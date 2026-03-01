edición general
El mundo MAGA se atraganta con el ataque a Irán: "Trump ha mentido a sus votantes, ha traicionado a nuestro país y ha deshonrado su legado"

Figuras clave como Tucker Carlson o Steve Bannon califican de "repugnante y perversa" la operación junto a Israel y advierten de las consecuencias políticas en año electoral. Si los precedentes eran malos, el caso de Donald Trump es escandaloso, porque su programa de campaña giró precisamente sobre la idea de romper con décadas de historia circular, burlándose de los "belicistas", atacando al "establishment" corrupto de Washington que abogaba por ser la Policía del mundo.

Verdaderofalso
Merece otro premio FIFA de la paz y otro Nobel regalado
8 K 117
#9 Toponotomalasuerte
#1 son maga, lo suyo es comer mierda. En dos semanas le están lamiendo el culo a su amo y preocupados por lo que hace algún negro o latino.
1 K 27
magnifiqus
#1 Y el WWE de la Paz y la Concordia
0 K 9
MiguelDeUnamano
Hasta los mongolos MAGA tienen más cerebro que el facherío español. xD
6 K 88
#12 soberao
#3 Están disfrutando de lo votado. Lo de los leopardo que se comen las caras como dicen allí. Ahora que disfruten fuerte de haber votado y aupado a un delincuente golpista.
1 K 32
BlackDog
#2 #3 #10 No mintió, cambio de opinión, mentir es un juicio moraaaaalllll
0 K 7
ur_quan_master
"Ha deshonrado su legado"

Os estaba mintiendo, bobos
5 K 79
jm22381
Lo de la ultraderecha de EEUU uniéndose al #NoALaGuerra no lo vi venir :troll:
4 K 66
#13 soberao
#4 El partido republicano le ha dado su apoyo, que en EE.UU las guerras de los presidentes gustan mucho.
0 K 17
efectogamonal
Vaya, quien lo hubiera imaginao, eh?

Bueno... a parte de Epstein, claro {0x1f525}
3 K 48
Arkhan
Ha visto que como se puede mear en sus bocas todo lo que quieran puede abrir el grifo tranquilamente.

Menuda mierda de votantes que con un año ya se han empachado de la política que han votado.
2 K 36
capitan__nemo
El 90% de lo que dice Trump es mentira, y creo que me quedo corto.
0 K 19
jdmf
Como si Trump hubiera querido hacer todo eso por sus votantes, lo único que ha conseguido y era su objetivo, es que sus empresas y las de sus "amiguitos" ganen más y más dinero
0 K 14
joffer
Los de MAGA o tienen unas tragaderas como en estrecho de ormuz o todos estos titulares son falsos.
0 K 12
#14 luckyy
lo de ser pederasta no les valía
0 K 11
#8 pirat
Untando sicarios por el mundo mientras sus ciudadanos ni se pueden operar de apendicitis.
Le van a acabar corriendo a gorrazos por arruinarles y convertirles en apestados en el resto del mundo.
0 K 9
Don_Pixote
Venga , pues id a asaltar el capitolio!!

:troll:

:troll:
0 K 8

menéame