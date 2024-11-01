edición general
26 meneos
44 clics
La mutación de Rufián: de un político centrado en la independencia a focalizar su lucha en las preocupaciones españolas

La mutación de Rufián: de un político centrado en la independencia a focalizar su lucha en las preocupaciones españolas

Gabriel Rufián aterrizó en la política nacional con la idea clara de luchar por la independencia de Cataluña. Su discurso estaba centrado en ello, pero su evolución se ha tornado en una pesadilla para la oposición española y un constante recordatorio de focalizar las medidas del Gobierno en las preocupaciones reales de los españoles.

| etiquetas: rufián , independencia , preocupaciones
21 5 4 K 48 politica
26 comentarios
21 5 4 K 48 politica
Comentarios destacados:        
lonnegan #6 lonnegan *
Rufián es de izquierdas. Sus mensajes son de izquierdas. Oh que sorpresa. Creo que empiezan a a estar molestos en la derecha con su mensaje nítido y su capacidad de dejar a la fascistada frente al espejo. Y a lo mejor Sáchez también empieza a preocuparse.
16 K 151
Torrezzno #15 Torrezzno
#6 ¿Sanchez? Si sabe que todo voto a su izquierda va a acabar siendo suyo vía coalición. Todo lo que sea sumar más que PP y VOX le parece bien venga de donde venga. Cosa diferente sería si fuesen votos para una oposición de izquierdas, que tendría mucho más poder que en coalición
1 K 23
cenutrios_unidos #22 cenutrios_unidos
#6 Cuando hasta los que no somos independentistas, nos planteamos votar a Rufian...a lo mejor es que la calidad media de los políticos de este país es bastante deplorable.
1 K 18
Cide #9 Cide
Voy a dar mi opinión: es un buen parlamentario en tanto que es ingenioso, sabe transmitir sus mensajes y consigue mantener la atención sobre sus dircursos. Dicho esto, no me parece un buen político. Más allá de la crítica no lo veo ni con ideas ni con capacidad para gestionar nada complejo de verdad. Su habilidad es meramente dialéctica, que no es menospreciarle puesto que hace falta gente como él y está prestando un buen servicio a sus votantes si lo que buscaban era tener presencia en el congreso y transmitir unas ideas de izquierda. Pero ya.
5 K 44
emepuntorajoy #11 emepuntorajoy
#9 Destaca en medio de un nivel paupérrimo. Oportunista para mantenerse en el candelero y en el cargo. Acertó primero en subirse al carro del independentismo y ahora al ser el primer político de izquierdas que empieza a hablar de problemas con la inmigración
1 K 20
#18 daniMate
#9 tampoco podemos saber si capacidad de gestión.
De momento, lo primero que se pide a un politico debe ser que observé los problemas de la gente y que exponga sus ideas con claridad y razonadameten.
Por ahí cumple.
Luego, que teja alianzas y llegue a acuerdos con otros que no piensan igual todo el rato pero sí que tienen puntos en común con él.
Por ahí va bien también.

Por otro lado ya que proponga soluciones y sea capaz de ejecutarlas.
Aquí entramos en terreno pantanoso
Algunas de sus soluciones me parecen discutibles ,otras herradas y otras acertadas
Como capacidad de llevarlas a cabo, faltan datos porque no está en el gobierno.
1 K 18
ehizabai #2 ehizabai
Mutación no. Rufián siempre ha sido ambicioso, por no usar otros calificativos y se ha olido la posibilidad de liderar lo que él llama el frente plurinacional. Y ahí que va, pese a que su propio partido le haya dicho que pare.

Y como cierta izquierda española está desesperada y empantanada en sus absurdas, idiotas y estúpidas luchas intestinas, pues ven en este a un posible salvador, y empiezan los globo sonda.

Un marxista de los de Groucho. Lo mismo indepe cuando se huele que ser indepe te ayuda a trepar, que candidato a presidente de España si ayuda.

Un buen político, en la acepción chunga del término.
12 K 36
#4 daniMate
#2 otro adivinando pensamientos e intenciones de la mente de los demás.
El vidente.

Se te ha olvidado mencionar que come niños, que hizo un pacto con el diablo y que tiene lengua de serpiente.

Cuando alguien que no opina como tú hace y dice cosas sensata y que pueden gustar a una mayoría , al no tener argumentos contra lo que dice, hay que inventar malvadas intenciones y pactos comunistas y masónicos.

Debe ser que cuando dice que los jóvenes tienen jodido acceder a la vivienda, es de comunistas. Si ver los problemas de la gente es de comunistas, cuidado, no sea que la gente piense que el comunismo pueda ser la solución
10 K 105
Josecoj #24 Josecoj
#4 El momento que deja de luchar por la independencia (que es lo que le gusta a ehizabai) ya es un mal político aunque luche por las personas trabajadoras… Es acojonante, les importa una mierda la vida de las personas, solo su independencia
0 K 9
lonnegan #7 lonnegan
#2 No recuerdo que haya dejado de ser independentista. Hablar de lo que importa en cada momento y estar en contacto con la calle es clave para un político. MIentras otros siguen en su cruzada feminazi que no le interesa a nadie, Rufián habla de las cosas de comer, que es justo lo que antes hacían otros y que dejaron de hacer.
8 K 83
ehizabai #10 ehizabai
#7 Sin duda. Pero, les habla a los españoles de los que se quiere independizar, y no a los catalanes a los que quiere independizar.
Curioso independentista.
0 K 9
lonnegan #12 lonnegan
#10 El independentista de ERC es de izquierdas, le habla a esa persona de izquierdas. No es difícil de comprender
3 K 30
ehizabai #14 ehizabai
#12 En ningún momento he dicho que no comprenda.
He dicho que qué curioso indepe el que habla a esas personas de izquierdas del país del que se quiere independizar, y no a esas personas de izquierdas de su país que quiere independizar.
Me resulta muy curioso para un indepe.
0 K 9
Benzo #25 Benzo
#14 Es pragmático, sabe que se obtienen más avances dirigiéndose a la izquierda de todo el país que únicamente al sector independentista.
0 K 11
Torrezzno #8 Torrezzno
A mi parecer está haciendo lo que dije en mi articulo

www.meneame.net/story/pobres-votan-derecha

Está migrando de una dialectica centrada en ideas nacionalistas a una dialéctica materialista (dinero, seguridad). Es la única forma de ganar a la derecha.

El único problema es que no viene a cambiar nada. Mientras lo máximo que aspire la izquierda es a ser el perrito faldero del PSOE no vamos a avanzar
0 K 20
magnifiqus #17 magnifiqus
Espero que no se deje seducir por cantos de sirena y siga en el parlamento haciendo lo que hace. Es muy necesario allí y es donde mejor servicio nos hace. Parlamentarios como él no abundan.
1 K 15
#1 unocualquierax
"Siguiente estación : Sumar".
1 K 14
Robus #21 Robus
Otro político indepe que traiciona los ideales indepes... :-S
0 K 11
kumo #23 kumo
Sólo está migrando el discurso porque ve que como no espabile, tiene que dejar Madrid.
0 K 10
Connect #16 Connect
Es que el indepentusmo no es una cosa de izquierdas, que sigue esa máxima de 'el pueblo unido nunca será vencido', si no más bien de derechaa, que busca evitar tener que pagar impuestos a un rey lejos de sus tierras.
0 K 10
#19 Borgiano
Ah, pensaba que la mutación había sido de indepe rebelde a comelefazos de Sánchez y el PSOE.
0 K 8
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
no cuela, se ve la proxima orfandad en la izquierda y han pillado a este casi de bulla, no cuela hamijos, tienen que buscar fuera de ahi, alguien realmente capaz y sobre todo cabal y realista, no que sea joven, guapo, divertido
0 K 7
#13 encurtido
Ya no se da los golpes en el pecho exaltando su independentismo tan fuerte y frecuentemente como los de Junts, se ha vuelto botifler.
0 K 7
#26 jaramero
Rufián se habrá dado cuenta de que la independencia de Cataluña es imposible y que con la radicalización de la sociedad entre indepes y centralistas sólo benefician a la ultraderecha. El 155 se aplicó contra un gobierno de erc en la generalitat, no contra Cataluña. De haber gobernado junts en solitario no les habrían tocado, como con Pujol.

Ya habló de que si la izquierda no se une de verdad, los cazarán uno a uno, como ha pasado con Podemos. Es alucinante cómo la gente odia a políticos que…   » ver todo el comentario
0 K 7
#3 Sammy_Jankis
Un antes y un después del bailecito con la Expósito. Esas cosas deben marcarte profundamente. :foreveralone:
0 K 6

menéame