El mundo MAGA se atraganta con el ataque a Irán: "Trump ha mentido a sus votantes, ha traicionado a nuestro país y ha deshonrado su legado"

Figuras clave como Tucker Carlson o Steve Bannon califican de "repugnante y perversa" la operación junto a Israel y advierten de las consecuencias políticas en año electoral. Si los precedentes eran malos, el caso de Donald Trump es escandaloso, porque su programa de campaña giró precisamente sobre la idea de romper con décadas de historia circular, burlándose de los "belicistas", atacando al "establishment" corrupto de Washington que abogaba por ser la Policía del mundo.