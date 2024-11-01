La mujer rusa que recluta "con engaños" a hombres extranjeros para luchar en el frente en Ucrania

Las llamas consumen los bordes del pasaporte de Omar. "Arde bien", dice en ruso una mujer invisible en el video. Omar, un obrero de la construcción sirio de 26 años, llevaba unos nueve meses desplegado en el frente de la guerra rusa en Ucrania cuando el video llegó a su teléfono. Conocía la voz de la mujer. Era Polina Alexandrovna Azarnykh, quien, según él, lo había ayudado a alistarse para luchar por Rusia, prometiéndole un trabajo lucrativo y la ciudadanía rusa. Pero ahora estaba furiosa.