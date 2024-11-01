El negocio de vender habitaciones llega a Valladolid: desde 47.200 euros por 15 metros cuadrados

De pequeño propietario a minúsculo propietario. El negocio de fraccionar vivienda para su venta aterriza en Valladolid de la mano de una 'startup' que ya ha lanzado cuatro habitaciones al mercado. El precio de partida, en promoción para los primeros compradores, es de 47.200 euros (56.200 incluyendo gastos de notario, registros e impuestos) por 'Michelangelo'. Un espacio de estética moderna, con 15 metros cuadrado. Cocina, Salón y cuarto de baño compartidos. Se propone como mejora al alquiler.
| etiquetas: especulación , alquiler , habitaciones
Cuabto más pienso más posibilidades diferentes de entramparse veo
Pero el que hace esto ya sabe que un día u otro irán detrás de él. Así que cuando lo cree oportuno pilla la pasta y se va sin dejar rastro.
Hace unos pocos años había uno que creó una de empresa: Haibu4.0. Pisos colmena.
Decía que iba a meter microcapsulas en viviendas para meter 10 personas por piso. Luego… » ver todo el comentario
Es un proindiviso y probablemente haya un contrato sobre el usufructo. Todo muy bonito hasta que alguien quiere disolver el proindiviso y la cosa acaba en juicio y en subasta
¿Para cuando las movilizaciones?