante al logotipo de las SS.  media
0 K 7
#3 vantablack
¿Nazis Nazis ya estaba cogido?
2 K 28
Imag0 #10 Imag0
Mira qué apañaos así no tienen que cambiar el merch y pueden seguir vendiendo a los mismos simios de siempre
0 K 16
triste_realidad #11 triste_realidad *
#7 #10 Realmente es al verrés. El logotipo original era el de Noviembre Necional, después crearon Nucleo Necional por lo que comentais.
0 K 7
#17 UNX
Les llaman nazis solo por pensar diferente.
Dicho esto, espero que algún voto les pueda quitar a vox y salf.
0 K 13
Vodker #9 Vodker
SuNNormales.
0 K 11
Penetrator #4 Penetrator
A ver si hay suerte y le quitan votos a Vox.
0 K 11
karaskos #14 karaskos
#4 No, a ver si hay suerte y se les afilia Toni Cantó.
2 K 28
Pyrefox #15 Pyrefox
#4 Exactamente, por ese lado están bien, pero es un síntoma de lo mal que estamos como sociedad por otro lado
0 K 7
#1 Toponotomalasuerte
Cuando son fallas?
0 K 10
karaskos #13 karaskos
#1 En Valencia todo el año.

Pero tienes que cruzar un portal a otra dimensión.
0 K 7
#5 poxemita
La duda es, ¿Han hecho una refundación del neonazismo y realizado un proceso de escucha atendiendo a todas las insensibilidades del espectro nazi patrio?
0 K 10
karaskos #16 karaskos
#5 Lo que se ve en esa miniatura, y en las concentraciones que esta inmundicia hace, es morenitos, muchos morenitos de auténtica raza aria vikinga :roll:
0 K 7
#7 fremen11 *
Lo han hecho así para no desperdiciar el logo (NN) en las camisetas, los pasamontañas, las pegatinas, los tatuajes, etc, que ya sabemos todos que no son capaces ni de pintar bien las esvásticas en los grafitis.......
0 K 8

menéame