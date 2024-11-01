edición general
9 meneos
10 clics
Un hombre de Conroe y ministro religioso arrestado por promoción de pornografía infantil tras una investigación del condado de Montgomery (Eng)

Un hombre de Conroe y ministro religioso arrestado por promoción de pornografía infantil tras una investigación del condado de Montgomery (Eng)

En agosto de 2025, los detectives de la Unidad de Trata de Personas y Explotación Infantil del agente Ryan Gable recibieron información que indicaba que Jon Paul Sheptock, un hombre de 49 años de Conroe, Texas, estaba en posesión y participaba en la producción de material de abuso sexual infantil, incluyendo vídeos e imágenes de un menor de 18 años participando en actos sexuales. Los detectives del distrito 3 llevaron a cabo una investigación exhaustiva y establecieron una causa probable sustancial para acusar a Sheptock

| etiquetas: conroe , religioso , religión , porkogragia infantil , eeuu , arrestado
7 2 0 K 113 actualidad
3 comentarios
7 2 0 K 113 actualidad
themarquesito #2 themarquesito
Ni siquiera voy a fingir estar sorprendido
1 K 40
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Un cura pederast* ...cuál es la noticia? :troll:
0 K 10
#3 bibubibu
Otro más, cosas de las religiones esas que tanta paz dicen que traen.
0 K 7

menéame