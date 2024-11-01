edición general
Músico cristiano, que cantó el himno nacional para Trump en un mitin en 2022, se enfrenta a cargos por delitos graves de pornografía infantil [Ing]

Una estrella de la música cristiana nacida sin brazos ha sido detenida acusada de posesión y producción de pornografía infantil. Jon Paul Sheptock, de 49 años, era ministro de culto en la Primera Iglesia Bautista de Montgomery, en Texas, antes de que salieran a la luz estas impactantes acusaciones. En un mitin de Donald Trump en enero de 2022, Sheptock fue reclutado para cantar el himno nacional y luego posó con el presidente y su hijo para las fotos.

"¡Mira, mamá, sin manos!"

¿Cristiano y pornografía infantil? Imposible.
