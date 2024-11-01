edición general
El negocio de vender habitaciones llega a Valladolid: desde 47.200 euros por 15 metros cuadrados

De pequeño propietario a minúsculo propietario. El negocio de fraccionar vivienda para su venta aterriza en Valladolid de la mano de una 'startup' que ya ha lanzado cuatro habitaciones al mercado. El precio de partida, en promoción para los primeros compradores, es de 47.200 euros (56.200 incluyendo gastos de notario, registros e impuestos) por 'Michelangelo'. Un espacio de estética moderna, con 15 metros cuadrado. Cocina, Salón y cuarto de baño compartidos. Se propone como mejora al alquiler.

jonolulu #6 jonolulu
#5 No solo eso. Imagina que en cada piso meten se quedan una habitación. Pueden forzar al resto a ir a subasta y quedarse con todo el piso por una cantidad muy inferior después de haberles cobrado mucha pasta a las otras partes.

Cuabto más pienso más posibilidades diferentes de entramparse veo
1
Connect #7 Connect
Esto es de esos negocios que un día sale en la tele que cientos de personas o miles, han sido estafadas y crean una asociación para entre todos tratar de llevar a juicio al estafador.

Pero el que hace esto ya sabe que un día u otro irán detrás de él. Así que cuando lo cree oportuno pilla la pasta y se va sin dejar rastro.

Hace unos pocos años había uno que creó una de empresa: Haibu4.0. Pisos colmena.

Decía que iba a meter microcapsulas en viviendas para meter 10 personas por piso. Luego…  media   » ver todo el comentario
0
jonolulu #3 jonolulu
Ya lo comentamos en otra noticia similar. Sin entrar en lo buitresco del tema, seguro que no es tan bonito como lo venden.

Es un proindiviso y probablemente haya un contrato sobre el usufructo. Todo muy bonito hasta que alguien quiere disolver el proindiviso y la cosa acaba en juicio y en subasta
0
pip #5 pip
#3 a mi me parece un infierno. Ya es una jodienda importante una comunidad de vecinos imagínate dentro del propio piso con varios co-propietarios, a la que empiecen a ocurrir los problemas inevitables entre compañeros de piso, que sean necesarias las reformas en zonas comunes, etc... ufff
0
#1 chemamartin
Me parece vergonzoso que se pueda crear legalente este producto financiero, que es en lo que consiste, Te lo "venden" como una inversión para que no tires el dinero con el alquiler, pero estarías comprando un producto en el que no quieres vivir. Es una pura inversión. Y legal. Alucino.
0
alcama #2 alcama
¿Sabéis que tenemos un ministerio de la Vivienda?
¿Para cuando las movilizaciones?
5
#4 Galton
#2 Pecas ¿Eres tú?
0

