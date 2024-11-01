·
más visitadas
8893
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4777
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3579
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4006
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
4883
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
más votadas
420
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
398
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
456
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
318
Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]
286
Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”
Una mujer es asesinada cada cinco días en España este 2026: el Gobierno habla ya de "terrorismo machista"
En seis de los diez asesinatos constaban denuncias previas por maltrato. También han sido semanas trágicas para la violencia vicaria con dos niños asesinados a manos de sus progenitores
|
etiquetas
:
terrorismo
,
machismo
9
2
4
K
75
actualidad
25 comentarios
9
2
4
K
75
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Catacroc
Pobre mujer!!
16
K
159
#3
Cyberbob
6 agresores tenían denuncias previas y 3 víctimas estaban en VioGén… ¿qué falló? Eso es lo importante. En vez de profundizar, se pasa a eslóganes sobre “sistema patriarcal” y a hablar de “terrorismo machista”.
Menos marco ideológico y más análisis estructural, por favor.
11
K
145
#8
DayOfTheTentacle
#3
analizar causas??? No hombre... terrorismo machista. Arreglao.
6
K
82
#13
Battlestar
#3
¿qué falló?
Yo apostaría a la falta de recursos y a la mala distribución de los que hay. El dinero a esta materia debería ir a psicólogos, asistentes sociales, jueces, policías, centros, viviendas compartidas seguras...
En lugar de eso se dejan una millonada en observatorios y oficinas (con complejos organigramas, muchos puestos con sueldo de ejecutivo y despachos que nadie pisa) que lo único que hacen luego en la practica es remitir a las victimas al juzgado o al asistente social…
» ver todo el comentario
0
K
14
#15
DayOfTheTentacle
#13
pues no... se desrinan millones a puntos violeta y cursos de género. Lo que falla es el machismo estructural sistémico.
0
K
10
#22
BlackDog
#13
Falta de inversión? aunque pongas a un policía escoltando a cada mujer de España seguirá habiendo mujeres asesinadas... si metes a cada una 4 guardaespaldas puede que evites el 90% de los asesinatos, pero estarías dispuesto a pagar eso?
1
K
27
#6
Gadfly
por cierto, hablar de terrorismo machista es una tremenda majaderia
11
K
103
#14
Veelicus
#6
Claro que es una majaderia, pero hay una gran carga politica detras, es hacer ver que los hombres por el mero hecho de serlos son potenciales criminales, asi luego se pueden justificar leyes diferentes en funcion de como alguien se percibe a si misma... es un desproposito, pero es lo que hay
3
K
19
#19
Battlestar
#14
hay una gran carga politica detras,
No digo que no, pero yo diría que no tienen muy claro a que partidos está beneficiando al final y a qué partidos perjudicando.
(O al contrario, tienen MUY claro a quién está beneficiando y a quien no
)
0
K
14
#1
CharlesBrowson
al final como quedo aquello de las pulseras?
4
K
54
#23
BlackDog
La cifra de mujeres asesinadas nunca va a ser 0, la cuestión es si son muchas o pocas, España tiene una de las tasas más bajas dentro de la Unión Europea, aproximadamente 2 asesinatos por millón de habitantes.
Bajar esto requiere de una inversión descomunal, y teniendo en cuenta que nunca va a ser cero, la cuestión es... con que cifra se podría decir que ya se invierte lo suficiente?
2
K
45
#12
Kantinero
#5
La opinion del gobierno es irrelevante en este caso, es restarle protagonismo a la tragedia , el drama es que una mujer sea asesinada cada 5 días, le llamen terrorismo, asesinato, feminicidio o como les salga del ano.
1
K
30
#17
DayOfTheTentacle
#12
asesinatos al año en españa? % de esto sobre el total? Uhmmm
1
K
28
#20
Druidaferal
Entonces el ministerio de iguladas funciona o no?
1
K
27
#24
mis_cojones_en_bata
Pollaheridas llorando muy fuerte por los pobres asesinos.
Putas feminazis
0
K
16
#9
Feindesland
#5
60
Mujeres mueren cada año asesinadas por violencia machista
.
Tampoco sería verdad, pero sería menos vergonzoso.
2
K
16
#10
Gadfly
#9
eso seria informar, hoy en dia ningun medio informa, todos venden su panfleto
3
K
42
#11
Feindesland
#10
Ya, también tienes razón....
0
K
14
#16
DayOfTheTentacle
#9
%s?
0
K
10
#7
To_lo_loco
*
La complejidad de las violencias añadido a la complejidad del ser humano, añadido a la precariedad en la que viven muchas personas nos permite concluir que un asesinato es debido a muchos factores no solo a que el asesino tenga pito y sea machista. Y que eso lo gritemos mucho en muchos sitios no hace verdad una simpleza.
Hay desigualdad y precariedad y desconocimiento e incultura y hasta maldad para llevar a cabo un acto violento contra cualquier ser humano. Pero estos fenómenos son más…
» ver todo el comentario
1
K
14
#25
Jacusse
Attention trap de nuevo.
Terrorismo machista. Sigamos con el relato.
Más votos para Vox.
0
K
12
#4
Kantinero
Y dado el titular, es obvio que a 20 min le importa más la opinión del gobierno, que las pobres asesinadas
0
K
12
#5
Gadfly
#4
como deberia de haber sido el titular en tu opinion ?
0
K
7
#18
gershwin
#5
¿Qué os pasa?
0
K
10
#21
Saitama
generalizar con la mitad de la población, bien aunque sea un porcentaje ridículo. generalizar con algún otro colectivo cuando el porcentaje ya no es tan ridículo entonces mal.
0
K
6
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
