Un hombre de Conroe y ministro religioso arrestado por promoción de pornografía infantil tras una investigación del condado de Montgomery (Eng)

En agosto de 2025, los detectives de la Unidad de Trata de Personas y Explotación Infantil del agente Ryan Gable recibieron información que indicaba que Jon Paul Sheptock, un hombre de 49 años de Conroe, Texas, estaba en posesión y participaba en la producción de material de abuso sexual infantil, incluyendo vídeos e imágenes de un menor de 18 años participando en actos sexuales. Los detectives del distrito 3 llevaron a cabo una investigación exhaustiva y establecieron una causa probable sustancial para acusar a Sheptock