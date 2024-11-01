La mutación de Rufián: de un político centrado en la independencia a focalizar su lucha en las preocupaciones españolas

Gabriel Rufián aterrizó en la política nacional con la idea clara de luchar por la independencia de Cataluña. Su discurso estaba centrado en ello, pero su evolución se ha tornado en una pesadilla para la oposición española y un constante recordatorio de focalizar las medidas del Gobierno en las preocupaciones reales de los españoles.
De momento, lo primero que se pide a un politico debe ser que observé los problemas de la gente y que exponga sus ideas con claridad y razonadameten.
Por ahí cumple.
Luego, que teja alianzas y llegue a acuerdos con otros que no piensan igual todo el rato pero sí que tienen puntos en común con él.
Por ahí va bien también.
Por otro lado ya que proponga soluciones y sea capaz de ejecutarlas.
Aquí entramos en terreno pantanoso
Algunas de sus soluciones me parecen discutibles ,otras herradas y otras acertadas
Como capacidad de llevarlas a cabo, faltan datos porque no está en el gobierno.
Y como cierta izquierda española está desesperada y empantanada en sus absurdas, idiotas y estúpidas luchas intestinas, pues ven en este a un posible salvador, y empiezan los globo sonda.
Un marxista de los de Groucho. Lo mismo indepe cuando se huele que ser indepe te ayuda a trepar, que candidato a presidente de España si ayuda.
Un buen político, en la acepción chunga del término.
El vidente.
Se te ha olvidado mencionar que come niños, que hizo un pacto con el diablo y que tiene lengua de serpiente.
Cuando alguien que no opina como tú hace y dice cosas sensata y que pueden gustar a una mayoría , al no tener argumentos contra lo que dice, hay que inventar malvadas intenciones y pactos comunistas y masónicos.
Debe ser que cuando dice que los jóvenes tienen jodido acceder a la vivienda, es de comunistas. Si ver los problemas de la gente es de comunistas, cuidado, no sea que la gente piense que el comunismo pueda ser la solución
Curioso independentista.
He dicho que qué curioso indepe el que habla a esas personas de izquierdas del país del que se quiere independizar, y no a esas personas de izquierdas de su país que quiere independizar.
Me resulta muy curioso para un indepe.
Está migrando de una dialectica centrada en ideas nacionalistas a una dialéctica materialista (dinero, seguridad). Es la única forma de ganar a la derecha.
El único problema es que no viene a cambiar nada. Mientras lo máximo que aspire la izquierda es a ser el perrito faldero del PSOE no vamos a avanzar
Ya habló de que si la izquierda no se une de verdad, los cazarán uno a uno, como ha pasado con Podemos. Es alucinante cómo la gente odia a políticos que… » ver todo el comentario