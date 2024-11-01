edición general
La mujer rusa que recluta "con engaños" a hombres extranjeros para luchar en el frente en Ucrania

Las llamas consumen los bordes del pasaporte de Omar. "Arde bien", dice en ruso una mujer invisible en el video. Omar, un obrero de la construcción sirio de 26 años, llevaba unos nueve meses desplegado en el frente de la guerra rusa en Ucrania cuando el video llegó a su teléfono. Conocía la voz de la mujer. Era Polina Alexandrovna Azarnykh, quien, según él, lo había ayudado a alistarse para luchar por Rusia, prometiéndole un trabajo lucrativo y la ciudadanía rusa. Pero ahora estaba furiosa.

Los sonrientes mensajes de video y las animadas publicaciones de la exprofesora ofrecen "contratos de un año" para el "servicio militar".

En una serie de mensajes de voz desde Ucrania, Omar, hablando bajo un seudónimo por su seguridad, describe cómo terminó atrapado y aterrorizado en la zona de guerra. Él asegura que Azarnykh le había prometido que si le pagaba US3.000, se aseguraría de que permaneciera en una posición no combatiente. Pero, según él, lo enviaron a la batalla con solo 10 días de entrenamiento, por lo que se negó a pagar y ella finalmente respondió quemándole el pasaporte.
