El negocio de vender habitaciones llega a Valladolid: desde 47.200 euros por 15 metros cuadrados

De pequeño propietario a minúsculo propietario. El negocio de fraccionar vivienda para su venta aterriza en Valladolid de la mano de una 'startup' que ya ha lanzado cuatro habitaciones al mercado. El precio de partida, en promoción para los primeros compradores, es de 47.200 euros (56.200 incluyendo gastos de notario, registros e impuestos) por 'Michelangelo'. Un espacio de estética moderna, con 15 metros cuadrado. Cocina, Salón y cuarto de baño compartidos. Se propone como mejora al alquiler.