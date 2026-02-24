Una mujer asesinada cada 5 días: 2026 marca el peor inicio de año de la década por violencia machista

Este enero y febrero empeoran los datos de 2023, que registraba el peor arranque, con ocho asesinatos. De los 10 crímenes contabilizados desde el 1 de enero, el 60% de las asesinadas había interpuesto denuncias previas por malos tratos y/o amenazas contra sus agresores. Seis de los diez asesinos machistas estaban denunciados e incluso había alguna orden de alejamiento.