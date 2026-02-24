edición general
Una mujer asesinada cada 5 días: 2026 marca el peor inicio de año de la década por violencia machista

Una mujer asesinada cada 5 días: 2026 marca el peor inicio de año de la década por violencia machista

Este enero y febrero empeoran los datos de 2023, que registraba el peor arranque, con ocho asesinatos. De los 10 crímenes contabilizados desde el 1 de enero, el 60% de las asesinadas había interpuesto denuncias previas por malos tratos y/o amenazas contra sus agresores. Seis de los diez asesinos machistas estaban denunciados e incluso había alguna orden de alejamiento.

Ratoncolorao #5 Ratoncolorao *
Siguen habiendo accidentes de coche. Hay que desmantelar las leyes estúpidas de tráfico, eliminar semáforos y pasos de cebra porque no sirven y hacer algo mejor.
Y luego si eso, que se encargue VOX de cambiarlas, que eliminando el burka ya está todo hecho.
3 K 52
Barney_77 #10 Barney_77
#5 Pues mira, eliminaría muchas cosas de las leyes de trafico que no aportan nada y me centraria más en mantenimiento de las infraestructuras que en la instalación de radares.
Mira tú, se pueden criticar cosas sin estar en contra
1 K 32
#17 deimian86 *
Citas de la noticia:

En 2021 se contabilizaron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista, mientras que el año pasado abría una puerta a la esperanza: 2025 registró 46 crímenes por violencia de género, siendo la cifra más baja en lo que llevamos de década.

Este año van 10 y dice:

Estas cifras desorbitadas han llevado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a declarar que "están siendo días muy duros"

Mira que lo siento mucho por cada una de las víctimas pero no…   » ver todo el comentario
2 K 28
UsuarioXY #2 UsuarioXY
Está claro que las medidas tomadas no funcionan y hay que hacer otras cosas.
Hay que desmantelar las leyes de género estúpidas que no sirven y hacer algo mejor.
1 K 24
#4 Meinhard
#2 Como experto en la materia,espero tus brillantes propuestas.
3 K 64
UsuarioXY #6 UsuarioXY
#4 en esta web? Me banearian con la primera. Les va la paguita en ello.
0 K 7
#25 lordban
#4 La primera es dejar de importar machistas, la mitad de las muertas son extranjeras por una obvia razón.
0 K 7
#8 detectordefalacias
Seis de los diez asesinos machistas estaban denunciados e incluso había alguna orden de alejamiento. De esas seis mujeres asesinadas que habían denunciado, solamente 3 se encontraban dentro del Sistema de protección de las víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior (VioGén). Una cuarta había interpuesto una denuncia en ese mismo sistema, pero había sido archivada.

Habría que empezar a mirar por ahí. Algo ocurre cuando más de la mitad de las asesinadas habían denunciado y,…   » ver todo el comentario
2 K 23
Andreham #13 Andreham
#8 La única solución según lo que comenta es que denunciar equivalga a matar al denunciado o encerrarlo de por vida.

Como espero que comprendas, eso no tiene sentido lógico ni ético ni judicial.
0 K 8
#18 detectordefalacias
#13 Eso es la mayor falacia que he leído aquí en meses.

Como espero que comprendas, entre no hacer nada y matar o encerrar con una denuncia existe una infinidad de puntos intermedios como, por ejemplo, relocalizar a la denunciante en otra localidad con una suerte de programa de protección, facilitarle elementos de protección como un perro entrenado o mil opciones.

Que no digo que sean esos los que hay que aplicar, pero vamos, de ahí a tu comentario va un universo.

Lo único que no tiene sentido lógico aquí, es tu comentario.
1 K 12
Andreham #22 Andreham
#18 De falacia nada.

Tu caso expuesto: las mujeres han denunciado y aún así el agresor las ha matado.

El hecho lógico es que pese a la denuncia, han muerto. Porque las medidas son innecesarias.

Las medidas que propones no son suficientes. El agresor puede ir a la otra ciudad, puede cargarse al perro o cualquier otra solución a las "mil opciones" que propones.

Por lo tanto, la única solución DEFINITIVA es evitar que el agresor pueda cometer el asesinato.

Y la única forma de…   » ver todo el comentario
0 K 8
#21 MPPC *
#13 Lo mejor es ponerles un campo de fuerza que detecte cuando se van a poner violentos y en ese momento que se queden dormidos.

Antes de que contestes, el que ha empezado a decir tonterías has sido tú. :troll:
0 K 10
Rogue #1 Rogue
Pobre mujer
3 K 18
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
#1 ¿Hay que hacer chistes con todo? ¿En serio?
¿Cuando se muera tu madre nos avisas y vamos al tanatorio a echarnos unas risas?
2 K 34
Andreham #11 Andreham
#7 ¿Conoces a las ocho muertas? ¿Por qué te indignan sus muertes hasta el punto de no aceptar humor negro y atacar personalmente a un usuario y no las de los cientos de trabajadores (de ambos sexos) que mueren anualmente y de las que también se hacen chascarrillos?
0 K 8
Chinchorro #12 Chinchorro *
#11 ¿Confundes asesinatos con accidentes? Entonces nos podemos reír de ti, supongo.
0 K 12
Andreham #19 Andreham
#12 #16 ???

Aquí el asunto es que el usuario ha dicho que qué pasa si va a echarse a unas risas al tanatorio cuando se muera la madre de otro usuario porque ha hecho un chiste negro.

Esa reacción es completamente innecesaria y absurda, y he puesto un ejemplo sobre por qué estas terribles muertes le suponen una reacción tan bestia y no por ejemplo otras tragedias donde también se hace humor negro.

¿Queréis que os lo de más mascadito?
0 K 8
Chinchorro #20 Chinchorro
#19 Vuelvo a preguntar, que veo que no lo has pillado.
¿Estás comparando asesinatos con accidentes?
0 K 12
TipejoGuti #23 TipejoGuti
#19 Sinceramente, creo que las mismas personas capaces de hacer chistes con mujeres asesinadas son quienes las harían con personas accidentadas...y nadie más de los presentes.
0 K 11
TipejoGuti #16 TipejoGuti
#11 Que pasa, ¿si no las conoces no te tienen que joder sus muertes y te puedes reír?.
0 K 11
Rogue #15 Rogue
#7 La próxima que vaya a escribir, te preguntaré antes si es correcto o no, subnormal.
0 K 13
Chinchorro #9 Chinchorro
Pero en portada hay una mujer que ha recibido su tercera condena por acosar a hombres.
Jaque mate, feministes.
0 K 12
Kyoko #24 Kyoko
Si ponemos la evolución por meses de cualquier estadística, es muy probable que haya "dientes de sierra" o sea, un mes baja y otro sube. Con estadísticas de cifras muy bajas (como la de muertes por violencia de genero, por suerte), la cosa es aún mas acusada. En un periodo suben sobre el año anterior, y en otro bajan. El blog malaprensa (ahora por desgracia muy abandonado), lo explicaba ya en 2017.
www.malaprensa.com/2017/05/las-mujeres-asesinadas-aumentan-un-47-o.htm
Lo…   » ver todo el comentario
0 K 10
RedKanan #27 RedKanan
#24 Los asesinatos machistas son solo la consecuencia más execrable del machismo estructural, el ministerio de igualdad hace más cosas, campeón. Es que ni si quiera os da para pensar que el ministerio de IGUALDAD también trata temas relacionados con el racismo y la homofobia, qué locura, ¿eh?
0 K 7
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Suele suceder cuando un problema real y grave lo dejas a cargo del grupo oligofreniques que no sabe hacer la o con un canuto.
0 K 8

